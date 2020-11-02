Энергетики Киева на 15% быстрее будут выполнять ремонты на электросетях, – Бондарь

ДТЭК Киевские электросети начал применять новое IT-решение – программный комплекс "Мобильные бригады". Это мобильное приложение, которое позволило отказаться от лишней бумажной работы и более эффективно планировать задания 133 ремонтных бригад столичных энергетиков. Благодаря IT-приложению энергетики могут на 15% быстрее выполнять ремонты на сети, а значит сократить время пребывания киевлян без света во время аварийных отключений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Основная цель "Мобильных бригад" – оптимизация ремонтных работ и, как следствие, быстрое восстановление электроснабжения для клиентов. Это приложение позволило оптимизировать работу ремонтных бригад и других производственных подразделений ДТЭК Киевские электросети. Оно лишило их излишней бумажной работы, помогло более рационально планировать маршруты передвижения, перевести планирование и отчетность о выполненных ремонтах в онлайн. В результате ремонты выполняются быстрее.

По подсчетам специалистов энергокомпании, благодаря применению "Мобильных бригад" ежедневно каждая ремонтная бригада экономит час своего рабочего времени. Это время используется для ремонтов, а не для заполнения журналов отчетности.

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"Благодаря новому IT-решению наши сотрудники могут, в среднем, на 15% быстрее ликвидировать аварии. Отпадает необходимость в бумажных нарядах и согласованиях. Достаточно отметить в мобильном приложении начало работ и зафиксировать факт их выполнения", – отметил исполняющий обязанности генерального директора ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

Мобильное приложение и IT-систему создал экспертный центр цифровых технологий ДТЭК в тесном сотрудничестве с компанией SAP, мировым лидером в разработке программных решений для бизнеса.

"ДТЭК – надежная и ответственная компания, которая качественно улучшает электроснабжения и сервис для своих клиентов. В ДТЭК Сети мы сначала запустили инновационный проект в Киеве, в дальнейшем планируем масштабировать его в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Донецкой областях", – подчеркнул Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

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