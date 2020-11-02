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Новини Київські новини
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Київ (8956) енергетика (602) ДТЕК (175)

Енергетики Києва на 15% швидше виконуватимуть ремонти на електромережах, – Бондар

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

ДТЕК Київські електромережі розпочав застосовувати нове IT-рішення – програмний комплекс "Мобільні бригади". Це мобільний додаток для співробітників, який дозволив відмовитись від зайвої паперової тяганини та більш ефективно планувати роботу 133 ремонтних бригад столичних енергетиків. Завдяки IT-додатку енергетики можуть на 15% швидше виконувати ремонти на мережі, а отже скоротити час перебування киян без світла під час аварійних відключень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Енергетики Києва на 15% швидше виконуватимуть ремонти на електромережах, – Бондар 01

Основна мета "Мобільних бригад" – оптимізація ремонтних робіт і, як наслідок, швидше відновлення електропостачання для клієнтів. Додаток дозволив оптимізувати роботу ремонтних бригад та інших виробничих підрозділів ДТЕК Київські електромережі. Він позбавив їх зайвої паперової роботи, допоміг більш раціонально планувати маршрути пересування та перевести планування й звітність про виконані ремонти в онлайн. В результаті ремонти виконуються швидше.

Енергетики Києва на 15% швидше виконуватимуть ремонти на електромережах, – Бондар 02

За підрахунками фахівців енергокомпанії, завдяки застосуванню "Мобільних бригад" щодня кожна ремонтна бригада економить годину власного робочого часу. Цей час використовується для ремонтів, а не для заповнення журналів звітності.

"Завдяки новому IT-рішенню наші працівники можуть, в середньому, на 15% швидше ліквідовувати аварії. Відпадає потреба у паперових нарядах та погодженнях. Достатньо відмітити в мобільному додатку початок робіт та зафіксувати факт їх виконання", – зазначив виконувач обов’язків генерального директора ДТЕК Київські електромережі Денис Бондар.

Енергетики Києва на 15% швидше виконуватимуть ремонти на електромережах, – Бондар 03

Мобільний додаток та IT-систему створив експертний центр цифрових технологій ДТЕК у тісній співпраці з компанією SAP, світовим лідером з розробки програмних рішень для бізнесу.

"ДТЕК – надійна та відповідальна компанія, яка якісно покращує електропостачання та сервіс для своїх клієнтів. В ДТЕК Мережі ми спочатку запустили інноваційний проект в Києві, надалі плануємо його масштабувати в Дніпропетровській, Київській, Одеській та Донецькій областях", – підкреслив Іван Гелюх, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Енергетики Києва на 15% швидше виконуватимуть ремонти на електромережах, – Бондар 04

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Топ коментарі
+1
Может проще заставить поставщиков электроэнергии обновить сети ?
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02.11.2020 18:31
+1
Да Вы Коля оптимист...
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02.11.2020 18:51
+1
Мне одному кажется что это распил бабла, дабы поднять тарифы?
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02.11.2020 18:58
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Может проще заставить поставщиков электроэнергии обновить сети ?
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02.11.2020 18:31 Відповісти
Сеть обновись, Раз, Два! Как то так.
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02.11.2020 18:45 Відповісти
Джилізація.
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02.11.2020 18:45 Відповісти
Слух идет,шо з Нового Года свет подорожает на 25%
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02.11.2020 18:47 Відповісти
Да Вы Коля оптимист...
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02.11.2020 18:51 Відповісти
Мобільні тригади працювали би на 30 відсотків швидше, а чотири гади - на 40...
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02.11.2020 18:57 Відповісти
Мне одному кажется что это распил бабла, дабы поднять тарифы?
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02.11.2020 18:58 Відповісти
шо, опять тарифы взлетят?
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02.11.2020 19:02 Відповісти
Как это в стиле ДТЭК! Внедрить сомнительное копеечное решение и трубить о невероятных успехах!
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02.11.2020 19:07 Відповісти
Вот это НОВОСТЬ, на целых 15%, думаю ,это величайший прорыв за 30 лет НЕЗАВИСИМОСТИ
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02.11.2020 19:23 Відповісти
І хто це буде міряти? Споживачі? Маячня сивої кобили.
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02.11.2020 20:41 Відповісти
Очередной пиар дтековских пильщиков.
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02.11.2020 20:56 Відповісти
А у энэргэтиков как была ставка 8500 так и останется ( не путать последних с менэджерами и управленцами, у которых есть особый путь и они несут огромное бремя в наше нестокойное время, когда можно случайно получить в темя, или вымя...)
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02.11.2020 22:26 Відповісти
БУДУТ ПИТЬ ЭНЕРГЕТИК !?)
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02.11.2020 22:55 Відповісти
 
 