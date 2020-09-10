Вора в законе Мамуку задержали на Киевщине. ВИДЕО

43-летний вор в законе по прозвищу "Мамука" незаконно попал в Украину. Полицейские задержали его в частном доме в Киевской области.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации правоохранителей, "авторитет" приехал в Украину для распространения преступного влияния в криминальной среде. Свой статус он получил в 2013 году в Стамбуле. Кроме того, имеет родственные связи с "вором в законе" Тариэлом Ониани. Чтобы помешать преступным намерениям 43-летнего уроженца Грузии, полицейские провели мероприятия для его задержания", - сказано в сообщении.

Работники Государственной миграционной службы Украины составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также на Цензор.НЕТ: Вора в законе по прозвищу Каха Тбилисский выдворили из Украины. ФОТО

"Сейчас нарушитель помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для дальнейшего его выдворения за пределы Украины", - сообщили в полиции.