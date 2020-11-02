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Институт ядерных исследований РФ владеет недрами в Украине, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Институт ядерных исследований РФ владеет недрами в Украине, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Институт ядерных исследований Российской академии наук с 2007 года является владельцем специального разрешения на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письма Государственной службы геологии и недр в СНБО, датированные августом 2020 года.

В обнародованном документе говорится о том, что в 2007 году Министерство охраны окружающей природной среды Украины предоставило Институту ядерных исследований Российской академии наук специальное разрешение на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли сроком на 20 лет. Разрешение предусматривает строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в частности для подземного хранения нефти, газа и других веществ и материалов, захоронения вредных веществ и отходов производства, а также сброса сточных вод.

"То что институт Российской академии наук был уличен среди владельцев спецразрешений на недра только в 2020 году свидетельствует о том, что система государственного мониторинга потенциального и реального влияния российских структур на экономику в Украине неэффективна", - отметили в StateWatch

В своем письме Государственная служба геологии и недр обратилась к СНБО с просьбой обеспечить внесение в санкционный список указанный институт. Однако, по состоянию на ноябрь 2020 году на институт не наложены санкции.

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Институт ядерных исследований РФ владеет недрами в Украине, - StateWatch 01

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Топ комментарии
+12
А хіба тільки це? Москалі тут повно бізнесів мають,навіть нічні клуби в Києві.Я вже не кажу про новінського.
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02.11.2020 16:18
+6
Ох і новина... Від початку війни всі кацапські банки на місці, підприємства з кацапськими власниками працюють. І кум хуйла мертвейчук телеканалів і надр прикупив.
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02.11.2020 16:22
+3
2007 рік - це Бджоляр правив.
Крім глечиків та бджіл - нічим не цікавився. А, ще лікарнею майбутнього...
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02.11.2020 16:49
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А хіба тільки це? Москалі тут повно бізнесів мають,навіть нічні клуби в Києві.Я вже не кажу про новінського.
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02.11.2020 16:18 Ответить
Ох і новина... Від початку війни всі кацапські банки на місці, підприємства з кацапськими власниками працюють. І кум ***** мертвейчук телеканалів і надр прикупив.
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02.11.2020 16:22 Ответить
"Дозвіл передбачає будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, а також скидання стічних вод." Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch - Цензор.НЕТ 9850
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02.11.2020 19:45 Ответить
От паразиты лезут своими щупальцами везде.. - Недра забрать, рогатых послать..
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02.11.2020 16:24 Ответить
Не ищите врагов далеко и причину в другой стране. Оглянитесь, присмотритесь, откройте окно---всё тут. И мы знали и раньше.
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02.11.2020 16:26 Ответить
в стране нет рынка земли, а есть такой себе колхоз, а колхозное, значит, ничье...
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02.11.2020 16:26 Ответить
Я вам трохи поясню ситуацію. Тіньовий ринок землі існує вже не один десяток років. Скільки державної землі, десятками гектарів, виводили з обігу як землі сільгосппризначення і "продавали" чи здавали в оренду на 50 років - нормальна прокуратура довго буде розбиратись, бо таких випадків тьма. Тільки раніше ці афери не мали юридичної сили. Бо якщо держава запитає: "А з яких-таких хрінов це ваше?" То у них тільки фуфлижні папірці на руках. А цей "закон" легалізує отаке неподобство.
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02.11.2020 16:47 Ответить
Вообще-то камеры в соли на больших глубинах могут быть использованы для размещения приборов, чувствистельных к космическому излучению......
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02.11.2020 16:32 Ответить
Кремль владеет умами огромного кол-ва Украинцев!!! Где рассказы о зверствах большевиков, где контр - пропаганда, где хоть что-то????
Я ничего не вижу, может я просто плохо вижу!!! Посмотрим!!!!
Украина это сказка - и я тут!! Уже хорошо!!!
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02.11.2020 16:34 Ответить
Клас! - нашпигують надра радіаційними відходами і іншими т.зв -хвостами і буде вам щастя!
це - як я розумію при Кучмі було зроблено. Гарний президент був- надовго свій слід в Україні залишив
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02.11.2020 16:34 Ответить
В 2007-м разрешение было дано, при "самом проевропейском президенте Украины" - Ющенко. Так что ваш камень в сторону Кучмы не в тему
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02.11.2020 16:49 Ответить
...руки нічого не крали...
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02.11.2020 16:50 Ответить
2007 - це за сім років до лютого 2014 року
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02.11.2020 18:06 Ответить
2007 рік - це Бджоляр правив.
Крім глечиків та бджіл - нічим не цікавився. А, ще лікарнею майбутнього...
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02.11.2020 16:49 Ответить
Ахренеть!
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02.11.2020 16:36 Ответить
А куда смотрел Порошенко , а ? Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch - Цензор.НЕТ 2588
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02.11.2020 16:56 Ответить
Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4178
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02.11.2020 17:08 Ответить
Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch - Цензор.НЕТ 859
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02.11.2020 17:09 Ответить
а в чем собственно зрада? Кроме того что есть бумажка с печатью?
У них реально есть какие-то установки в шахтах? Если нет то не понимаю сути истерики.
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02.11.2020 17:21 Ответить
Статья - фейк, и очень мерзкий и неграмотный. Автору не мешало бы хотя бы на сайт ИЯИ РАН зайти и увидеть, что Артемовская нейтринная станция этого института существует уже лет пятьдесят в соляных шахтах города Бахмут. Для детектирования нейтрино используются сцинтиляторы в виде емкостей с керосином (что наши учетчики-начетчики трактуют как склад нефтепродуктов), а также калибраторы детекторов - а это ВСЕГДА радиоактивные источники. Совсем отвратительная и безграмотное сочинение. Польза от него разве, что в том, что демонстрирует только то что наши "проверяльщики" до кого угодно докопаться могут, чтоб потребовать какое-нибудь разрешение.
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02.11.2020 17:33 Ответить
так вот, почему артемовское шампанское такое шипучее...намного шипучее остальных
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02.11.2020 18:08 Ответить
Сьома , це ти тут - лажа. Автор повідомив :"Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року є власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі.Джерело: https://censor.net/ua/n3228587", це лажа, чи правда? Правда , сьома, бо без такого дозволу ніякої "нейтринної станції" там би ніхто не збудував. А деталі стосовно використання в цих"нейтриннмх цілях" в якості "бульбашкової камери" для виявлення нейтрино - деталі вузькопрофільні, які по-суті нічого не змінюють.Дозвіл на використання касабами будь чого в Україні відібрати, обладнання використовувати у власних цілях. Касаби, а також їх підпердючники на форумі сьома і фіма ідіть на куй.
Крім того соляні Бахмутські шахти "Артемсолі", унікальні споруди надвисокої чистоти. Тому підводити під них керосинову бомбу, та ще й касабську - злочин подвійний.
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02.11.2020 19:36 Ответить
В чому бєсграмотность сєго фєйка, а тєм болєє мєрзость, фіма?
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02.11.2020 19:38 Ответить
в том что он рассчитан на упоротых. Умные люди только поржут.
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02.11.2020 19:47 Ответить
Сьома, тебе не іпуть, ногами не совай. Я запитував атора, а не упоротого ТЕБЕ. Тобі дорогу вказали - на куйю
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02.11.2020 19:52 Ответить
Відповідаю упоротому Алексу. Тільки геть упоротий пожежний інспектор колись науковий пристрій сцинтілятор на керосині міг назвати сховищем нафтопродуктів, а тепер такі речі пише георесурс, тобто мерзенно те, що підкреслюється деградація якості державної бюрократії, а щоб її дурною виставлять перед росіянами, то це ще більший зашквар та мєрзота.
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02.11.2020 20:01 Ответить
Себто, співробітничати з касабською наволоччю на терені надання послуг РАН (ІЯФ) це - нармальна, а говорити ПРО ЦЕ - мерзенно. Ви що, дійсно, вважаєте, що хтось із ******** журналістів (не тільки в Україні) не те, що знає, а хоча б чув про "науковий пристрій сцинтілятор на керосині ", а хоча б чув про його батька "бульбашкову камеру", -це по - перше.
А по- друге поліетиленові ємності з керосином ДІЙСНО Є ПОТЕНЦІЙНОЮ ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ НАДЧИСТИХ СОЛЯНИХ ПРИМІЩЕНЬ "АРТЕМАОЛІ", на території якої, доречі, в 2014 відбувалися бойові дії. Отака от буде тобі, моя відповідь, фіма -тупорилий.
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02.11.2020 20:23 Ответить
"АРТЕМСОЛІ"
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02.11.2020 20:57 Ответить
ти не тупорилий алекс. Ти геть Імбіцил (тобто людина без голови).
1. Ані бульбашкова камера, ані іскрова камера не є родичами сцитніляційних камер, до них ближче стоять газорозрядні камери (накшвалт лічильника Гейгера).
2.Про небезпеку не тобі розповідать, а про те що в світі є всього з десяток нейтрінних обсерваторій міг би й пристройом якого в тебе нема подумати сам й про престижність і невідсталість наявності таких обсерватрій на теріторіі України. Про небеспеку: вартість систем газіння пожеж на таких станціях вища за вартість сциняляційних приладів. Як не знаєш нічого й голови не маєш то не видумуй.
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02.11.2020 22:02 Ответить
Валянок ти , фіма, сибірський. Бульбашкову камеру я згадав, як відомий декому прилад для фіксації вторинного космічного випромінювання. І назвав її "батьком сцинциляційної камери", це по-перше, а по друге, нагадати тобі, які протипожежні і противибухові аварійні системи були на ЧАЕС і вистачило всього декількох мудаків, щоб її підірвати. І це в мирний час, а в Бахмуті в 14- роцівелися активні бойові дії, а поряд теж в соляних шахтах були склади зброї і ***********. Так що заткни свою сєпарську пельку і не мели дурниць, ватнік.
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02.11.2020 22:17 Ответить
Алекс Кацапський. Ти як був цап російский так ним і залишився, а за відсутності голови, то може ти й гірший за цапа.
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02.11.2020 22:30 Ответить
Бачу по-суті, щодо роботи ворога під час війни на нашій території тобі відповісти нічого. Злив зараховано. Прилаштуйся у "тил" до сьоми і ладиком, як два пі...дора-сепараста ідіть на куй. Він дорогу знає, ходив не раз.
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02.11.2020 22:56 Ответить
Не бреши Алекс, бо бачити імбіцил не може, тобто ти бачити не можеш -тільки вигадувати!
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02.11.2020 23:06 Ответить
Не отвечай упоротым. Им нужен не ответ а шкандаль. Ну и журналюги как раз для них такие "новости" вбрасывают". А сказать им что на объекте "Укрытие" до недавнего времени российские физики трудились потому что в Украине нет своих высококлассных ядерщиков-ученых - вообще упоротые пуканы ядерным взрывом полыхнут.
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02.11.2020 20:54 Ответить
Не сци сьома, боляче не буде, В Україні Є ВСЕ і свій ФІЗТЕХ і СВОЇ науково-технічні "ядерні" кадри. Нє расцийскіє, а французькі, сьома, 3.14здунішка пазорний.
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02.11.2020 21:06 Ответить
В Украине есть свои высококлассные ядерщики. И я с некоторыми из них знаком лично. Школы, другой вопрос, действительно разрушены. Но их деградация, что у нас, что в России еще в 80е годы прошлого века при Совке пошла.
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02.11.2020 22:05 Ответить
Язнаю це без твоїх підказок.
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02.11.2020 22:20 Ответить
тем не менее кацапские специалисты до последнего времени вели работы на ЧАЭС которые не могли вести украинские специалисты. Потому что в Раше есть крупнейший в мире завод ядерных материалов - Маяк, + в разработке куча реакторов. В 2020 запущен новый реактор на ЛАЭС, плавучая АЭС а также атомный ледокол. У украинских специалистов, при всей теоретической подкованности, такой практики нет.
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03.11.2020 00:33 Ответить
1)так они ж все проекты в бывшем СССРе под Курчатник подгребли (авторский надзор).
2)куча реакторов никогда и нигде не разрабатывалась (их всего в мире существенно меньше кучи).
3) по ТВЭЛам: наши ребята физики очень костерят проект ТВЭЛ2, заключенный с кацапами из-за отвратительного качества и тихо говорят, что просто кто-то греет там нечистые ручки потому, что Вестенхаусовские отлично заменяют ТВЭЛы из Рашки, к тому же удобнее, продуманее, с нормальной оболочкой и дешевле.
4) Любой ядерный реактор=электростанция, первый Советский плавучий гражданский реактор - "Ледокол Ленин" (год издания не подскажите?) В 80х по чистоте химических компонентов все выглядело примерно так: то что немцы, американцы и другие пристойные люди получали на заводе - в СССР получали в лаборатории. И разница в чистоте была 2 порядка. Поэтому чем быстрей уйти от Рашки во ВСЕМ, тем лучше будет. Поэтому, если бабки в Рашку "с откатом себе" не посылать то и опыт здесь будет и в разработке реакторов и чего угодно. Да, а практика по работе с ТВЭЛами здесь уже есть, другой вопрос - реаторы.
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03.11.2020 08:15 Ответить
Кругом предательство.
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02.11.2020 17:40 Ответить
сьогодні залізницею цілий состав контейнерів поїхав на захід....
до цого лише вряди-годи інколи рухались контейнери в протилежному напрямку...а, щоб на захід - ні разу не було за останні роки
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02.11.2020 18:12 Ответить
вони там нейтріна ловити збиралися, хіба це антиукраїнська зрада? навіщо Україні та нейтріна?
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02.11.2020 17:59 Ответить
Зрада в тому, що касабам до України - ЗАСЬ.
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02.11.2020 20:11 Ответить
А куда смотрит Зеленский!! Почему срочно не выгонит этих российских гнид с территории Украины!! Или он в доле??
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02.11.2020 18:16 Ответить
Ну что, хотите сказать это народ Украины так распорядился?
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02.11.2020 19:00 Ответить
Да уж, только не говорите, что зеленые не знали
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02.11.2020 22:06 Ответить
КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОГЛАШЕНИЕ С ВРАГАМИ !?)
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02.11.2020 22:57 Ответить
 
 