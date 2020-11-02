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Новости Киевские новости
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Киев (11120) энергетика (741) ДТЭК (147)

Энергетики Киева на 15% быстрее будут выполнять ремонты на электросетях, – Бондарь

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

ДТЭК Киевские электросети начал применять новое IT-решение – программный комплекс "Мобильные бригады". Это мобильное приложение, которое позволило отказаться от лишней бумажной работы и более эффективно планировать задания 133 ремонтных бригад столичных энергетиков. Благодаря IT-приложению энергетики могут на 15% быстрее выполнять ремонты на сети, а значит сократить время пребывания киевлян без света во время аварийных отключений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Энергетики Киева на 15% быстрее будут выполнять ремонты на электросетях, – Бондарь 01

Основная цель "Мобильных бригад" – оптимизация ремонтных работ и, как следствие, быстрое восстановление электроснабжения для клиентов. Это приложение позволило оптимизировать работу ремонтных бригад и других производственных подразделений ДТЭК Киевские электросети. Оно лишило их излишней бумажной работы, помогло более рационально планировать маршруты передвижения, перевести планирование и отчетность о выполненных ремонтах в онлайн. В результате ремонты выполняются быстрее.

Энергетики Киева на 15% быстрее будут выполнять ремонты на электросетях, – Бондарь 02

По подсчетам специалистов энергокомпании, благодаря применению "Мобильных бригад" ежедневно каждая ремонтная бригада экономит час своего рабочего времени. Это время используется для ремонтов, а не для заполнения журналов отчетности.

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"Благодаря новому IT-решению наши сотрудники могут, в среднем, на 15% быстрее ликвидировать аварии. Отпадает необходимость в бумажных нарядах и согласованиях. Достаточно отметить в мобильном приложении начало работ и зафиксировать факт их выполнения", – отметил исполняющий обязанности генерального директора ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

Энергетики Киева на 15% быстрее будут выполнять ремонты на электросетях, – Бондарь 03

Мобильное приложение и IT-систему создал экспертный центр цифровых технологий ДТЭК в тесном сотрудничестве с компанией SAP, мировым лидером в разработке программных решений для бизнеса.

"ДТЭК – надежная и ответственная компания, которая качественно улучшает электроснабжения и сервис для своих клиентов. В ДТЭК Сети мы сначала запустили инновационный проект в Киеве, в дальнейшем планируем масштабировать его в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Донецкой областях", – подчеркнул Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

Энергетики Киева на 15% быстрее будут выполнять ремонты на электросетях, – Бондарь 04

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Топ комментарии
+1
Может проще заставить поставщиков электроэнергии обновить сети ?
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02.11.2020 18:31
+1
Да Вы Коля оптимист...
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02.11.2020 18:51
+1
Мне одному кажется что это распил бабла, дабы поднять тарифы?
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02.11.2020 18:58
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Может проще заставить поставщиков электроэнергии обновить сети ?
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02.11.2020 18:31 Ответить
Сеть обновись, Раз, Два! Как то так.
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02.11.2020 18:45 Ответить
Джилізація.
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02.11.2020 18:45 Ответить
Слух идет,шо з Нового Года свет подорожает на 25%
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02.11.2020 18:47 Ответить
Да Вы Коля оптимист...
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02.11.2020 18:51 Ответить
Мобільні тригади працювали би на 30 відсотків швидше, а чотири гади - на 40...
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02.11.2020 18:57 Ответить
Мне одному кажется что это распил бабла, дабы поднять тарифы?
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02.11.2020 18:58 Ответить
шо, опять тарифы взлетят?
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02.11.2020 19:02 Ответить
Как это в стиле ДТЭК! Внедрить сомнительное копеечное решение и трубить о невероятных успехах!
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02.11.2020 19:07 Ответить
Вот это НОВОСТЬ, на целых 15%, думаю ,это величайший прорыв за 30 лет НЕЗАВИСИМОСТИ
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02.11.2020 19:23 Ответить
І хто це буде міряти? Споживачі? Маячня сивої кобили.
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02.11.2020 20:41 Ответить
Очередной пиар дтековских пильщиков.
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02.11.2020 20:56 Ответить
А у энэргэтиков как была ставка 8500 так и останется ( не путать последних с менэджерами и управленцами, у которых есть особый путь и они несут огромное бремя в наше нестокойное время, когда можно случайно получить в темя, или вымя...)
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02.11.2020 22:26 Ответить
БУДУТ ПИТЬ ЭНЕРГЕТИК !?)
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02.11.2020 22:55 Ответить
 
 