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Більш ніж пів мільйона українців платять податки в Польщі, - ЗМІ

Більш ніж пів мільйона українців платять податки в Польщі, - ЗМІ

В Управлінні соціального страхування (ZUS) Польщі станом на кінець вересня цього року було зареєстровано 689 тис. іноземців, які платять податки в Польщі, з них 75% (507 тис.) є громадянами України.

Про це повідомила польським ЗМІ голова ZUS Ґертруда Усцінська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами Усцінської, серед зареєстрованих в ZUS Польщі - найбільше українців (507 тис.), білорусів (46,2 тис.) і грузинів (11,1 тис.).

При цьому кількість зареєстрованих платників податків серед іноземців станом на сьогодні є на 19 тис. більшою, ніж до коронакризи в лютому цього року. Вона зазначила, що від початку локдауну в березні кількість іноземців в ZUS знизилася на 10%, але після відкриття польського кордону для іноземних працівників їх кількість почала знову зростати.

"Аналізуючи найновішу інформацію, ми бачимо, що ситуація стабілізувалася. У вересні ми перевищили показник з лютого, значно надолужили прогаяне, а це позитивна інформація для ZUS і ринку праці", - повідомила Усцінська.

За оцінками Головного статистичного управління Польщі, станом на кінець 2019 року в РП перебувало понад 1,3 млн українців.

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Автор: 

діаспора (209) податки (3806) Польща (8471) українці (2536)


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Топ коментарі
+18
И что тут удивительного? Польша дала им работу с более достойной оплатой.А что дала Украина в лице наших чиновников? Только поборы. и мизерная оплата труда,
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21.10.2020 21:18
+18
Пенсии для самих украинцев через 10-15 лет может и не оказаться, как нам намекают чиновники, поэтому народ и разбегается кто куда, подальше отсюда. Зачем платить налоги в Украине, когда их снова бросят на котёл и раздербанят?
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21.10.2020 21:25
+11
Где заробатывают там и платят. Почему вы на чужие деньги свою ненажерливую пасть разеваете?
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21.10.2020 21:31
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И что тут удивительного? Польша дала им работу с более достойной оплатой.А что дала Украина в лице наших чиновников? Только поборы. и мизерная оплата труда,
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21.10.2020 21:18 Відповісти
а пенсию будут требовать в Украине
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21.10.2020 21:22 Відповісти
А ви соціальну пенсію бачили, я про кількість гривень?
Пошукайте ви будете приємно здивовані. Вам її вистачить на менше ніж тиждень це без комуналки.
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21.10.2020 21:47 Відповісти
я знаю. Но почему они ее требуют? У них же есть заграничная пенсия.
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21.10.2020 21:51 Відповісти
никто в єту зеляндію з них не збирається повертатись.
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21.10.2020 22:18 Відповісти
Я знаю семью, которая вернулась из Италии. Они работали на ферме, мололи какую-то органическую муку. Легкие забиты, спины сорваны. Дали им итальянскую пенсию минимальную. Похоже, итальянцы от них просто сдыхались, чтобы они не загружали их систему здравоохранения и без того перегруженную. Ну и вообще поступили по-людски. И они живут на разнице в евро и гривне. Но какой ценой. И эту работу на ферме они считают манной небесной, потому что до этого работали в доме престарелых. Там было еще хуже.
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21.10.2020 23:17 Відповісти
Вы знаете таких, кто вернулся на старости лет в Украину из Польши, имея при этом польскую пенсию, и требует украинскую пенсию, которой в Польше не хватит и на пару нормальных походов в магазин?
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21.10.2020 23:12 Відповісти
я знаю семью, которая вернулась из Италии. Смотри выше. Не хочется коммент повторять.
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21.10.2020 23:18 Відповісти
По поводу требуют....Если честно, так имеют право... Пенсией это не назвать, лёгкая помощь...Представим человек на заработках откладывал 3-4 тысячи евро, привозил и тратил эти деньги в Украине (чистая валюта из неоткуда как для экономики). Все эти деньги идут дальше, по части оседая в других семьях (заплатили за ремонт, ремонтник принес часть этих денег уже в свою семью, и так далее, от оплаченных услуг, до оплаты за парковку). По сути, если на заработках человек нормально зарабатывал, тогда у него лишь маленький кеш-бэк в виде украинской пенсии).
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22.10.2020 01:00 Відповісти
Не в коня корм ))
Тут мало кто поймет,что валюта,привезеннаяв страну гастарбайтерами - это только в пользу для экономики. И он вложил туде больше,чем какой-нибуть офисный планктон
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22.10.2020 02:18 Відповісти
Не переживай - не будуть. Той хто платить податки в Польщі і пенсію буде отримувати польську. А українцям вже шмигаль сказав, що пенсій нічого чекати.
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22.10.2020 00:54 Відповісти
Вот пусть там и пенсию получают.
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21.10.2020 21:21 Відповісти
Якщо ще не підписана, то підпишуть двосторонню угоду і будуть отримувати пенсію в Польщі. Але платити її їм буде Україна.
Так що вийде ще більше.
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21.10.2020 21:23 Відповісти
Пенсии для самих украинцев через 10-15 лет может и не оказаться, как нам намекают чиновники, поэтому народ и разбегается кто куда, подальше отсюда. Зачем платить налоги в Украине, когда их снова бросят на котёл и раздербанят?
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21.10.2020 21:25 Відповісти
они не намекают. Они уже прямо говорят.
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21.10.2020 21:30 Відповісти
Европа выходит из такого положения при помощи мигрантов (увеличение демографии) и грабежа колоний, то есть использования ресурсов тех стран, откуда прибывают мигранты. А у нас колоний нет. Некого грабить.
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21.10.2020 21:32 Відповісти
Мне вот интересно, какие колонии "ограбили" за последние 50 лет Швейцария, Нидерланды, Дания, Швеция и та же Польша за свои постсовковые 30 лет? В Украине своим работы нормальной нет, до мигрантов нам ещё как до Парижа пешкарусом или будем как наРаше узбеков и таджиков приглашать?
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21.10.2020 21:40 Відповісти
Швейцария мировой лидер по очистке золота и зарубежных инвестиций (банки). И там же деньги не лежат мертвым грузом. Они их крутят. К ним несут, они их вкладывают и имеют свой процент, ну и золото продают. А добывают-то золото в других местах. Швейцарцы покупают сырец и продают чистое банковское золото. Разница в цене большая. И даже у них уже 24% населения мигранты. Единственное, на что они решились - запретить строить минареты и появляться в общественных бассейнах в мусульманских купальниках. Думаешь, если бы они могли от них избавиться, они бы от них не избавились? Нафиг они им нужны, казалось бы.
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21.10.2020 21:47 Відповісти
Ну маладец!
Глава 6 1.Придя из пустыни, собрал Иисус сэйшн из братушек и чуваков, 2.И учил их, сынков, говоря: 3.Не напрягайтесь ни в жизни своей, ни в помыслах, ибо лишь оттянувшиеся кайфуют, 4.Не одевайтесь попсово, ибо лишь те счастливы, кому до фени, 5.Не водитесь с лохами и мажорами, ибо они суетливы, 6.Не пренебрегайте питием, но знайте меру, 7.Не долбитесь без нужды, но для оттяга, 8.Пусть вам настолько будет все по сараю, чтобы левая рука не знала, что делает правая

(с) Евангелие от митьков
Ты уж как-то определись, грабит ли Швейцария колонии или занимается технологической обработкой
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21.10.2020 22:13 Відповісти
То есть по твоему вывоз леса кругляка за копейки, из которого потом делаю мебель и пиломатериалы - это не грабёж страны а занятие технологической обработкой?
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22.10.2020 01:08 Відповісти
Либо ты de Bill либо олигофрен...
Ей Богу, не понимать разницы меджу покупкой и продажей, экспортом и импортом - для это надо был выдающимся идиотом.
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22.10.2020 01:12 Відповісти
🤣 Ты что умалешенный? Тебе человек пишет про золото которое вывозят из 3их стран за копейки, относительно его стоимости после очистки. Ты назвал это технической обработкой а не грабёжом, я привёл ТОЧНО ТАКОЙ-ЖЕ ПРИМЕР, просто ответь на вопрос, грабёж или нет? Причём тут экспорт импорт и другая хрень которую ты написал?)))
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22.10.2020 01:27 Відповісти
Ты обыкновенное до крайности глупое рашкованское дерьмо ))
У Швейцарии есть экпедиционный корпус? Они где-то оккупируют территории? Или все-таки покупают?А,за копейки?!
А почем твои соплеменники продали лес в Китай, вырубав его на территории уже превышающей Бразилию?
паРашка колония кетайсев? Или таки кетайсы проклятые западные буржуины?
Не, ну конецно нормально, лес- кетайсам, а себе - ядреные отходы немецкие. Опять сцук запад виноват Ну гнобят рашкованов, все , кому не лень Иди гуляй. У меня аллергия на недоумков.
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22.10.2020 01:35 Відповісти
Недоумок тут только ты. быть сырьевым придатком всегда западло, ну кроме кацапов им в кайф. А все почему потому что добавленная стоимость готовой продукции намного выше чем сырья и об этом знают все западные страны. Именно так тут и живут, покупая за копейки сырье у банановых республик, а потом им же продают готовую продукцию, забирая из этих стран гораздо больше денег чем туда отдали. Это и есть грабёж, только не наглый как в средние века, когда из Америки вывозили золото за бусы, а осовременненый - для таких лохов как ты это назвали "технологической обработкой" 🤣 Хотя кому я это объясняю, у тебя мозгов как у ракушки)
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22.10.2020 01:49 Відповісти
Ты точно de Bill
Это как раз олигархичная система, которая продаст и родную маму и смоется подальше
И если у населения хватает мозга голосовать за таких личностей - это всего лишь говорит об АйКью избирателей.
Но накатить пивчевского канечно проще,чем шевелить мозгами, особенно если бокальчик перепал на халяву.
Ездят на том, кто возит
А ты, самец курицы,идеш в вечный бан.
Ты настолько туп, что не понимаеш очевидных вещей и вякаеш как трехлетний сын коммуниста,никогда в жизни не покидавшего квартиру
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22.10.2020 02:06 Відповісти
Да мне в общем то похрен, я живу в стране которая ездит. А ты вози дальше если тебе так нравится. 🤣 Я всего лишь хотел открыть тебе лошку глаза, но ты сам не хочешь видеть)
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22.10.2020 02:24 Відповісти
Чому ж тоді пане розумнику всі мріють бути "пограбованими" .Європою?
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21.10.2020 22:07 Відповісти
они мечтают жить внутри Европы, а не быть ограбленными. Это разные вещи.
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21.10.2020 22:30 Відповісти
Повір, вони собі накопичувальний рахунок відкриють (якщо ще не відкрили) і матимуть пенсію більшу, ніж ми з тобою...
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21.10.2020 21:32 Відповісти
но при этом будут сотрясать украинскими паспортами и требовать себе еще и украинскую минималку.
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21.10.2020 21:34 Відповісти
Ну якщо в них є відповідний стаж - мають право...
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21.10.2020 21:47 Відповісти
Заспокою тут гарячі голови, ні на українську ні на польську пенсію прожити неможливо. Це чистої води піраміда. От все що людина заробила по факту от на те і живіть - я особисто тільки так і планую.
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21.10.2020 22:16 Відповісти
Це результат скиглення інвестицій зеленським мімоходом бовтаючись по відпочинках.

Более полумиллиона украинцев платят налоги в Польше, - СМИ - Цензор.НЕТ 7699
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21.10.2020 21:22 Відповісти
Так потрібно ще раз всі податки в 2 рази збільшити.
ПС. Привіт Гетьманцеву !
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21.10.2020 21:22 Відповісти
_Вот к чему ведёт олигархическая чума, бандитский заповедник - люди бегут из прокажённой зоны античеловеческих порядков устоев.
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21.10.2020 21:26 Відповісти
Создайте те рабочие места какие обещали на выборах, глядишь и в Украине налоги будут платить
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21.10.2020 21:27 Відповісти
«, среди зарегистрированных в ZUS Польши - больше всего украинцев (507 тыс.), Источник: https://censor.net/ru/n3226222
ВОТ И СЧИТАЙТЕ - у них 507 000 евроблях , а если ещё добавить жён , то и 1000 000( мильон) евроблях. ВСЕМ ЖТИХ ЗАРОБИТЧАНАМ ВЪЕЗД В УКРАИНУ ЗАКРЫТ ЗАКОНОМ ПРО ЕВРОБЛЯХИ
так шо ,ЗЕ ,разберись с законами - не смеши европейцев
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21.10.2020 21:30 Відповісти
Чому заборонений, якщо вони платять там податки, то в Україні вони нерезиденти і в користуванні бляхами прирівняні до іноземців...

Інше питання, що Зе забив на новий закон про розтаможку блях, який слуги зелені обіцяли і клялися прийняти до 31 грудня 2019 року!
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21.10.2020 21:34 Відповісти
НЕЕТЬ . Если они ВНЖ ( и конечно платят подарки в ЕС) , то могут въезжать в Украину ТОЛЬКО НА 60 дней в году . То есть бизнесом совместным в Украине заниматься невозможно .

Если ПМЖ , то надо выписаться из Украины, прописаться в ЕС : поставить штамп в посольстве Украины и только потом можно въезжать в Украину более чем на 60 дней'
ПМЖ дают через 5 лет непрерывного проживания в ЕС,
То есть украинцы 5 лет на евробляхах не въездные
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21.10.2020 21:56 Відповісти
Что за статистика такая?
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21.10.2020 22:14 Відповісти
Вы на машине въезжали в Украину? На сколько дней ? На каком КП ?
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21.10.2020 23:19 Відповісти
Рекомендую материал - https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/19/666387/
Производство в Украине на ЗАЗ авто кацапов в 2020 г . Автор закона поо евробляхи Васадзе
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21.10.2020 21:58 Відповісти
Читав, Васадзе знову щось намутить ради кацапських тазіків...
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21.10.2020 22:11 Відповісти
Где заробатывают там и платят. Почему вы на чужие деньги свою ненажерливую пасть разеваете?
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21.10.2020 21:31 Відповісти
Действительно!
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21.10.2020 22:15 Відповісти
и это правильно! А на кой хрен платить в Украине, если все равно обнулят и пенсии = 40 бакинских комиссаров.
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21.10.2020 21:31 Відповісти
если не будут платить там налоги-не будут в польше...что тут непонятного?
а вот почему граждане Украины,живущие в Украине не платят налоги здесь,а платят на Кипре-тот еще вопрос.
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21.10.2020 21:34 Відповісти
в Польше 2 млн заробитчан, платят налоги ттолько 500 тыс. = 25%.
"Не выходит каменный цветок".
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22.10.2020 09:17 Відповісти
А чого ж ви хотіли - патріотизм, він такий. Інші, он, у Росії податки сплачували. З цілих підприємств, під час війни - і нічьо...
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21.10.2020 21:35 Відповісти
Ты прав, зеля - гнида!
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21.10.2020 21:41 Відповісти
Та то просто карма така, мабуть... У нас же, що не перемога - то зрада, що не народний обранець - то гнида. Інакше для улюбленого перманентиного спротиву просто наснаги забракне.
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22.10.2020 01:23 Відповісти
Достойная зарплата, достойные условия.
Почему не платить налоги?
Кстати они меньше, чем в Украине.
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21.10.2020 22:00 Відповісти
Більші. 30% плачу, але не стогну. Боюся, щоб Зєбобік не почав бавитися у подвійне оподаткування.
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21.10.2020 22:25 Відповісти
С чего взял что меньше?
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22.10.2020 09:16 Відповісти
Це ті 500 000 яким обіцяли 500 000 робочих місць в Україні?
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21.10.2020 22:04 Відповісти
В1960 роки італійці, португальці,турки були в розвинених країнах Європи заробітчанинами як зараз українці, питання до власних мізків як міняти Україну.
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21.10.2020 22:12 Відповісти
Вітаю всіх з перемогою "Шахтаря" над "Реалом"!Більш ніж пів мільйона українців платять податки в Польщі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1893
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21.10.2020 22:17 Відповісти
Если своей стране не нужны ...
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21.10.2020 22:18 Відповісти
де не крадуть податки, там і українці платять податки.... А в Україні заплати податок і він осяде в кишенях АХМЕТА, ПІПЧУКА, КАЛЛомойши у вигляді "повернення ПДВ"!
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21.10.2020 22:29 Відповісти
картинка хорошая, но платят налоги 500 тыс. из 2 миллионов, т.е. 75% работающих там украинцев налоги НЕ ПЛАТЯТ.
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22.10.2020 09:15 Відповісти
А зеленский платит налоги в омане, на кипре, но только не в Украине
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21.10.2020 22:40 Відповісти
документальные доказательства есть? или раззевай рот
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22.10.2020 05:25 Відповісти
Та бо Польща створює робочі місця людям , а Україна порізала всі заводи в брухт і хоче відкати в інвесторів . Нічого дивного , що народ виїздить цілими родинами . Мудрому додастся , в дурного забереться й те що має .
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22.10.2020 00:02 Відповісти
Українці не просто платять там податки, а і купують квартири в іпотеку та залишаються ......
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22.10.2020 04:56 Відповісти
Где источник дохода, так и отчисления в бюджет и в чем проблема?

Двойное налогообложение несправедливо! Институт гражданства в современном мире уже давно девальвировали до подданства, требовать от "граждан" исполнения своих "гражданских долгов и обязанностей" бессмыслено, так как само понятие ГРАЖДАНИН давно уже похерили до РЕЗИДЕНТА!
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22.10.2020 08:45 Відповісти
Даойного налдогообложения нет. Украинцы которые платят налоги в Польше, имеют статус налогового резидента и освобождены от уплаты налогов в Украине.
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22.10.2020 09:13 Відповісти
я не о том, если между странами договор о избежании двойного налогообложения, а о том что в современном мире почти отсуствует классический институт гражданства!
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22.10.2020 09:18 Відповісти
А теперь смотрим...
В Польге работает 2 млн. украинцев, налоги платят 500 тыс, т.е. оствльные 1,5 млн работают без официального оформления.
Итого, минимум 75% украинцев в Польше работают полулегально или вообще нелегально.
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22.10.2020 09:12 Відповісти
75%... это видимо те, кто поверил зеленскому
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22.10.2020 09:38 Відповісти
 
 