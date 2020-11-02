89-летняя бабушка с 14-летней внучкой поймали квартирного вора во Львове
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Во Львове правоохранители задержали мужчину, проникшего в чужое жилье. Поймать злоумышленника помогли владелица квартиры – 89-летняя пенсионерка с 14-летней внучкой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области
Как установили следователи Зализнычного отдела полиции, 31 октября около 21:00 в одну из квартир в доме, расположенном на улице Широкой во Львове, проник злоумышленник. В это время в доме находились 89-летняя женщина и ее внучка в возрасте 14 лет. Незнакомец увидел их, однако, несмотря на это, завладел кошельком с деньгами и продолжал искать ценные вещи. Между тем бабушке с внучкой удалось незаметно выйти из квартиры и закрыть входную дверь снаружи, после чего они сообщили о происшествии в полицию.
По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа Зализнычного отдела полиции - они задержали мужчину на месте совершения преступления.
Следователи Залызнычного отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №2, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от от четырех до восьми лет.
Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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ибо шоб "незаметно вышли", позвонили ментам, те приехали.... либо как вы написал - он и не думал убегать, либо не соображал уже
У меня знакомый как-то квартиру вот именно так выставил. Влез с подельником, там была дочь хозяина, они её не постеснялись, начали паковать сумки, в процессе упаковки пришёл хозяин, получил по морде. Типы спокойно при них допаковали сумки и ушли. Хозяин вызвал ментов, прибежал участковый, они вдвоём догнали их, получили ещё раз по морде и решили преследование приостановить. Но так, как знакомый уже был хорошо известен органам, то его довольно быстро спаковали. Даже в газете про это писали.
А Вы сразу клеветать... нехорошо..
А менты та пострадавшие пускай затрачиваю тдесятки и сотни тысяч чтобы доказать что них стыбзили тысячку.
А все остальное относительно вора является нарушениес Конституции Украины и никто не имеет права никого за воровство приследовать.
Когда с владельцами - это грабеж. Если еще и с оружием - разбой.
Грабитель вскрыл замки, напал на хату, не тронул тех кого грабил, выпустил их и не вскрывал замки ждал пока приедет полиция.
Явно клиент психбольницы и не полиции.
Больше похоже, что бабуся с внучкой клиенты полиции.
А от Давид формулу канабіолу знає напам'ять.