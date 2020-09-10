Злодія в законі Мамуку затримали на Київщині. ВIДЕО

43-річний злодій у законі на прізвисько "Мамука" незаконно потрапив в Україну. Поліцейські затримали його в приватному будинку в Київській області.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією правоохоронців, "авторитет" приїхав в Україну для поширення злочинного впливу в кримінальному середовищі. Свій статус він отримав у 2013 році в Стамбулі. Крім того, має родинні зв'язки зі "злодієм в законі" Таріелом Оніані. Щоб перешкодити злочинним намірам 43-річного уродженця Грузії, поліцейські здійснили заходи для його затримання", - сказано в повідомленні.

Працівники Державної міграційної служби України склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте також: Злодія в законі на прізвисько "Каха Тбіліський" видворили з України. ФОТО

"Зараз порушника розміщено в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для подальшого його видворення за межі України", - повідомили в поліції.