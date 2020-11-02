У Зеленського є план "Б" стосовно Донбасу, - Кравчук
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У президента України Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Насамперед, я абсолютно переконаний, що такий план "Б" є у президента. Є такий план "Б" і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити", - сказав перший президент України.
Кравчук також вважає, що Зеленський пам'ятає про той термін "в один рік", щоб спробувати використовувати існуючі механізми, про які він говорив.
"Щоправда, він говорив про рік для України. Він не може говорити для Росії, для Франції, для Німеччини. Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити, то, те, що повинна була зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила, набагато. І сказати, що ми сиділи і чекали, поки хтось щось робитиме, а ми спостерігали - це було б неправильно і неточно, і навіть образливо. Особисто я сприйняв би це як образу", - зазначив він.
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****, где в этом ряду слово "БОРОТЬБА"?
Братушки, асвабадители радимые ! Не надо нас стрелять! Мы свои, ваши самые верные псы - янычары, сдаёмся! Мир! Капитуляция, капитуляция, капитуляция..!!!
А. Нужно просто перестать стрелять.
Б. Просто нужно перестать стрелять.
В. Перестать стрелять нужно просто.
...
Я. Еду на Ростов.
И сколько можно постить высказывания деятеля сдавшего ядерный потенциал под протокол о намерениях?
ФиксКлоун? - Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!"
1. Месяц на гуманитарный коридор.
2. колючая проволока
3. Минные поля.