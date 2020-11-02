Две гражданки Украины погибли в ДТП под Варшавой
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В Польше в городе Стары-Нацпольске произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибли четыре человека, среди них две украинки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Мазовецкого воеводства Польши.
Как сообщается, 30 октября около 18:00 на автодороге национального значения №50 в 80 км от Варшавы произошла авария.
По информации полиции, водитель грузовика DAF, следовавшего в направлении населенного пункта Вышогрод, 64-летний украинец для избежания столкновения с автомобилем, который двигался впереди, резко выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Transit.
В нем находилось четверо пассажиров: 51-летний мужчина, 25-летняя женщина и две женщины 43 и 48 лет - украинки.
Все, кто находился в автомобиле Ford, погибли. Водитель автомобиля DAF госпитализировали.
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Не дотримався дистанції. Порушення ПДР. Друге порушення різкий виїзд на зустрічну смугу, що не дало змоги водієві на зустрічці зреагувати та притиснутися якомога праворуч до узбіччя. Зі всіма витікаючими обставинами. Тобто життями людей.
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Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается
Наслідок:
Из всех неприятностей произойдёт именно та, ущерб от которой больше
.(закон Мерфі)