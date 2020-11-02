89-летняя бабушка с 14-летней внучкой поймали квартирного вора во Львове

Во Львове правоохранители задержали мужчину, проникшего в чужое жилье. Поймать злоумышленника помогли владелица квартиры – 89-летняя пенсионерка с 14-летней внучкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области

Как установили следователи Зализнычного отдела полиции, 31 октября около 21:00 в одну из квартир в доме, расположенном на улице Широкой во Львове, проник злоумышленник. В это время в доме находились 89-летняя женщина и ее внучка в возрасте 14 лет. Незнакомец увидел их, однако, несмотря на это, завладел кошельком с деньгами и продолжал искать ценные вещи. Между тем бабушке с внучкой удалось незаметно выйти из квартиры и закрыть входную дверь снаружи, после чего они сообщили о происшествии в полицию.

По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа Зализнычного отдела полиции - они задержали мужчину на месте совершения преступления.

Следователи Залызнычного отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №2, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от от четырех до восьми лет.

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Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.