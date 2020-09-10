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Вора в законе Мамуку задержали на Киевщине. ВИДЕО

43-летний вор в законе по прозвищу "Мамука" незаконно попал в Украину. Полицейские задержали его в частном доме в Киевской области.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации правоохранителей, "авторитет" приехал в Украину для распространения преступного влияния в криминальной среде. Свой статус он получил в 2013 году в Стамбуле. Кроме того, имеет родственные связи с "вором в законе" Тариэлом Ониани. Чтобы помешать преступным намерениям 43-летнего уроженца Грузии, полицейские провели мероприятия для его задержания", - сказано в сообщении.

Работники Государственной миграционной службы Украины составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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"Сейчас нарушитель помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для дальнейшего его выдворения за пределы Украины", - сообщили в полиции.

Автор: 

вор в законе (314) задержание (6675) Киевская область (4136) Нацполиция (16468)


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Топ комментарии
+13
вор в законе по прозвищу "Мамука" незаконно попал в Украину.Источник: https://censor.net/ru/v3218650

ВОТ СКОЛЬКО ЕЩЁ ЖТО ЧИТАТЬ ??? ВВЕДИТЕ ВИЗЫ С ПОСТСОВКОВЫМИ СТРАНАМИ !!!!
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10.09.2020 19:43
+9
тут на сайте про этого пиндоса читаю наверное раз 8 если не больше затрымалы выдворили опять затрымали действительно пулю ему промеж глаз с тем овном мамукой заколебал какой то молдованнин вонючий прям таки заместитель Бога на землю ублюдок каких еще свет не видел...
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10.09.2020 20:08
+5
Ну я не знаю... Приложили бы его головой к асфальту, что бы он овощем стал, и закончили бы гастроли этих Мамук.
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10.09.2020 20:18
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тут на сайте про этого пиндоса читаю наверное раз 8 если не больше затрымалы выдворили опять затрымали действительно пулю ему промеж глаз с тем овном мамукой заколебал какой то молдованнин вонючий прям таки заместитель Бога на землю ублюдок каких еще свет не видел...
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10.09.2020 20:08 Ответить
обисцяти сняти на видео та виложити в ютюб з приписом що так буде з кожним вором у законі....
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10.09.2020 20:23 Ответить
Мамуке бамбуку в дупу...
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10.09.2020 23:25 Ответить
А коли там тих,що в місті Українка стріляли,візьмуть?
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10.09.2020 19:28 Ответить
так вже взяли...у них хабаря
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10.09.2020 20:24 Ответить
Не сидел,судимостей нет, татух не видно, выглядит как торговец шаурмой, как он может быть вором в законе, разве что он родич Ониани, который деда Хасана убрал, если не ошибаюсь. Измельчали воры, АУЕшники такого затопчут не поверят что это вор.
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10.09.2020 19:40 Ответить
вор в законе по прозвищу "Мамука" незаконно попал в Украину.Источник: https://censor.net/ru/v3218650

ВОТ СКОЛЬКО ЕЩЁ ЖТО ЧИТАТЬ ??? ВВЕДИТЕ ВИЗЫ С ПОСТСОВКОВЫМИ СТРАНАМИ !!!!
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10.09.2020 19:43 Ответить
Україна це прохідний двір.
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10.09.2020 19:48 Ответить
А Грузія країна ворюг?!?!
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10.09.2020 20:01 Ответить
ТабАка Мамуке.
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10.09.2020 20:04 Ответить
Ну я не знаю... Приложили бы его головой к асфальту, что бы он овощем стал, и закончили бы гастроли этих Мамук.
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10.09.2020 20:18 Ответить
незя....он зема авакянский
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10.09.2020 20:25 Ответить
И это все, нарушил кучу статей, отвлек на себя всю мусорню, может еще бабло на жизнь дали, совсем ****.и
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10.09.2020 21:54 Ответить
Всіх кавказьких мамук і папук нах.. на історичну батьківщину з України, як і представників з мокшанських боліт.
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10.09.2020 23:07 Ответить
 
 