Более полумиллиона украинцев платят налоги в Польше, - СМИ

В Управлении социального страхования (ZUS) Польши по состоянию на конец сентября этого года было зарегистрировано 689 тыс. иностранцев, которые платят налоги в Польше, из них 75% (507 тыс.) являются гражданами Украины.

Об этом сообщила польским СМИ председатель ZUS Гертруда Усцинская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам Усцинской, среди зарегистрированных в ZUS Польши - больше всего украинцев (507 тыс.), белорусов (46,2 тыс.) и грузин (11,1 тыс.).

При этом количество зарегистрированных налогоплательщиков среди иностранцев по состоянию на сегодня на 19 тыс. больше, чем было до коронакризиса в феврале этого года. Она отметила, что с начала локдауна в марте количество иностранцев в ZUS снизилось на 10%, но после открытия польской границы для иностранных работников их число начало снова увеличиваться.

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"Анализируя новейшую информацию, мы видим, что ситуация стабилизировалась. В сентябре мы превысили показатель с февраля, значительно наверстали упущенное, а это положительная информация для ZUS и рынка труда", - сообщила Усцинская.

По оценкам Главного статистического управления Польши, по состоянию на конец 2019 года в РП находилось более 1,3 млн украинцев.

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