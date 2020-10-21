Більш ніж пів мільйона українців платять податки в Польщі, - ЗМІ
В Управлінні соціального страхування (ZUS) Польщі станом на кінець вересня цього року було зареєстровано 689 тис. іноземців, які платять податки в Польщі, з них 75% (507 тис.) є громадянами України.
Про це повідомила польським ЗМІ голова ZUS Ґертруда Усцінська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За словами Усцінської, серед зареєстрованих в ZUS Польщі - найбільше українців (507 тис.), білорусів (46,2 тис.) і грузинів (11,1 тис.).
При цьому кількість зареєстрованих платників податків серед іноземців станом на сьогодні є на 19 тис. більшою, ніж до коронакризи в лютому цього року. Вона зазначила, що від початку локдауну в березні кількість іноземців в ZUS знизилася на 10%, але після відкриття польського кордону для іноземних працівників їх кількість почала знову зростати.
"Аналізуючи найновішу інформацію, ми бачимо, що ситуація стабілізувалася. У вересні ми перевищили показник з лютого, значно надолужили прогаяне, а це позитивна інформація для ZUS і ринку праці", - повідомила Усцінська.
За оцінками Головного статистичного управління Польщі, станом на кінець 2019 року в РП перебувало понад 1,3 млн українців.
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Пошукайте ви будете приємно здивовані. Вам її вистачить на менше ніж тиждень це без комуналки.
Тут мало кто поймет,что валюта,привезеннаяв страну гастарбайтерами - это только в пользу для экономики. И он вложил туде больше,чем какой-нибуть офисный планктон
Так що вийде ще більше.
Глава 6 1.Придя из пустыни, собрал Иисус сэйшн из братушек и чуваков, 2.И учил их, сынков, говоря: 3.Не напрягайтесь ни в жизни своей, ни в помыслах, ибо лишь оттянувшиеся кайфуют, 4.Не одевайтесь попсово, ибо лишь те счастливы, кому до фени, 5.Не водитесь с лохами и мажорами, ибо они суетливы, 6.Не пренебрегайте питием, но знайте меру, 7.Не долбитесь без нужды, но для оттяга, 8.Пусть вам настолько будет все по сараю, чтобы левая рука не знала, что делает правая
(с) Евангелие от митьков
Ты уж как-то определись, грабит ли Швейцария колонии или занимается технологической обработкой
Ей Богу, не понимать разницы меджу покупкой и продажей, экспортом и импортом - для это надо был выдающимся идиотом.
У Швейцарии есть экпедиционный корпус? Они где-то оккупируют территории? Или все-таки покупают?А,за копейки?!
А почем твои соплеменники продали лес в Китай, вырубав его на территории уже превышающей Бразилию?
паРашка колония кетайсев? Или таки кетайсы проклятые западные буржуины?
Не, ну конецно нормально, лес- кетайсам, а себе - ядреные отходы немецкие. Опять сцук запад виноват Ну гнобят рашкованов, все , кому не лень Иди гуляй. У меня аллергия на недоумков.
Это как раз олигархичная система, которая продаст и родную маму и смоется подальше
И если у населения хватает мозга голосовать за таких личностей - это всего лишь говорит об АйКью избирателей.
Но накатить пивчевского канечно проще,чем шевелить мозгами, особенно если бокальчик перепал на халяву.
Ездят на том, кто возит
А ты, самец курицы,идеш в вечный бан.
Ты настолько туп, что не понимаеш очевидных вещей и вякаеш как трехлетний сын коммуниста,никогда в жизни не покидавшего квартиру
ПС. Привіт Гетьманцеву !
порядковустоев.
ВОТ И СЧИТАЙТЕ - у них 507 000 евроблях , а если ещё добавить жён , то и 1000 000( мильон) евроблях. ВСЕМ ЖТИХ ЗАРОБИТЧАНАМ ВЪЕЗД В УКРАИНУ ЗАКРЫТ ЗАКОНОМ ПРО ЕВРОБЛЯХИ
так шо ,ЗЕ ,разберись с законами - не смеши европейцев
Інше питання, що Зе забив на новий закон про розтаможку блях, який слуги зелені обіцяли і клялися прийняти до 31 грудня 2019 року!
Если ПМЖ , то надо выписаться из Украины, прописаться в ЕС : поставить штамп в посольстве Украины и только потом можно въезжать в Украину более чем на 60 дней'
ПМЖ дают через 5 лет непрерывного проживания в ЕС,
То есть украинцы 5 лет на евробляхах не въездные
Производство в Украине на ЗАЗ авто кацапов в 2020 г . Автор закона поо евробляхи Васадзе
а вот почему граждане Украины,живущие в Украине не платят налоги здесь,а платят на Кипре-тот еще вопрос.
"Не выходит каменный цветок".
Почему не платить налоги?
Кстати они меньше, чем в Украине.
Двойное налогообложение несправедливо! Институт гражданства в современном мире уже давно девальвировали до подданства, требовать от "граждан" исполнения своих "гражданских долгов и обязанностей" бессмыслено, так как само понятие ГРАЖДАНИН давно уже похерили до РЕЗИДЕНТА!
В Польге работает 2 млн. украинцев, налоги платят 500 тыс, т.е. оствльные 1,5 млн работают без официального оформления.
Итого, минимум 75% украинцев в Польше работают полулегально или вообще нелегально.