Институт ядерных исследований РФ владеет недрами в Украине, - StateWatch. ДОКУМЕНТ
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Институт ядерных исследований Российской академии наук с 2007 года является владельцем специального разрешения на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письма Государственной службы геологии и недр в СНБО, датированные августом 2020 года.
В обнародованном документе говорится о том, что в 2007 году Министерство охраны окружающей природной среды Украины предоставило Институту ядерных исследований Российской академии наук специальное разрешение на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли сроком на 20 лет. Разрешение предусматривает строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в частности для подземного хранения нефти, газа и других веществ и материалов, захоронения вредных веществ и отходов производства, а также сброса сточных вод.
"То что институт Российской академии наук был уличен среди владельцев спецразрешений на недра только в 2020 году свидетельствует о том, что система государственного мониторинга потенциального и реального влияния российских структур на экономику в Украине неэффективна", - отметили в StateWatch
В своем письме Государственная служба геологии и недр обратилась к СНБО с просьбой обеспечить внесение в санкционный список указанный институт. Однако, по состоянию на ноябрь 2020 году на институт не наложены санкции.
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Я ничего не вижу, может я просто плохо вижу!!! Посмотрим!!!!
Украина это сказка - и я тут!! Уже хорошо!!!
це - як я розумію при Кучмі було зроблено. Гарний президент був- надовго свій слід в Україні залишив
Крім глечиків та бджіл - нічим не цікавився. А, ще лікарнею майбутнього...
У них реально есть какие-то установки в шахтах? Если нет то не понимаю сути истерики.
Крім того соляні Бахмутські шахти "Артемсолі", унікальні споруди надвисокої чистоти. Тому підводити під них керосинову бомбу, та ще й касабську - злочин подвійний.
А по- друге поліетиленові ємності з керосином ДІЙСНО Є ПОТЕНЦІЙНОЮ ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ НАДЧИСТИХ СОЛЯНИХ ПРИМІЩЕНЬ "АРТЕМАОЛІ", на території якої, доречі, в 2014 відбувалися бойові дії. Отака от буде тобі, моя відповідь, фіма -тупорилий.
1. Ані бульбашкова камера, ані іскрова камера не є родичами сцитніляційних камер, до них ближче стоять газорозрядні камери (накшвалт лічильника Гейгера).
2.Про небезпеку не тобі розповідать, а про те що в світі є всього з десяток нейтрінних обсерваторій міг би й пристройом якого в тебе нема подумати сам й про престижність і невідсталість наявності таких обсерватрій на теріторіі України. Про небеспеку: вартість систем газіння пожеж на таких станціях вища за вартість сциняляційних приладів. Як не знаєш нічого й голови не маєш то не видумуй.
2)куча реакторов никогда и нигде не разрабатывалась (их всего в мире существенно меньше кучи).
3) по ТВЭЛам: наши ребята физики очень костерят проект ТВЭЛ2, заключенный с кацапами из-за отвратительного качества и тихо говорят, что просто кто-то греет там нечистые ручки потому, что Вестенхаусовские отлично заменяют ТВЭЛы из Рашки, к тому же удобнее, продуманее, с нормальной оболочкой и дешевле.
4) Любой ядерный реактор=электростанция, первый Советский плавучий гражданский реактор - "Ледокол Ленин" (год издания не подскажите?) В 80х по чистоте химических компонентов все выглядело примерно так: то что немцы, американцы и другие пристойные люди получали на заводе - в СССР получали в лаборатории. И разница в чистоте была 2 порядка. Поэтому чем быстрей уйти от Рашки во ВСЕМ, тем лучше будет. Поэтому, если бабки в Рашку "с откатом себе" не посылать то и опыт здесь будет и в разработке реакторов и чего угодно. Да, а практика по работе с ТВЭЛами здесь уже есть, другой вопрос - реаторы.
до цого лише вряди-годи інколи рухались контейнери в протилежному напрямку...а, щоб на захід - ні разу не було за останні роки