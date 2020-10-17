Украинский фильм "С завязанными глазами" победил на Варшавском кинофестивале. ВИДЕО

Полнометражный фильм "С завязанными глазами" (название для международного проката - "Blindfold") украинского режиссера Тараса Дроня победил на Варшавском кинофестивале, который проходит с 9 по 18 октября в офлайн-формате.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз команды фильма.

BLINDFOLD. Official trailer from СУК | CUC on Vimeo.

Этот игровой дебют был признан лучшим фильмом конкурса первых и вторых фильмов (Конкурса 1-2) Варшавского кинофестиваля, где и состоялась мировая премьера ленты.

Картина была признана лучшей среди 15 других, представленных в этой категории.

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Режиссер получил приз жюри и денежную премию в размере 10 000 злотых.

События фильма "С завязанными глазами" разворачиваются в современной Украине после окончания войны, сообщают его авторы. Главная героиня Юля - молодая спортсменка "боев без правил" (смешанных единоборств, ММА), которая потеряла своего жениха на войне. Девушка оставляет спорт и начинает новые отношения, чтобы освободить себя от роли вдовы героя войны, которую навязывает ей общество.

Лента произведена компанией "Современное украинское кино" при поддержке Министерства культуры Украины, Львовской областной администрации, Давыдовской сельской объединенной территориальной общины, Львовского городского совета и сопродюсера Александра Берба, владельца инвестиционной компании Asgard. Проект фильма "С завязанными глазами" ранее победил на конкурсе кинопроектов Boat Meeting Киевского международного кинофестиваля "Молодость" в 2019 году и получил главный приз питчинг Work in Progress CoCo Cottbus на международном кинофестивале в Котбусе (Германия).

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