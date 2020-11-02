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Новости За рубежом
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ДТП (3721) Польша (2754)

Две гражданки Украины погибли в ДТП под Варшавой

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Две гражданки Украины погибли в ДТП под Варшавой

В Польше в городе Стары-Нацпольске произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибли четыре человека, среди них две украинки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Мазовецкого воеводства Польши.

Как сообщается, 30 октября около 18:00 на автодороге национального значения №50 в 80 км от Варшавы произошла авария.

По информации полиции, водитель грузовика DAF, следовавшего в направлении населенного пункта Вышогрод, 64-летний украинец для избежания столкновения с автомобилем, который двигался впереди, резко выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Transit.

В нем находилось четверо пассажиров: 51-летний мужчина, 25-летняя женщина и две женщины 43 и 48 лет - украинки.

Все, кто находился в автомобиле Ford, погибли. Водитель автомобиля DAF госпитализировали.

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Це просто жах....
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02.11.2020 19:53 Ответить
З'їздили на заробітки, бідолаги... ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ!
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02.11.2020 19:59 Ответить
Это просто УУУУУжас . ДАссс.
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02.11.2020 20:03 Ответить
Старый идиот
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02.11.2020 20:21 Ответить
64-х летний дебил. Почему на встречку??!!
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02.11.2020 20:25 Ответить
патаму шта эта тупорылая вадзилла никогда не слышала истину - ХОТЬ УМРИ, НО НА СВОЕЙ ПОЛОСЕ..................
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03.11.2020 00:49 Ответить
Якийсь дибіл різко загальмував спереду
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03.11.2020 10:22 Ответить
Дебіл не витримував безпечної дистанціі!
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03.11.2020 10:32 Ответить
почему украинец украинок? Две гражданки Украины погибли в ДТП под Варшавой - Цензор.НЕТ 2561
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02.11.2020 21:06 Ответить
Странно что в обеих машинах были украинцы.
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02.11.2020 21:26 Ответить
для избежания столкновения с автомобилем, который двигался впереди, резко выехал на встречную полосу,Источник: https://censor.net/ru/n3228638

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Не дотримався дистанції. Порушення ПДР. Друге порушення різкий виїзд на зустрічну смугу, що не дало змоги водієві на зустрічці зреагувати та притиснутися якомога праворуч до узбіччя. Зі всіма витікаючими обставинами. Тобто життями людей. Две гражданки Украины погибли в ДТП под Варшавой - Цензор.НЕТ 9778 Две гражданки Украины погибли в ДТП под Варшавой - Цензор.НЕТ 3501
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Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается

Наслідок:
Из всех неприятностей произойдёт именно та, ущерб от которой больше
.(закон Мерфі)
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02.11.2020 21:50 Ответить
 
 