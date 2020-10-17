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Украинский фильм "С завязанными глазами" победил на Варшавском кинофестивале. ВИДЕО

Полнометражный фильм "С завязанными глазами" (название для международного проката - "Blindfold") украинского режиссера Тараса Дроня победил на Варшавском кинофестивале, который проходит с 9 по 18 октября в офлайн-формате.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз команды фильма.

BLINDFOLD. Official trailer from СУК | CUC on Vimeo.

Этот игровой дебют был признан лучшим фильмом конкурса первых и вторых фильмов (Конкурса 1-2) Варшавского кинофестиваля, где и состоялась мировая премьера ленты.

Картина была признана лучшей среди 15 других, представленных в этой категории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кинофестиваль Kharkiv Meet Docs пройдет в смешанном онлайн- и оффлайн-формате

Режиссер получил приз жюри и денежную премию в размере 10 000 злотых.

События фильма "С завязанными глазами" разворачиваются в современной Украине после окончания войны, сообщают его авторы. Главная героиня Юля - молодая спортсменка "боев без правил" (смешанных единоборств, ММА), которая потеряла своего жениха на войне. Девушка оставляет спорт и начинает новые отношения, чтобы освободить себя от роли вдовы героя войны, которую навязывает ей общество.

Лента произведена компанией "Современное украинское кино" при поддержке Министерства культуры Украины, Львовской областной администрации, Давыдовской сельской объединенной территориальной общины, Львовского городского совета и сопродюсера Александра Берба, владельца инвестиционной компании Asgard. Проект фильма "С завязанными глазами" ранее победил на конкурсе кинопроектов Boat Meeting Киевского международного кинофестиваля "Молодость" в 2019 году и получил главный приз питчинг Work in Progress CoCo Cottbus на международном кинофестивале в Котбусе (Германия).

Также читайте: Украинский фильм о войне на Донбассе получил награду на Венецианском кинофестивале

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кинофестиваль (162) победа (591) Варшава (183)


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Топ комментарии
+3
Цікавий серіал "І будуть люди". Історична драма про життя українців сто років тому, і як російський комуністичний режим нищив українське селянство і український дух.
https://www.youtube.com/watch?v=8QnJZuGpvxE

Український фільм "Із зав'язаними очима" переміг на Варшавському кінофестивалі - Цензор.НЕТ 9179
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18.10.2020 11:32
+2
Західноукраїнський фільм.Може там відродять справжній український кінематогнраф.
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17.10.2020 22:38
+2
Молодці!
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17.10.2020 22:42
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Західноукраїнський фільм.Може там відродять справжній український кінематогнраф.
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17.10.2020 22:38 Ответить
Кінематограф, як мистецтво - це добре. Але, ще краще, коли український кінематограф буде бізнесом, що приносить гроші.
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18.10.2020 08:51 Ответить
Молодці!
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17.10.2020 22:42 Ответить
Може, хоч українською мовою.
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17.10.2020 22:46 Ответить
А трейлер подивитися слабо?
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17.10.2020 23:09 Ответить
Все добре,але боєць мма це пі...ець.Навіщо це взагалі пропагувати? Це гірше в рази ніж бокс.Ще й жінка.Вона потім буде мати проблеми зі здоров'ям,хоча по віці буде ще молода.Хіба не можна було щось інше придумати,наприклад що вона теж військова?
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17.10.2020 23:14 Ответить
Треба подивитися.
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17.10.2020 23:31 Ответить
Цікавий серіал "І будуть люди". Історична драма про життя українців сто років тому, і як російський комуністичний режим нищив українське селянство і український дух.
https://www.youtube.com/watch?v=8QnJZuGpvxE

Український фільм "Із зав'язаними очима" переміг на Варшавському кінофестивалі - Цензор.НЕТ 9179
показать весь комментарий
18.10.2020 11:32 Ответить
 
 