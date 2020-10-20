Ролики о достопримечательностях Украины начали показывать в автобусах Варшавы. ВИДЕО
На 400 экранах в 170 автобусах Варшавы начали показывать 30-секундные ролики о достопримечательностях и красивых местах Украины.
Об этом сообщила в Фейсбуке Наталья Панченко, продюсер авторов роликов - медиапроекта Ukraїner, информирует Цензор.НЕТ.
Видеоролики с польскими субтитрами будут транслироваться на экранах варшавских автобусов по часам. В начале их будет пять, однако ежеквартально авторы проекта планируют добавлять еще несколько видео.
Ukrainer снял видеоролики об острове Хортица в Запорожье, наскальной крепости Тустань, тоннели любви в Клевани, Олесском замке и о соли и нефти в Дрогобыче.
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"А дальше регион за регионом, место за местом. Наша природа, наши люди, наш колорит, наша искренность и подлинность. Каждый день по дороге на работу и с работы они будут смотреть что-то о нашей стране. Так со временем и раззнакомимся", - написала Панченко.
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Вот поставили такой ролик в Дании например с отдыхом в Украине, Одесса и что ?
Приехал датчанин отдыхать в Одессу, а там русский мир и москаль мер .
Зачем обманывать людей и давать им ложные надежды ?
Я был в Болгарии в 2018 году , видел там и датчан и поляков и с уверенностью на все 101 % могу сказать , что Одесса могла бы легко конкурировать с Болгарией, но проблема в том , что в Одессе русский мир и московитами смердить , зачем людям это ..... ?
И нет притока валюты и надо брать кредит в МВФ ?
за рекламу в автобусах транспортные компании получают деньги.
с кого они берут плату за эти украинские ролики?