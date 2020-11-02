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89-річна бабуся з 14-річною онукою впіймали квартирного злодія у Львові

Новини Цензор.НЕТ Події

89-річна бабуся з 14-річною онукою впіймали квартирного злодія у Львові

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який проник у чуже житло. Впіймати зловмисника допомогли власниця квартири - 89-річна пенсіонерка з 14-річною онукою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області

Як встановили слідчі Залізничного відділу поліції, 31 жовтня близько 21:00 в одну із квартир у будинку, розташованому на вулиці Широкій у Львові, проник зловмисник. У цей час у помешканні перебували 89-річна жінка та її онука віком 14 років. Незнайомець побачив їх, проте, попри це, заволодів гаманцем із грошима та продовжував шукати цінні речі. Тим часом бабусі з онукою вдалося непомітно вийти з квартири та зачинити вхідні двері ззовні, після чого вони повідомили про подію у поліцію.

За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група Залізничного відділу поліції - вони затримали чоловіка на місці вчинення злочину.

Слідчі Залізничного відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Топ коментарі
+10
)))) мне чего то кажется что бабушка с внучкой этого бедолагу лично знали и просто за что то подставили)) это же какая картина.. проникает вор в дом при живых жильцах.. ничего с ними не делает и не убегает а идет себе спокойно рыскать по их квартире даже не обращая на них внимания))
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02.11.2020 14:10
+8
Похоже на то что бывшая теща сдала разведеного бывшего зятя)
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02.11.2020 14:14
+5
Если дверь можно закрыть значит она не сломана.. тоесть вор зашел в квартиру через входную дверь которая случайно оказалась открытой или его просто впустили сами жильцы.
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02.11.2020 14:30
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)))) мне чего то кажется что бабушка с внучкой этого бедолагу лично знали и просто за что то подставили)) это же какая картина.. проникает вор в дом при живых жильцах.. ничего с ними не делает и не убегает а идет себе спокойно рыскать по их квартире даже не обращая на них внимания))
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02.11.2020 14:10 Відповісти
В противном случае, ему бы еще и за прикладство навесили)
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02.11.2020 14:13 Відповісти
Да это я знаю что простое воровство и рукоприкладство с целью ограбления это уже другая на порядок более тяжкая статья, поэтому я и пишу было бы естественно если бы он просто убежал увидев жильцов или если рисковый напал на них и связал как минимум но он получается как бы просто их проигнорировал 89-летняя бабушка с 14-летней внучкой поймали квартирного вора во Львове - Цензор.НЕТ 644
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02.11.2020 14:19 Відповісти
Ну, если он уже решился на такое, то че ему пасовать? Хорошо хоть ребенка с пенсионеркой не тронул, а то ж из за пары грн иногда черти людей жизни лишают.
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02.11.2020 14:53 Відповісти
Похоже на то что бывшая теща сдала разведеного бывшего зятя)
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02.11.2020 14:14 Відповісти
или наркоман, как ниже написали.
ибо шоб "незаметно вышли", позвонили ментам, те приехали.... либо как вы написал - он и не думал убегать, либо не соображал уже
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02.11.2020 14:19 Відповісти
Все может быть но тут вопрос - а как он попал в квартиру??? В статье говорится что бабушка с внучкой покинули квартиру и закрыли снаружи дверь благодаря чему полиция его и задержала. Тоесть входная дверь это было единственное место через которое можно было попасть в квартиру.. иначе если бы например вор залазил в квартиру через окно то он бы через это окно так бы квартиру и покинул но он не смог.
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02.11.2020 14:26 Відповісти
Если дверь можно закрыть значит она не сломана.. тоесть вор зашел в квартиру через входную дверь которая случайно оказалась открытой или его просто впустили сами жильцы.
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02.11.2020 14:30 Відповісти
У них отмычки есть.
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02.11.2020 18:30 Відповісти
В оригіналі новини: «Незнайомець побачив їх, проте, незважаючи на це, заволодів гаманцем з грошима та продовжував шукати цінні речі. © Головне управління Національної поліції у Львівській області: https://lv.npu.gov.ua/news/grabizh/u-lvovi-babusya-z-onukoyu-dopomogli-policzejskim-zatrimati-grabizhnika/
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02.11.2020 15:10 Відповісти
Ну це може бути просто екземпляр зебіла типового.
89-річна бабуся з 14-річною онукою впіймали квартирного злодія у Львові - Цензор.НЕТ 9723
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02.11.2020 15:11 Відповісти
просто квартира 200 кв м 8ми комнатная...от он и заблудился
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02.11.2020 15:22 Відповісти
"проникает вор в дом при живых жильцах.. ничего с ними не делает и не убегает а идет себе спокойно рыскать по их квартире даже не обращая на них внимания"

У меня знакомый как-то квартиру вот именно так выставил. Влез с подельником, там была дочь хозяина, они её не постеснялись, начали паковать сумки, в процессе упаковки пришёл хозяин, получил по морде. Типы спокойно при них допаковали сумки и ушли. Хозяин вызвал ментов, прибежал участковый, они вдвоём догнали их, получили ещё раз по морде и решили преследование приостановить. Но так, как знакомый уже был хорошо известен органам, то его довольно быстро спаковали. Даже в газете про это писали.
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02.11.2020 17:03 Відповісти
Ты наверное в сказке живешь. Сейчас воры и грабители настолько обнаглели от безнаказанности и беззакония что прямо при хозяевах лезут в дом. И ето далеко не одинокие случаи. Много моих знакомых стали етому свидетелями. Все благодаря тому что в Украине нет закона защищающего право частной собственности и права на самозащиту.
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02.11.2020 17:18 Відповісти
Просто подумал, что старушка с подростком ничего ему не сделают и нагло грабил.
А Вы сразу клеветать... нехорошо..
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02.11.2020 18:28 Відповісти
Повезло, Аваков теперь пистолет подарит
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02.11.2020 14:12 Відповісти
Начальнику отделения полиции района? 89-летняя бабушка с 14-летней внучкой поймали квартирного вора во Львове - Цензор.НЕТ 8177
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02.11.2020 14:13 Відповісти
а огурец из кобуры куда?
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02.11.2020 14:16 Відповісти
По прямому назначению.
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02.11.2020 14:17 Відповісти
Там,обычно,семечки-и на закусь годятся,и просто щелкать
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02.11.2020 15:28 Відповісти
Між іншим, злодій на фото одягнений у балаклаву спецпідрозділу МВС.
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02.11.2020 14:37 Відповісти
89-річна бабуся з 14-річною онукою впіймали квартирного злодія у Львові - Цензор.НЕТ 8947
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02.11.2020 15:29 Відповісти
мутная история
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02.11.2020 14:13 Відповісти
Ого. На что ловили?
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02.11.2020 14:14 Відповісти
Пробували на Бабку, потім - на Онучку, а спіймали на Жучку.
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02.11.2020 14:21 Відповісти
совсем наркоманы офигели!!!
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02.11.2020 14:14 Відповісти
Цьому наріку менше ніж 42 роки(лох, карочє)
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02.11.2020 14:36 Відповісти
человек немного перебрал с друзьями в бане, заблудился, а его на нары?
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02.11.2020 14:23 Відповісти
Вєрняк !Треба вислухати всі сторони.
89-річна бабуся з 14-річною онукою впіймали квартирного злодія у Львові - Цензор.НЕТ 8427

89-річна бабуся з 14-річною онукою впіймали квартирного злодія у Львові - Цензор.НЕТ 6655
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02.11.2020 14:34 Відповісти
89-летняя бабушка с 14-летней внучкой поймали квартирного вора во Львове - Цензор.НЕТ 2159
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02.11.2020 14:27 Відповісти
Пора уже за грабеж 15-шку давать, как и за все остальные преступления, связанные с насилием.
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02.11.2020 14:28 Відповісти
КС Украины предусмотренно то что можно отбирать все что только захочеш и не декларировать.
А менты та пострадавшие пускай затрачиваю тдесятки и сотни тысяч чтобы доказать что них стыбзили тысячку.
А все остальное относительно вора является нарушениес Конституции Украины и никто не имеет права никого за воровство приследовать.
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02.11.2020 14:30 Відповісти
Странный вор.
Когда с владельцами - это грабеж. Если еще и с оружием - разбой.
Грабитель вскрыл замки, напал на хату, не тронул тех кого грабил, выпустил их и не вскрывал замки ждал пока приедет полиция.
Явно клиент психбольницы и не полиции.
Больше похоже, что бабуся с внучкой клиенты полиции.
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02.11.2020 14:42 Відповісти
может он в наушниках был. между прочим, во всех "методичках по выживанию" говорится, что не нужно подбегать к преступнику сзади и страшным голосом кричать "ага, попался", и бить его чем-то тяжелым сзади по голове (хотя, конечно очень хочется, иногда, и чем дальше у нас "реформы" - тем больше хочется), а делать так как сделали. похоже - этот лайфхак сработал.
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02.11.2020 19:06 Відповісти
есть еще "шляхом вільного доступу", т.е. дверь открыта\выпал ключ\ хозяева дали запасной, пришел - взял что понравилось...
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02.11.2020 19:10 Відповісти
Вор оказался дедушка 99 -лет.
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02.11.2020 14:48 Відповісти
Вор мог быть под барбовалом...Он сильно замедляет...
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02.11.2020 14:54 Відповісти
Арахамія на шоу Шустера заявив, що той хто не розбирається в прекурсорах, відстала і темна людина.
А от Давид формулу канабіолу знає напам'ять.
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02.11.2020 15:14 Відповісти
Добра він все таки людина- бабцю з онучкою не зжер, як деякі
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02.11.2020 15:43 Відповісти
все пора идти в полицию охороны но не за бабуи)
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02.11.2020 17:04 Відповісти
 
 