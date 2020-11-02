Інститут ядерних досліджень РФ володіє надрами в Україні, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року є власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології і надр в РНБО, датовані серпнем 2020 року.

В оприлюдненому документі йдеться про те, що у 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень Російської академії наук спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі терміном на 20 років. Дозвіл передбачає будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, а також скидання стічних вод.

"Те що інститут Російської академії наук був викритий серед власників спецдозволів на надра тільки в 2020 році свідчить про те, що система державного моніторингу потенційного і реального впливу російських структур на економіку в Україні неефективна", - зазначили в StateWatch

У своєму листі Державна служба геології та надр звернулася до РНБО з проханням забезпечити внесення до списку санкцій зазначений інститут. Однак, станом на листопад 2020 року на інституцію не накладені санкції.

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