2637 9
Бойченка переобрали мером Маріуполя
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нинішній мер Маріуполя (Донецька обл.) Вадим Бойченко (партія "Блок Вадима Бойченка") переміг на виборах міського голови.
Результати голосування оприлюднила Маріупольська міська територіальна виборча комісія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з озвученими даними, Бойченко отримав 54 005 голосів (64,57%). Друге місце - у висуванця партії "Опозиційна платформа - За життя" Володимира Клименка (21 611 голосів, 25,84%).
Бойченка обрали маріупольським міським головою в 2015 році. У 2019 він балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний блок" 5-м номером у списку як позапартійний. У травні 2020 року з'явилася партія "Блок Вадима Бойченка", зареєстрована в Маріуполі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ulyana Kryshynets
показати весь коментар02.11.2020 17:18 Відповісти Мені подобається 8
Patrik 778078f1
показати весь коментар02.11.2020 17:30 Відповісти Мені подобається 5
саша паламарчук
показати весь коментар02.11.2020 17:41 Відповісти Мені подобається 4
Олег Жуковский f3c5280d
показати весь коментар02.11.2020 18:10 Відповісти Мені подобається 3
Виталий Марченко
показати весь коментар02.11.2020 18:35 Відповісти Мені подобається 0
Sergienkod
показати весь коментар02.11.2020 18:45 Відповісти Мені подобається 5
Арьтьйомєй Астровскай
показати весь коментар02.11.2020 22:46 Відповісти Мені подобається 0
ёжик втумане d5ebb039
показати весь коментар03.11.2020 00:40 Відповісти Мені подобається 0
ёжик втумане d5ebb039
показати весь коментар03.11.2020 00:37 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...