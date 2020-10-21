Більш ніж пів мільйона українців платять податки в Польщі, - ЗМІ

В Управлінні соціального страхування (ZUS) Польщі станом на кінець вересня цього року було зареєстровано 689 тис. іноземців, які платять податки в Польщі, з них 75% (507 тис.) є громадянами України.

Про це повідомила польським ЗМІ голова ZUS Ґертруда Усцінська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами Усцінської, серед зареєстрованих в ZUS Польщі - найбільше українців (507 тис.), білорусів (46,2 тис.) і грузинів (11,1 тис.).

При цьому кількість зареєстрованих платників податків серед іноземців станом на сьогодні є на 19 тис. більшою, ніж до коронакризи в лютому цього року. Вона зазначила, що від початку локдауну в березні кількість іноземців в ZUS знизилася на 10%, але після відкриття польського кордону для іноземних працівників їх кількість почала знову зростати.

"Аналізуючи найновішу інформацію, ми бачимо, що ситуація стабілізувалася. У вересні ми перевищили показник з лютого, значно надолужили прогаяне, а це позитивна інформація для ZUS і ринку праці", - повідомила Усцінська.

За оцінками Головного статистичного управління Польщі, станом на кінець 2019 року в РП перебувало понад 1,3 млн українців.

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