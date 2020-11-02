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У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, - Кравчук

У Президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план "Б" есть у президента. Есть такой план "Б" и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить", - сказал первый президент Украины.

Кравчук также считает, что Зеленский помнит о том сроке "в один год", чтобы попытаться использоваться существующие механизмы, о котором он говорил.

"Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии. Я думаю, что если взять эту проблему, разделить, то, что должна была сделать Украина, она, скажем так, сделала больше, чем не сделала, намного. И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то будет делать, а мы наблюдали - это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук об амнистии: жители Донбасса должны быть "очищены"

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Топ комментарии
+39
У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6835
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02.11.2020 19:13
+38
Сдаться?
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02.11.2020 19:07
+24
Посмотреть хуйлу в ..... глаза и сдаться.
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02.11.2020 19:09
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Та до сраки все его планы, потому что, рождённый ползать - летать не может, родился ты клоуном им же и останешься.
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02.11.2020 20:31 Ответить
А остальной алфавит в планах у него имеется? ВГДЕЁЖЗИКЛ.... Так можно править, пока на срок не направишь!
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02.11.2020 20:34 Ответить
Чи часом не той, про який годину тому розказав Шалений Кіт Петров? Швидко...
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02.11.2020 20:34 Ответить
Голою смаглявою правасравнай дупою їжака зачавити?
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02.11.2020 22:07 Ответить
у него есть просто ПЛАН У Зеленського є план "Б" стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9737
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02.11.2020 20:56 Ответить
План "Б" - барбитураты, болт, болтушка, бензин, бензонал,буторфанол, бензоилэкгонин, Бензилморфин, Бета-гидрокси-3-метилфентанил, Бета-гидроксифентанил, Бетамепродин, Бетаметадол, Бетапродин, Бетацетилметадол......
****, где в этом ряду слово "БОРОТЬБА"?
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02.11.2020 21:01 Ответить
"та шо ві гаварітє?....такі єсть?..."(с)
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02.11.2020 21:01 Ответить
Если план А--посмотреть в глаза *****, то страшно даже представить план Б)))
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02.11.2020 21:08 Ответить
У Зеленського є план "Б" стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2574
Братушки, асвабадители радимые ! Не надо нас стрелять! Мы свои, ваши самые верные псы - янычары, сдаёмся! Мир! Капитуляция, капитуляция, капитуляция..!!!
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02.11.2020 21:24 Ответить
У Зеленського є план "Б" стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7192
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02.11.2020 21:37 Ответить
Плани Зеленського:
А. Нужно просто перестать стрелять.
Б. Просто нужно перестать стрелять.
В. Перестать стрелять нужно просто.
...
Я. Еду на Ростов.
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02.11.2020 22:34 Ответить
Да у него и плана "А" не было, что уж тут говорить о плане "Б"?
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02.11.2020 23:29 Ответить
если есть план "Бэ" то есть план и на "Ху"...
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02.11.2020 23:39 Ответить
Хорошо, правильно.
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03.11.2020 04:28 Ответить
Затрахали! Какой план может быть у пустышки?
И сколько можно постить высказывания деятеля сдавшего ядерный потенциал под протокол о намерениях?
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03.11.2020 07:02 Ответить
"Есть ли у вас план, мистер Фикс Клоун? - Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!"
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03.11.2020 08:57 Ответить
Назовите весь алфавит сразу!!!
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03.11.2020 09:50 Ответить
Коли ти ж заткнешся старий комуняка.
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03.11.2020 10:10 Ответить
йшло б ти льоня нах.. Де **** дів третій в світі за обсягами ядерний арсенал?? Тобі 4орти вже прогули ставлять, а ти й досі ****** комуняка.
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03.11.2020 10:30 Ответить
План "Б"

1. Месяц на гуманитарный коридор.
2. колючая проволока
3. Минные поля.
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03.11.2020 11:31 Ответить
Какой "Б"? У клоуна уже план "Ж" или "З" на очереди.
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03.11.2020 12:25 Ответить
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