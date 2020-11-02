У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, - Кравчук
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У Президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план "Б" есть у президента. Есть такой план "Б" и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить", - сказал первый президент Украины.
Кравчук также считает, что Зеленский помнит о том сроке "в один год", чтобы попытаться использоваться существующие механизмы, о котором он говорил.
"Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии. Я думаю, что если взять эту проблему, разделить, то, что должна была сделать Украина, она, скажем так, сделала больше, чем не сделала, намного. И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то будет делать, а мы наблюдали - это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление", - отметил он.
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****, где в этом ряду слово "БОРОТЬБА"?
Братушки, асвабадители радимые ! Не надо нас стрелять! Мы свои, ваши самые верные псы - янычары, сдаёмся! Мир! Капитуляция, капитуляция, капитуляция..!!!
А. Нужно просто перестать стрелять.
Б. Просто нужно перестать стрелять.
В. Перестать стрелять нужно просто.
...
Я. Еду на Ростов.
И сколько можно постить высказывания деятеля сдавшего ядерный потенциал под протокол о намерениях?
ФиксКлоун? - Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!"
1. Месяц на гуманитарный коридор.
2. колючая проволока
3. Минные поля.