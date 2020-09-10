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Злодія в законі Мамуку затримали на Київщині. ВIДЕО

43-річний злодій у законі на прізвисько "Мамука" незаконно потрапив в Україну. Поліцейські затримали його в приватному будинку в Київській області.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією правоохоронців, "авторитет" приїхав в Україну для поширення злочинного впливу в кримінальному середовищі. Свій статус він отримав у 2013 році в Стамбулі. Крім того, має родинні зв'язки зі "злодієм в законі" Таріелом Оніані. Щоб перешкодити злочинним намірам 43-річного уродженця Грузії, поліцейські здійснили заходи для його затримання", - сказано в повідомленні.

Працівники Державної міграційної служби України склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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"Зараз порушника розміщено в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для подальшого його видворення за межі України", - повідомили в поліції.

Автор: 

вор у законі (241) затримання (4339) Київська область (4026) Нацполіція (15173)


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Топ коментарі
+13
вор в законе по прозвищу "Мамука" незаконно попал в Украину.Источник: https://censor.net/ru/v3218650

ВОТ СКОЛЬКО ЕЩЁ ЖТО ЧИТАТЬ ??? ВВЕДИТЕ ВИЗЫ С ПОСТСОВКОВЫМИ СТРАНАМИ !!!!
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10.09.2020 19:43
+9
тут на сайте про этого пиндоса читаю наверное раз 8 если не больше затрымалы выдворили опять затрымали действительно пулю ему промеж глаз с тем овном мамукой заколебал какой то молдованнин вонючий прям таки заместитель Бога на землю ублюдок каких еще свет не видел...
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10.09.2020 20:08
+5
Ну я не знаю... Приложили бы его головой к асфальту, что бы он овощем стал, и закончили бы гастроли этих Мамук.
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10.09.2020 20:18
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тут на сайте про этого пиндоса читаю наверное раз 8 если не больше затрымалы выдворили опять затрымали действительно пулю ему промеж глаз с тем овном мамукой заколебал какой то молдованнин вонючий прям таки заместитель Бога на землю ублюдок каких еще свет не видел...
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10.09.2020 20:08 Відповісти
обисцяти сняти на видео та виложити в ютюб з приписом що так буде з кожним вором у законі....
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10.09.2020 20:23 Відповісти
Мамуке бамбуку в дупу...
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10.09.2020 23:25 Відповісти
А коли там тих,що в місті Українка стріляли,візьмуть?
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10.09.2020 19:28 Відповісти
так вже взяли...у них хабаря
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10.09.2020 20:24 Відповісти
Не сидел,судимостей нет, татух не видно, выглядит как торговец шаурмой, как он может быть вором в законе, разве что он родич Ониани, который деда Хасана убрал, если не ошибаюсь. Измельчали воры, АУЕшники такого затопчут не поверят что это вор.
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10.09.2020 19:40 Відповісти
вор в законе по прозвищу "Мамука" незаконно попал в Украину.Источник: https://censor.net/ru/v3218650

ВОТ СКОЛЬКО ЕЩЁ ЖТО ЧИТАТЬ ??? ВВЕДИТЕ ВИЗЫ С ПОСТСОВКОВЫМИ СТРАНАМИ !!!!
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10.09.2020 19:43 Відповісти
Україна це прохідний двір.
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10.09.2020 19:48 Відповісти
А Грузія країна ворюг?!?!
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10.09.2020 20:01 Відповісти
ТабАка Мамуке.
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10.09.2020 20:04 Відповісти
Ну я не знаю... Приложили бы его головой к асфальту, что бы он овощем стал, и закончили бы гастроли этих Мамук.
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10.09.2020 20:18 Відповісти
незя....он зема авакянский
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10.09.2020 20:25 Відповісти
И это все, нарушил кучу статей, отвлек на себя всю мусорню, может еще бабло на жизнь дали, совсем ****.и
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10.09.2020 21:54 Відповісти
Всіх кавказьких мамук і папук нах.. на історичну батьківщину з України, як і представників з мокшанських боліт.
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10.09.2020 23:07 Відповісти
 
 