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Маріуполь (590) Бойченко (10)

Бойченка переобрали мером Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бойченка переобрали мером Маріуполя

Нинішній мер Маріуполя (Донецька обл.) Вадим Бойченко (партія "Блок Вадима Бойченка") переміг на виборах міського голови.

Результати голосування оприлюднила Маріупольська міська територіальна виборча комісія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з озвученими даними, Бойченко отримав 54 005 голосів (64,57%). Друге місце - у висуванця партії "Опозиційна платформа - За життя" Володимира Клименка (21 611 голосів, 25,84%).

Бойченка обрали маріупольським міським головою в 2015 році. У 2019 він балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний блок" 5-м номером у списку як позапартійний. У травні 2020 року з'явилася партія "Блок Вадима Бойченка", зареєстрована в Маріуполі.

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ватный город-ватный мер-
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02.11.2020 17:18 Відповісти
Ходят слухи,что для Марика на сегодня-это не самый худший вариант Худший-это "ОПГ Нежить"
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02.11.2020 17:30 Відповісти
Шаріуполь одним словом, а не Маріуполь.
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02.11.2020 17:41 Відповісти
мало им кацапы в 14-ом по кумполу накидали зажигательных.., видно не дошло.
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02.11.2020 18:10 Відповісти
Бойченка переобрали мером Маріуполя - Цензор.НЕТ 9384
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02.11.2020 18:35 Відповісти
Смешно читать комментарии экспертов) Ничего что Бойченко абсолютно прозападный? При нем город расцвел, центральный сквер это фонтан с символами Евросоюза. Люблю когда теоретики комментируют
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02.11.2020 18:45 Відповісти
"У 2019 році - балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний Блок" 5 номером у списку як безпартійний". Наче б все зрозуміло--патріот,антикацапник?А кацапові чомусь--"СЬМЄШЬНО"!!
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02.11.2020 22:46 Відповісти
Я догадываюсь, что "д" в конце его ника означает, мягко выражаясь, неисправимый романтик.
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03.11.2020 00:40 Відповісти
Такой прозападный, шо аж "слава Украине" из себя никак не выдавит уже шестой год. Ага. Такие только с ахметовских плантаций и всплывают. Дышите глубже. Вам ещё с заводов сейчас расцветающих фонтанами витаминов подбросят в воздух.
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03.11.2020 00:37 Відповісти
 
 