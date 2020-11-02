89-річна бабуся з 14-річною онукою впіймали квартирного злодія у Львові
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У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який проник у чуже житло. Впіймати зловмисника допомогли власниця квартири - 89-річна пенсіонерка з 14-річною онукою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області
Як встановили слідчі Залізничного відділу поліції, 31 жовтня близько 21:00 в одну із квартир у будинку, розташованому на вулиці Широкій у Львові, проник зловмисник. У цей час у помешканні перебували 89-річна жінка та її онука віком 14 років. Незнайомець побачив їх, проте, попри це, заволодів гаманцем із грошима та продовжував шукати цінні речі. Тим часом бабусі з онукою вдалося непомітно вийти з квартири та зачинити вхідні двері ззовні, після чого вони повідомили про подію у поліцію.
За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група Залізничного відділу поліції - вони затримали чоловіка на місці вчинення злочину.
Слідчі Залізничного відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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ибо шоб "незаметно вышли", позвонили ментам, те приехали.... либо как вы написал - он и не думал убегать, либо не соображал уже
У меня знакомый как-то квартиру вот именно так выставил. Влез с подельником, там была дочь хозяина, они её не постеснялись, начали паковать сумки, в процессе упаковки пришёл хозяин, получил по морде. Типы спокойно при них допаковали сумки и ушли. Хозяин вызвал ментов, прибежал участковый, они вдвоём догнали их, получили ещё раз по морде и решили преследование приостановить. Но так, как знакомый уже был хорошо известен органам, то его довольно быстро спаковали. Даже в газете про это писали.
А Вы сразу клеветать... нехорошо..
А менты та пострадавшие пускай затрачиваю тдесятки и сотни тысяч чтобы доказать что них стыбзили тысячку.
А все остальное относительно вора является нарушениес Конституции Украины и никто не имеет права никого за воровство приследовать.
Когда с владельцами - это грабеж. Если еще и с оружием - разбой.
Грабитель вскрыл замки, напал на хату, не тронул тех кого грабил, выпустил их и не вскрывал замки ждал пока приедет полиция.
Явно клиент психбольницы и не полиции.
Больше похоже, что бабуся с внучкой клиенты полиции.
А от Давид формулу канабіолу знає напам'ять.