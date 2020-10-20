Ролики о достопримечательностях Украины начали показывать в автобусах Варшавы. ВИДЕО

На 400 экранах в 170 автобусах Варшавы начали показывать 30-секундные ролики о достопримечательностях и красивых местах Украины.

Об этом сообщила в Фейсбуке Наталья Панченко, продюсер авторов роликов - медиапроекта Ukraїner, информирует Цензор.НЕТ.

Видеоролики с польскими субтитрами будут транслироваться на экранах варшавских автобусов по часам. В начале их будет пять, однако ежеквартально авторы проекта планируют добавлять еще несколько видео.

Ukrainer снял видеоролики об острове Хортица в Запорожье, наскальной крепости Тустань, тоннели любви в Клевани, Олесском замке и о соли и нефти в Дрогобыче.

Также на Цензор.НЕТ: Украинский фильм "С завязанными глазами" победил на Варшавском кинофестивале. ВИДЕО

"А дальше регион за регионом, место за местом. Наша природа, наши люди, наш колорит, наша искренность и подлинность. Каждый день по дороге на работу и с работы они будут смотреть что-то о нашей стране. Так со временем и раззнакомимся", - написала Панченко.