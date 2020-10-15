Кинофестиваль Kharkiv Meet Docs пройдет в смешанном онлайн- и оффлайн-формате

4-й кинофестиваль Kharkiv Meet Docs продлится почти неделю - с 26 по 31 октября. Событие пройдет в смешанном онлайн- и оффлайн-формате.

Как сообщили Цензор.НЕТ организаторы, онлайн-часть пройдет с 26 по 29 октября. Офлайн-часть состоится в Харькове с 29 по 31 октября.

На фестивале состоятся 2 мировые премьеры, 4 украинских и 8 харьковских - будут представлены 25 полнометражных и 47 короткометражных картин.

Впервые при поддержке Украинского культурного фонда онлайн пройдет Национальный конкурс полнометражных документальных фильмов, произведенных в Украине или в копродукции. Каждый фильм будет доступен для просмотра двое суток. Значительная часть фильмов посвящена теме войны на востоке Украины.

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Победителя определяет жюри в составе режиссера и драматурга Натальи Ворожбит, режиссера Сергея Буковского и киноменеджера, участницы Совета по государственной поддержке кинематографии Людмилы Горделадзе.



Победитель получит денежный приз в 30 000 гривен от Агентства креативных индустрий и коммуникаций "Потому Что", приз фестиваля за лучший фильм Национального конкурса и сертификат на обучение в Академии Dronarium на курс "Подготовка операторов БПЛА" от партнера приза Dronarium.

Также путем зрительского голосования будет определен обладатель приза зрительских симпатий. Кроме самой статуэтки победитель получит сертификат на техническое обеспечение съемок на сумму 30 000 гривен от спонсора приза зрительских симпатий, компании Patriot Rental.

Офлайн-часть фестиваля состоится в Харькове с 29 по 31 октября при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии и Государственного агентства Украины по вопросам кино.



31 октября в Большом зале Театрально-концертного центра в третий раз состоится питчинг документальных полнометражных кинопроектив (Украина или копродукции).

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Фильмом-открытия 29 октября станет "Атлантида" Валентина Васяновича, выдвинутая на соискание премии "Оскар" от Украины. Картину представят сам режиссер и исполнители главных ролей Андрей Римарук, Людмила Билека и Василий Антоняк.



Также режиссер проведет накануне public talk для харьковчан.



Фильмом-закрытием станут "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.