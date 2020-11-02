Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року є власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології і надр в РНБО, датовані серпнем 2020 року.
В оприлюдненому документі йдеться про те, що у 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень Російської академії наук спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі терміном на 20 років. Дозвіл передбачає будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, а також скидання стічних вод.
"Те що інститут Російської академії наук був викритий серед власників спецдозволів на надра тільки в 2020 році свідчить про те, що система державного моніторингу потенційного і реального впливу російських структур на економіку в Україні неефективна", - зазначили в StateWatch
У своєму листі Державна служба геології та надр звернулася до РНБО з проханням забезпечити внесення до списку санкцій зазначений інститут. Однак, станом на листопад 2020 року на інституцію не накладені санкції.
Будь ласка, зачекайте...
Я ничего не вижу, может я просто плохо вижу!!! Посмотрим!!!!
Украина это сказка - и я тут!! Уже хорошо!!!
це - як я розумію при Кучмі було зроблено. Гарний президент був- надовго свій слід в Україні залишив
Крім глечиків та бджіл - нічим не цікавився. А, ще лікарнею майбутнього...
У них реально есть какие-то установки в шахтах? Если нет то не понимаю сути истерики.
Крім того соляні Бахмутські шахти "Артемсолі", унікальні споруди надвисокої чистоти. Тому підводити під них керосинову бомбу, та ще й касабську - злочин подвійний.
А по- друге поліетиленові ємності з керосином ДІЙСНО Є ПОТЕНЦІЙНОЮ ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ НАДЧИСТИХ СОЛЯНИХ ПРИМІЩЕНЬ "АРТЕМАОЛІ", на території якої, доречі, в 2014 відбувалися бойові дії. Отака от буде тобі, моя відповідь, фіма -тупорилий.
1. Ані бульбашкова камера, ані іскрова камера не є родичами сцитніляційних камер, до них ближче стоять газорозрядні камери (накшвалт лічильника Гейгера).
2.Про небезпеку не тобі розповідать, а про те що в світі є всього з десяток нейтрінних обсерваторій міг би й пристройом якого в тебе нема подумати сам й про престижність і невідсталість наявності таких обсерватрій на теріторіі України. Про небеспеку: вартість систем газіння пожеж на таких станціях вища за вартість сциняляційних приладів. Як не знаєш нічого й голови не маєш то не видумуй.
2)куча реакторов никогда и нигде не разрабатывалась (их всего в мире существенно меньше кучи).
3) по ТВЭЛам: наши ребята физики очень костерят проект ТВЭЛ2, заключенный с кацапами из-за отвратительного качества и тихо говорят, что просто кто-то греет там нечистые ручки потому, что Вестенхаусовские отлично заменяют ТВЭЛы из Рашки, к тому же удобнее, продуманее, с нормальной оболочкой и дешевле.
4) Любой ядерный реактор=электростанция, первый Советский плавучий гражданский реактор - "Ледокол Ленин" (год издания не подскажите?) В 80х по чистоте химических компонентов все выглядело примерно так: то что немцы, американцы и другие пристойные люди получали на заводе - в СССР получали в лаборатории. И разница в чистоте была 2 порядка. Поэтому чем быстрей уйти от Рашки во ВСЕМ, тем лучше будет. Поэтому, если бабки в Рашку "с откатом себе" не посылать то и опыт здесь будет и в разработке реакторов и чего угодно. Да, а практика по работе с ТВЭЛами здесь уже есть, другой вопрос - реаторы.
до цого лише вряди-годи інколи рухались контейнери в протилежному напрямку...а, щоб на захід - ні разу не було за останні роки