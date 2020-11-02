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89-летняя бабушка с 14-летней внучкой поймали квартирного вора во Львове

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

89-летняя бабушка с 14-летней внучкой поймали квартирного вора во Львове

Во Львове правоохранители задержали мужчину, проникшего в чужое жилье. Поймать злоумышленника помогли владелица квартиры – 89-летняя пенсионерка с 14-летней внучкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области

Как установили следователи Зализнычного отдела полиции, 31 октября около 21:00 в одну из квартир в доме, расположенном на улице Широкой во Львове, проник злоумышленник. В это время в доме находились 89-летняя женщина и ее внучка в возрасте 14 лет. Незнакомец увидел их, однако, несмотря на это, завладел кошельком с деньгами и продолжал искать ценные вещи. Между тем бабушке с внучкой удалось незаметно выйти из квартиры и закрыть входную дверь снаружи, после чего они сообщили о происшествии в полицию.

По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа Зализнычного отдела полиции - они задержали мужчину на месте совершения преступления.

Следователи Залызнычного отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №2, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от от четырех до восьми лет.

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Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Топ комментарии
+10
)))) мне чего то кажется что бабушка с внучкой этого бедолагу лично знали и просто за что то подставили)) это же какая картина.. проникает вор в дом при живых жильцах.. ничего с ними не делает и не убегает а идет себе спокойно рыскать по их квартире даже не обращая на них внимания))
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02.11.2020 14:10
+8
Похоже на то что бывшая теща сдала разведеного бывшего зятя)
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02.11.2020 14:14
+5
Если дверь можно закрыть значит она не сломана.. тоесть вор зашел в квартиру через входную дверь которая случайно оказалась открытой или его просто впустили сами жильцы.
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02.11.2020 14:30
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)))) мне чего то кажется что бабушка с внучкой этого бедолагу лично знали и просто за что то подставили)) это же какая картина.. проникает вор в дом при живых жильцах.. ничего с ними не делает и не убегает а идет себе спокойно рыскать по их квартире даже не обращая на них внимания))
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02.11.2020 14:10 Ответить
В противном случае, ему бы еще и за прикладство навесили)
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02.11.2020 14:13 Ответить
Да это я знаю что простое воровство и рукоприкладство с целью ограбления это уже другая на порядок более тяжкая статья, поэтому я и пишу было бы естественно если бы он просто убежал увидев жильцов или если рисковый напал на них и связал как минимум но он получается как бы просто их проигнорировал 89-летняя бабушка с 14-летней внучкой поймали квартирного вора во Львове - Цензор.НЕТ 644
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02.11.2020 14:19 Ответить
Ну, если он уже решился на такое, то че ему пасовать? Хорошо хоть ребенка с пенсионеркой не тронул, а то ж из за пары грн иногда черти людей жизни лишают.
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02.11.2020 14:53 Ответить
Похоже на то что бывшая теща сдала разведеного бывшего зятя)
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02.11.2020 14:14 Ответить
или наркоман, как ниже написали.
ибо шоб "незаметно вышли", позвонили ментам, те приехали.... либо как вы написал - он и не думал убегать, либо не соображал уже
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02.11.2020 14:19 Ответить
Все может быть но тут вопрос - а как он попал в квартиру??? В статье говорится что бабушка с внучкой покинули квартиру и закрыли снаружи дверь благодаря чему полиция его и задержала. Тоесть входная дверь это было единственное место через которое можно было попасть в квартиру.. иначе если бы например вор залазил в квартиру через окно то он бы через это окно так бы квартиру и покинул но он не смог.
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02.11.2020 14:26 Ответить
Если дверь можно закрыть значит она не сломана.. тоесть вор зашел в квартиру через входную дверь которая случайно оказалась открытой или его просто впустили сами жильцы.
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02.11.2020 14:30 Ответить
У них отмычки есть.
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02.11.2020 18:30 Ответить
В оригіналі новини: «Незнайомець побачив їх, проте, незважаючи на це, заволодів гаманцем з грошима та продовжував шукати цінні речі. © Головне управління Національної поліції у Львівській області: https://lv.npu.gov.ua/news/grabizh/u-lvovi-babusya-z-onukoyu-dopomogli-policzejskim-zatrimati-grabizhnika/
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02.11.2020 15:10 Ответить
Ну це може бути просто екземпляр зебіла типового.
89-річна бабуся з 14-річною онукою впіймали квартирного злодія у Львові - Цензор.НЕТ 9723
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02.11.2020 15:11 Ответить
просто квартира 200 кв м 8ми комнатная...от он и заблудился
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02.11.2020 15:22 Ответить
"проникает вор в дом при живых жильцах.. ничего с ними не делает и не убегает а идет себе спокойно рыскать по их квартире даже не обращая на них внимания"

У меня знакомый как-то квартиру вот именно так выставил. Влез с подельником, там была дочь хозяина, они её не постеснялись, начали паковать сумки, в процессе упаковки пришёл хозяин, получил по морде. Типы спокойно при них допаковали сумки и ушли. Хозяин вызвал ментов, прибежал участковый, они вдвоём догнали их, получили ещё раз по морде и решили преследование приостановить. Но так, как знакомый уже был хорошо известен органам, то его довольно быстро спаковали. Даже в газете про это писали.
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02.11.2020 17:03 Ответить
Ты наверное в сказке живешь. Сейчас воры и грабители настолько обнаглели от безнаказанности и беззакония что прямо при хозяевах лезут в дом. И ето далеко не одинокие случаи. Много моих знакомых стали етому свидетелями. Все благодаря тому что в Украине нет закона защищающего право частной собственности и права на самозащиту.
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02.11.2020 17:18 Ответить
Просто подумал, что старушка с подростком ничего ему не сделают и нагло грабил.
А Вы сразу клеветать... нехорошо..
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02.11.2020 18:28 Ответить
Повезло, Аваков теперь пистолет подарит
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02.11.2020 14:12 Ответить
Начальнику отделения полиции района? 89-летняя бабушка с 14-летней внучкой поймали квартирного вора во Львове - Цензор.НЕТ 8177
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02.11.2020 14:13 Ответить
а огурец из кобуры куда?
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02.11.2020 14:16 Ответить
По прямому назначению.
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02.11.2020 14:17 Ответить
Там,обычно,семечки-и на закусь годятся,и просто щелкать
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02.11.2020 15:28 Ответить
Між іншим, злодій на фото одягнений у балаклаву спецпідрозділу МВС.
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02.11.2020 14:37 Ответить
89-річна бабуся з 14-річною онукою впіймали квартирного злодія у Львові - Цензор.НЕТ 8947
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02.11.2020 15:29 Ответить
мутная история
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02.11.2020 14:13 Ответить
Ого. На что ловили?
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02.11.2020 14:14 Ответить
Пробували на Бабку, потім - на Онучку, а спіймали на Жучку.
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02.11.2020 14:21 Ответить
совсем наркоманы офигели!!!
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02.11.2020 14:14 Ответить
Цьому наріку менше ніж 42 роки(лох, карочє)
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02.11.2020 14:36 Ответить
человек немного перебрал с друзьями в бане, заблудился, а его на нары?
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02.11.2020 14:23 Ответить
Вєрняк !Треба вислухати всі сторони.
89-річна бабуся з 14-річною онукою впіймали квартирного злодія у Львові - Цензор.НЕТ 8427

89-річна бабуся з 14-річною онукою впіймали квартирного злодія у Львові - Цензор.НЕТ 6655
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02.11.2020 14:34 Ответить
89-летняя бабушка с 14-летней внучкой поймали квартирного вора во Львове - Цензор.НЕТ 2159
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02.11.2020 14:27 Ответить
Пора уже за грабеж 15-шку давать, как и за все остальные преступления, связанные с насилием.
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02.11.2020 14:28 Ответить
КС Украины предусмотренно то что можно отбирать все что только захочеш и не декларировать.
А менты та пострадавшие пускай затрачиваю тдесятки и сотни тысяч чтобы доказать что них стыбзили тысячку.
А все остальное относительно вора является нарушениес Конституции Украины и никто не имеет права никого за воровство приследовать.
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02.11.2020 14:30 Ответить
Странный вор.
Когда с владельцами - это грабеж. Если еще и с оружием - разбой.
Грабитель вскрыл замки, напал на хату, не тронул тех кого грабил, выпустил их и не вскрывал замки ждал пока приедет полиция.
Явно клиент психбольницы и не полиции.
Больше похоже, что бабуся с внучкой клиенты полиции.
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02.11.2020 14:42 Ответить
может он в наушниках был. между прочим, во всех "методичках по выживанию" говорится, что не нужно подбегать к преступнику сзади и страшным голосом кричать "ага, попался", и бить его чем-то тяжелым сзади по голове (хотя, конечно очень хочется, иногда, и чем дальше у нас "реформы" - тем больше хочется), а делать так как сделали. похоже - этот лайфхак сработал.
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02.11.2020 19:06 Ответить
есть еще "шляхом вільного доступу", т.е. дверь открыта\выпал ключ\ хозяева дали запасной, пришел - взял что понравилось...
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02.11.2020 19:10 Ответить
Вор оказался дедушка 99 -лет.
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02.11.2020 14:48 Ответить
Вор мог быть под барбовалом...Он сильно замедляет...
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02.11.2020 14:54 Ответить
Арахамія на шоу Шустера заявив, що той хто не розбирається в прекурсорах, відстала і темна людина.
А от Давид формулу канабіолу знає напам'ять.
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02.11.2020 15:14 Ответить
Добра він все таки людина- бабцю з онучкою не зжер, як деякі
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02.11.2020 15:43 Ответить
все пора идти в полицию охороны но не за бабуи)
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02.11.2020 17:04 Ответить
 
 