РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
56578 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2637 9
Мариуполь (1336) Бойченко (6)

Бойченко переизбрали мэром Мариуполя

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бойченко переизбрали мэром Мариуполя

Нынешний городской голова Мариуполя (Донецкая обл.) Вадим Бойченко (партия "Блок Вадима Бойченко") победил на выборах городского головы.

Результаты голосования обнародовала Мариупольская городская территориальная избирательная комиссия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно озвученным данным, Бойченко получил 54 005 голосов (64,57%). Второе место – у выдвиженца партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимира Клименко (21 611 голосов, 25,84%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Мариупольский горсовет проходят блок мэра Бойченко, партия Шария, "слуги народа" и ОПЗЖ. ИНФОГРАФИКА

Бойченко избрали мариупольским городским головой в 2015 году. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционный блок" 5-м номером в списке как беспартийный. В мае 2020 года появилась партия "Блок Вадима Бойченко", зарегистрированная в Мариуполе.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ватный город-ватный мер-
показать весь комментарий
02.11.2020 17:18 Ответить
Ходят слухи,что для Марика на сегодня-это не самый худший вариант Худший-это "ОПГ Нежить"
показать весь комментарий
02.11.2020 17:30 Ответить
Шаріуполь одним словом, а не Маріуполь.
показать весь комментарий
02.11.2020 17:41 Ответить
мало им кацапы в 14-ом по кумполу накидали зажигательных.., видно не дошло.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:10 Ответить
Бойченка переобрали мером Маріуполя - Цензор.НЕТ 9384
показать весь комментарий
02.11.2020 18:35 Ответить
Смешно читать комментарии экспертов) Ничего что Бойченко абсолютно прозападный? При нем город расцвел, центральный сквер это фонтан с символами Евросоюза. Люблю когда теоретики комментируют
показать весь комментарий
02.11.2020 18:45 Ответить
"У 2019 році - балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний Блок" 5 номером у списку як безпартійний". Наче б все зрозуміло--патріот,антикацапник?А кацапові чомусь--"СЬМЄШЬНО"!!
показать весь комментарий
02.11.2020 22:46 Ответить
Я догадываюсь, что "д" в конце его ника означает, мягко выражаясь, неисправимый романтик.
показать весь комментарий
03.11.2020 00:40 Ответить
Такой прозападный, шо аж "слава Украине" из себя никак не выдавит уже шестой год. Ага. Такие только с ахметовских плантаций и всплывают. Дышите глубже. Вам ещё с заводов сейчас расцветающих фонтанами витаминов подбросят в воздух.
показать весь комментарий
03.11.2020 00:37 Ответить
 
 