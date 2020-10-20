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Ролики о достопримечательностях Украины начали показывать в автобусах Варшавы. ВИДЕО

На 400 экранах в 170 автобусах Варшавы начали показывать 30-секундные ролики о достопримечательностях и красивых местах Украины.

Об этом сообщила в Фейсбуке Наталья Панченко, продюсер авторов роликов - медиапроекта Ukraїner, информирует Цензор.НЕТ.

Видеоролики с польскими субтитрами будут транслироваться на экранах варшавских автобусов по часам. В начале их будет пять, однако ежеквартально авторы проекта планируют добавлять еще несколько видео.

Ukrainer снял видеоролики об острове Хортица в Запорожье, наскальной крепости Тустань, тоннели любви в Клевани, Олесском замке и о соли и нефти в Дрогобыче.

Также на Цензор.НЕТ: Украинский фильм "С завязанными глазами" победил на Варшавском кинофестивале. ВИДЕО

"А дальше регион за регионом, место за местом. Наша природа, наши люди, наш колорит, наша искренность и подлинность. Каждый день по дороге на работу и с работы они будут смотреть что-то о нашей стране. Так со временем и раззнакомимся", - написала Панченко.

Автор: 

Польша (8410) Украина (44943) Варшава (183)


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Топ комментарии
+7
Зачем это делать ?
Вот поставили такой ролик в Дании например с отдыхом в Украине, Одесса и что ?
Приехал датчанин отдыхать в Одессу, а там русский мир и москаль мер .
Зачем обманывать людей и давать им ложные надежды ?
Я был в Болгарии в 2018 году , видел там и датчан и поляков и с уверенностью на все 101 % могу сказать , что Одесса могла бы легко конкурировать с Болгарией, но проблема в том , что в Одессе русский мир и московитами смердить , зачем людям это ..... ?
И нет притока валюты и надо брать кредит в МВФ ?
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20.10.2020 02:19
+5
Природа в нас гарна і майже ніяких катаклізмів не відбувається.Але живуть люди,яким це все непотрібно.
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20.10.2020 02:06
+5
Головна наша "достопрімєчатєльность" - це пародія на президента в кріслі президента.
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20.10.2020 02:46
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Природа в нас гарна і майже ніяких катаклізмів не відбувається.Але живуть люди,яким це все непотрібно.
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20.10.2020 02:06 Ответить
Зачем это делать ?
Вот поставили такой ролик в Дании например с отдыхом в Украине, Одесса и что ?
Приехал датчанин отдыхать в Одессу, а там русский мир и москаль мер .
Зачем обманывать людей и давать им ложные надежды ?
Я был в Болгарии в 2018 году , видел там и датчан и поляков и с уверенностью на все 101 % могу сказать , что Одесса могла бы легко конкурировать с Болгарией, но проблема в том , что в Одессе русский мир и московитами смердить , зачем людям это ..... ?
И нет притока валюты и надо брать кредит в МВФ ?
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20.10.2020 02:19 Ответить
Головна наша "достопрімєчатєльность" - це пародія на президента в кріслі президента.
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20.10.2020 02:46 Ответить
Для большого шухера такой и нужен.
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20.10.2020 04:13 Ответить
Хорошо,что не ролики идиота кивы
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20.10.2020 03:17 Ответить
ролики на мониторах автобусов это реклама.
за рекламу в автобусах транспортные компании получают деньги.
с кого они берут плату за эти украинские ролики?
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20.10.2020 07:51 Ответить
Не место украшает человека а человек место. Нужно рассказывать какой у нас уникальный нарид, 1000 лет ждёт либо халявы либо мечтает свалить за бугор, семейные традиции отсутсвуют, население сокращается темпами 500 человек в день. В конце ролика должна быть намекающая философская тема исчезновения с лица земли скифской нации.
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20.10.2020 08:13 Ответить
Готуються приймати в річ посполиту, курв..
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20.10.2020 08:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-5oJs5FPjfI Hej, sokoly!
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20.10.2020 08:40 Ответить
Підгорецький замок встидалися би виставляти,його стан просто жалюгідний
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20.10.2020 09:12 Ответить
А коли ти там був?
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20.10.2020 09:15 Ответить
на днях,він помалу осипається,ніхто його ніяк не підтримує взагалі,зате гордитися вміють
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20.10.2020 09:26 Ответить
Я був трохи більше двох років, то порівняно з тим, що було до того зроблено навіть дуже багато - перекрили дах, відкрили хоч якусь експозицію. Ну а тепер, то зрозуміло, тепер надії нема, аж поки та зелена гидота не зникне.
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20.10.2020 09:29 Ответить
Хотел оставить камент " кто знает в каком состоянии это замок" но побоялся разочароваться.
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20.10.2020 09:41 Ответить
Тільки зараз з тим коронавірусом складно кудись виїхати.
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20.10.2020 10:03 Ответить
Файно!
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20.10.2020 18:23 Ответить
 
 