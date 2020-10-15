Кінофестиваль Kharkiv Meet Docs відбудеться в змішаному онлайн- і офлайн-форматі

4-й кінофестиваль Kharkiv Meet Docs триватиме майже тиждень - з 26 по 31 жовтня. Подія відбудеться в змішаному онлайн- і офлайн-форматі.

Як повідомили Цензор.НЕТ організатори, онлайн-частина триватиме з 26 по 29 жовтня. Офлайн-частина відбудеться в Харкові з 29 по 31 жовтня.

На фестивалі відбудуться 2 світові прем'єри, 4 українські і 8 харківських - будуть представлені 25 повнометражних і 47 короткометражних картин.

Вперше за підтримки Українського культурного фонду онлайн пройде Національний конкурс повнометражних документальних фільмів, виготовлених в Україні або в копродукції. Кожен фільм буде доступний для перегляду дві доби. Значна частина фільмів присвячена темі війни на сході України.

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Переможця визначає журі у складі режисерки і драматургині Наталії Ворожбит, режисера Сергія Буковського та кіноменеджерки, учасниці Ради щодо державної підтримки кінематографії Людмили Горделадзе.

Переможець отримає грошовий приз у 30 000 гривень від Агентства креативних індустрій і комунікацій "Тому Що", приз фестивалю за кращий фільм Національного конкурсу і сертифікат на навчання в Академії Dronarium на курс "Підготовка операторів БПЛА" від партнера призу Dronarium.

Також шляхом глядацького голосування буде визначено володаря призу глядацьких симпатій. Крім самої статуетки переможець отримає сертифікат на технічне забезпечення зйомок на суму 30 000 гривень від спонсора призу глядацьких симпатій, компанії Patriot Rental.

Офлайн-частина фестивалю відбудеться в Харкові з 29 по 31 жовтня за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини і Державного агентства України з питань кіно.

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31 жовтня в Великому залі Театрально-концертного центру втретє відбудеться пітчинг документальних повнометражних кінопроєктів (Україна або копродукції).

Фільмом-відкриття 29 жовтня стане "Атлантида" Валентина Васяновича, висунута на здобуття премії "Оскар" від України. Картину представлять сам режисер і виконавці головних ролей Андрій Римарук, Людмила Білека та Василь Антоняк.

Також режисер проведе напередодні public talk для харків'ян.

Фільмом-закриттям стануть "Номери" Олега Сенцова і Ахтема Сеітаблаєва.