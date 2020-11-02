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Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року є власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології і надр в РНБО, датовані серпнем 2020 року.

В оприлюдненому документі йдеться про те, що у 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень Російської академії наук спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі терміном на 20 років. Дозвіл передбачає будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, а також скидання стічних вод.

"Те що інститут Російської академії наук був викритий серед власників спецдозволів на надра тільки в 2020 році свідчить про те, що система державного моніторингу потенційного і реального впливу російських структур на економіку в Україні неефективна", - зазначили в StateWatch

У своєму листі Державна служба геології та надр звернулася до РНБО з проханням забезпечити внесення до списку санкцій зазначений інститут. Однак, станом на листопад 2020 року на інституцію не накладені санкції.

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Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch 01

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Топ коментарі
+12
А хіба тільки це? Москалі тут повно бізнесів мають,навіть нічні клуби в Києві.Я вже не кажу про новінського.
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02.11.2020 16:18
+6
Ох і новина... Від початку війни всі кацапські банки на місці, підприємства з кацапськими власниками працюють. І кум хуйла мертвейчук телеканалів і надр прикупив.
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02.11.2020 16:22
+3
2007 рік - це Бджоляр правив.
Крім глечиків та бджіл - нічим не цікавився. А, ще лікарнею майбутнього...
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02.11.2020 16:49
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А хіба тільки це? Москалі тут повно бізнесів мають,навіть нічні клуби в Києві.Я вже не кажу про новінського.
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02.11.2020 16:18 Відповісти
Ох і новина... Від початку війни всі кацапські банки на місці, підприємства з кацапськими власниками працюють. І кум ***** мертвейчук телеканалів і надр прикупив.
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02.11.2020 16:22 Відповісти
"Дозвіл передбачає будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, а також скидання стічних вод." Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch - Цензор.НЕТ 9850
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02.11.2020 19:45 Відповісти
От паразиты лезут своими щупальцами везде.. - Недра забрать, рогатых послать..
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02.11.2020 16:24 Відповісти
Не ищите врагов далеко и причину в другой стране. Оглянитесь, присмотритесь, откройте окно---всё тут. И мы знали и раньше.
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02.11.2020 16:26 Відповісти
в стране нет рынка земли, а есть такой себе колхоз, а колхозное, значит, ничье...
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02.11.2020 16:26 Відповісти
Я вам трохи поясню ситуацію. Тіньовий ринок землі існує вже не один десяток років. Скільки державної землі, десятками гектарів, виводили з обігу як землі сільгосппризначення і "продавали" чи здавали в оренду на 50 років - нормальна прокуратура довго буде розбиратись, бо таких випадків тьма. Тільки раніше ці афери не мали юридичної сили. Бо якщо держава запитає: "А з яких-таких хрінов це ваше?" То у них тільки фуфлижні папірці на руках. А цей "закон" легалізує отаке неподобство.
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02.11.2020 16:47 Відповісти
Вообще-то камеры в соли на больших глубинах могут быть использованы для размещения приборов, чувствистельных к космическому излучению......
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02.11.2020 16:32 Відповісти
Кремль владеет умами огромного кол-ва Украинцев!!! Где рассказы о зверствах большевиков, где контр - пропаганда, где хоть что-то????
Я ничего не вижу, может я просто плохо вижу!!! Посмотрим!!!!
Украина это сказка - и я тут!! Уже хорошо!!!
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02.11.2020 16:34 Відповісти
Клас! - нашпигують надра радіаційними відходами і іншими т.зв -хвостами і буде вам щастя!
це - як я розумію при Кучмі було зроблено. Гарний президент був- надовго свій слід в Україні залишив
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02.11.2020 16:34 Відповісти
В 2007-м разрешение было дано, при "самом проевропейском президенте Украины" - Ющенко. Так что ваш камень в сторону Кучмы не в тему
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02.11.2020 16:49 Відповісти
...руки нічого не крали...
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02.11.2020 16:50 Відповісти
2007 - це за сім років до лютого 2014 року
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02.11.2020 18:06 Відповісти
2007 рік - це Бджоляр правив.
Крім глечиків та бджіл - нічим не цікавився. А, ще лікарнею майбутнього...
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02.11.2020 16:49 Відповісти
Ахренеть!
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02.11.2020 16:36 Відповісти
А куда смотрел Порошенко , а ? Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch - Цензор.НЕТ 2588
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02.11.2020 16:56 Відповісти
Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4178
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02.11.2020 17:08 Відповісти
Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch - Цензор.НЕТ 859
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02.11.2020 17:09 Відповісти
а в чем собственно зрада? Кроме того что есть бумажка с печатью?
У них реально есть какие-то установки в шахтах? Если нет то не понимаю сути истерики.
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02.11.2020 17:21 Відповісти
Статья - фейк, и очень мерзкий и неграмотный. Автору не мешало бы хотя бы на сайт ИЯИ РАН зайти и увидеть, что Артемовская нейтринная станция этого института существует уже лет пятьдесят в соляных шахтах города Бахмут. Для детектирования нейтрино используются сцинтиляторы в виде емкостей с керосином (что наши учетчики-начетчики трактуют как склад нефтепродуктов), а также калибраторы детекторов - а это ВСЕГДА радиоактивные источники. Совсем отвратительная и безграмотное сочинение. Польза от него разве, что в том, что демонстрирует только то что наши "проверяльщики" до кого угодно докопаться могут, чтоб потребовать какое-нибудь разрешение.
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02.11.2020 17:33 Відповісти
так вот, почему артемовское шампанское такое шипучее...намного шипучее остальных
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02.11.2020 18:08 Відповісти
Сьома , це ти тут - лажа. Автор повідомив :"Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року є власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі.Джерело: https://censor.net/ua/n3228587", це лажа, чи правда? Правда , сьома, бо без такого дозволу ніякої "нейтринної станції" там би ніхто не збудував. А деталі стосовно використання в цих"нейтриннмх цілях" в якості "бульбашкової камери" для виявлення нейтрино - деталі вузькопрофільні, які по-суті нічого не змінюють.Дозвіл на використання касабами будь чого в Україні відібрати, обладнання використовувати у власних цілях. Касаби, а також їх підпердючники на форумі сьома і фіма ідіть на куй.
Крім того соляні Бахмутські шахти "Артемсолі", унікальні споруди надвисокої чистоти. Тому підводити під них керосинову бомбу, та ще й касабську - злочин подвійний.
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02.11.2020 19:36 Відповісти
В чому бєсграмотность сєго фєйка, а тєм болєє мєрзость, фіма?
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02.11.2020 19:38 Відповісти
в том что он рассчитан на упоротых. Умные люди только поржут.
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02.11.2020 19:47 Відповісти
Сьома, тебе не іпуть, ногами не совай. Я запитував атора, а не упоротого ТЕБЕ. Тобі дорогу вказали - на куйю
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02.11.2020 19:52 Відповісти
Відповідаю упоротому Алексу. Тільки геть упоротий пожежний інспектор колись науковий пристрій сцинтілятор на керосині міг назвати сховищем нафтопродуктів, а тепер такі речі пише георесурс, тобто мерзенно те, що підкреслюється деградація якості державної бюрократії, а щоб її дурною виставлять перед росіянами, то це ще більший зашквар та мєрзота.
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02.11.2020 20:01 Відповісти
Себто, співробітничати з касабською наволоччю на терені надання послуг РАН (ІЯФ) це - нармальна, а говорити ПРО ЦЕ - мерзенно. Ви що, дійсно, вважаєте, що хтось із ******** журналістів (не тільки в Україні) не те, що знає, а хоча б чув про "науковий пристрій сцинтілятор на керосині ", а хоча б чув про його батька "бульбашкову камеру", -це по - перше.
А по- друге поліетиленові ємності з керосином ДІЙСНО Є ПОТЕНЦІЙНОЮ ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ НАДЧИСТИХ СОЛЯНИХ ПРИМІЩЕНЬ "АРТЕМАОЛІ", на території якої, доречі, в 2014 відбувалися бойові дії. Отака от буде тобі, моя відповідь, фіма -тупорилий.
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02.11.2020 20:23 Відповісти
"АРТЕМСОЛІ"
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02.11.2020 20:57 Відповісти
ти не тупорилий алекс. Ти геть Імбіцил (тобто людина без голови).
1. Ані бульбашкова камера, ані іскрова камера не є родичами сцитніляційних камер, до них ближче стоять газорозрядні камери (накшвалт лічильника Гейгера).
2.Про небезпеку не тобі розповідать, а про те що в світі є всього з десяток нейтрінних обсерваторій міг би й пристройом якого в тебе нема подумати сам й про престижність і невідсталість наявності таких обсерватрій на теріторіі України. Про небеспеку: вартість систем газіння пожеж на таких станціях вища за вартість сциняляційних приладів. Як не знаєш нічого й голови не маєш то не видумуй.
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02.11.2020 22:02 Відповісти
Валянок ти , фіма, сибірський. Бульбашкову камеру я згадав, як відомий декому прилад для фіксації вторинного космічного випромінювання. І назвав її "батьком сцинциляційної камери", це по-перше, а по друге, нагадати тобі, які протипожежні і противибухові аварійні системи були на ЧАЕС і вистачило всього декількох мудаків, щоб її підірвати. І це в мирний час, а в Бахмуті в 14- роцівелися активні бойові дії, а поряд теж в соляних шахтах були склади зброї і ***********. Так що заткни свою сєпарську пельку і не мели дурниць, ватнік.
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02.11.2020 22:17 Відповісти
Алекс Кацапський. Ти як був цап російский так ним і залишився, а за відсутності голови, то може ти й гірший за цапа.
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02.11.2020 22:30 Відповісти
Бачу по-суті, щодо роботи ворога під час війни на нашій території тобі відповісти нічого. Злив зараховано. Прилаштуйся у "тил" до сьоми і ладиком, як два пі...дора-сепараста ідіть на куй. Він дорогу знає, ходив не раз.
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02.11.2020 22:56 Відповісти
Не бреши Алекс, бо бачити імбіцил не може, тобто ти бачити не можеш -тільки вигадувати!
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02.11.2020 23:06 Відповісти
Не отвечай упоротым. Им нужен не ответ а шкандаль. Ну и журналюги как раз для них такие "новости" вбрасывают". А сказать им что на объекте "Укрытие" до недавнего времени российские физики трудились потому что в Украине нет своих высококлассных ядерщиков-ученых - вообще упоротые пуканы ядерным взрывом полыхнут.
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02.11.2020 20:54 Відповісти
Не сци сьома, боляче не буде, В Україні Є ВСЕ і свій ФІЗТЕХ і СВОЇ науково-технічні "ядерні" кадри. Нє расцийскіє, а французькі, сьома, 3.14здунішка пазорний.
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02.11.2020 21:06 Відповісти
В Украине есть свои высококлассные ядерщики. И я с некоторыми из них знаком лично. Школы, другой вопрос, действительно разрушены. Но их деградация, что у нас, что в России еще в 80е годы прошлого века при Совке пошла.
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02.11.2020 22:05 Відповісти
Язнаю це без твоїх підказок.
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02.11.2020 22:20 Відповісти
тем не менее кацапские специалисты до последнего времени вели работы на ЧАЭС которые не могли вести украинские специалисты. Потому что в Раше есть крупнейший в мире завод ядерных материалов - Маяк, + в разработке куча реакторов. В 2020 запущен новый реактор на ЛАЭС, плавучая АЭС а также атомный ледокол. У украинских специалистов, при всей теоретической подкованности, такой практики нет.
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03.11.2020 00:33 Відповісти
1)так они ж все проекты в бывшем СССРе под Курчатник подгребли (авторский надзор).
2)куча реакторов никогда и нигде не разрабатывалась (их всего в мире существенно меньше кучи).
3) по ТВЭЛам: наши ребята физики очень костерят проект ТВЭЛ2, заключенный с кацапами из-за отвратительного качества и тихо говорят, что просто кто-то греет там нечистые ручки потому, что Вестенхаусовские отлично заменяют ТВЭЛы из Рашки, к тому же удобнее, продуманее, с нормальной оболочкой и дешевле.
4) Любой ядерный реактор=электростанция, первый Советский плавучий гражданский реактор - "Ледокол Ленин" (год издания не подскажите?) В 80х по чистоте химических компонентов все выглядело примерно так: то что немцы, американцы и другие пристойные люди получали на заводе - в СССР получали в лаборатории. И разница в чистоте была 2 порядка. Поэтому чем быстрей уйти от Рашки во ВСЕМ, тем лучше будет. Поэтому, если бабки в Рашку "с откатом себе" не посылать то и опыт здесь будет и в разработке реакторов и чего угодно. Да, а практика по работе с ТВЭЛами здесь уже есть, другой вопрос - реаторы.
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03.11.2020 08:15 Відповісти
Кругом предательство.
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02.11.2020 17:40 Відповісти
сьогодні залізницею цілий состав контейнерів поїхав на захід....
до цого лише вряди-годи інколи рухались контейнери в протилежному напрямку...а, щоб на захід - ні разу не було за останні роки
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02.11.2020 18:12 Відповісти
вони там нейтріна ловити збиралися, хіба це антиукраїнська зрада? навіщо Україні та нейтріна?
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02.11.2020 17:59 Відповісти
Зрада в тому, що касабам до України - ЗАСЬ.
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02.11.2020 20:11 Відповісти
А куда смотрит Зеленский!! Почему срочно не выгонит этих российских гнид с территории Украины!! Или он в доле??
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02.11.2020 18:16 Відповісти
Ну что, хотите сказать это народ Украины так распорядился?
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02.11.2020 19:00 Відповісти
Да уж, только не говорите, что зеленые не знали
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02.11.2020 22:06 Відповісти
КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОГЛАШЕНИЕ С ВРАГАМИ !?)
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02.11.2020 22:57 Відповісти
 
 