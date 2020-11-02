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У Зеленського є план "Б" стосовно Донбасу, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Зеленського є план "Б" стосовно Донбасу, - Кравчук

У президента України Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Насамперед, я абсолютно переконаний, що такий план "Б" є у президента. Є такий план "Б" і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити", - сказав перший президент України.

Кравчук також вважає, що Зеленський пам'ятає про той термін "в один рік", щоб спробувати використовувати існуючі механізми, про які він говорив.

"Щоправда, він говорив про рік для України. Він не може говорити для Росії, для Франції, для Німеччини. Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити, то, те, що повинна була зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила, набагато. І сказати, що ми сиділи і чекали, поки хтось щось робитиме, а ми спостерігали - це було б неправильно і неточно, і навіть образливо. Особисто я сприйняв би це як образу", - зазначив він.

Читайте також: Намагаємося використовувати можливості Мінських угод, не виключаю, що доведеться шукати інший формат, - Кравчук

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Топ коментарі
+39
У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6835
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02.11.2020 19:13
+38
Сдаться?
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02.11.2020 19:07
+24
Посмотреть хуйлу в ..... глаза и сдаться.
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02.11.2020 19:09
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Та до сраки все его планы, потому что, рождённый ползать - летать не может, родился ты клоуном им же и останешься.
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02.11.2020 20:31 Відповісти
А остальной алфавит в планах у него имеется? ВГДЕЁЖЗИКЛ.... Так можно править, пока на срок не направишь!
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02.11.2020 20:34 Відповісти
Чи часом не той, про який годину тому розказав Шалений Кіт Петров? Швидко...
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02.11.2020 20:34 Відповісти
Голою смаглявою правасравнай дупою їжака зачавити?
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02.11.2020 22:07 Відповісти
у него есть просто ПЛАН У Зеленського є план "Б" стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9737
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02.11.2020 20:56 Відповісти
План "Б" - барбитураты, болт, болтушка, бензин, бензонал,буторфанол, бензоилэкгонин, Бензилморфин, Бета-гидрокси-3-метилфентанил, Бета-гидроксифентанил, Бетамепродин, Бетаметадол, Бетапродин, Бетацетилметадол......
****, где в этом ряду слово "БОРОТЬБА"?
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02.11.2020 21:01 Відповісти
"та шо ві гаварітє?....такі єсть?..."(с)
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02.11.2020 21:01 Відповісти
Если план А--посмотреть в глаза *****, то страшно даже представить план Б)))
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02.11.2020 21:08 Відповісти
У Зеленського є план "Б" стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2574
Братушки, асвабадители радимые ! Не надо нас стрелять! Мы свои, ваши самые верные псы - янычары, сдаёмся! Мир! Капитуляция, капитуляция, капитуляция..!!!
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02.11.2020 21:24 Відповісти
У Зеленського є план "Б" стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7192
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02.11.2020 21:37 Відповісти
Плани Зеленського:
А. Нужно просто перестать стрелять.
Б. Просто нужно перестать стрелять.
В. Перестать стрелять нужно просто.
...
Я. Еду на Ростов.
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02.11.2020 22:34 Відповісти
Да у него и плана "А" не было, что уж тут говорить о плане "Б"?
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02.11.2020 23:29 Відповісти
если есть план "Бэ" то есть план и на "Ху"...
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02.11.2020 23:39 Відповісти
Хорошо, правильно.
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03.11.2020 04:28 Відповісти
Затрахали! Какой план может быть у пустышки?
И сколько можно постить высказывания деятеля сдавшего ядерный потенциал под протокол о намерениях?
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03.11.2020 07:02 Відповісти
"Есть ли у вас план, мистер Фикс Клоун? - Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!"
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03.11.2020 08:57 Відповісти
Назовите весь алфавит сразу!!!
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03.11.2020 09:50 Відповісти
Коли ти ж заткнешся старий комуняка.
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03.11.2020 10:10 Відповісти
йшло б ти льоня нах.. Де **** дів третій в світі за обсягами ядерний арсенал?? Тобі 4орти вже прогули ставлять, а ти й досі ****** комуняка.
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03.11.2020 10:30 Відповісти
План "Б"

1. Месяц на гуманитарный коридор.
2. колючая проволока
3. Минные поля.
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03.11.2020 11:31 Відповісти
Какой "Б"? У клоуна уже план "Ж" или "З" на очереди.
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03.11.2020 12:25 Відповісти
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