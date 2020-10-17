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Український фільм "Із зав'язаними очима" переміг на Варшавському кінофестивалі. ВIДЕО

Повнометражний фільм "Із зав'язаними очима" (назва для міжнародного прокату - "Blindfold") українського режисера Тараса Дроня переміг на Варшавському кінофестивалі, який відбувається із 9 до 18 жовтня в офлайн-форматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз команди фільму.

BLINDFOLD. Official trailer from СУК | CUC on Vimeo.

Цей ігровий дебют було визнано найкращим фільмом конкурсу перших і других фільмів (Конкурсу 1-2) Варшавського кінофестивалю, де і відбулася світова прем'єра стрічки.

Картину було визнано найкращою серед 15 інших, представлених у цій категорії.

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Режисер отримав приз журі та грошову премію в розмірі 10 000 злотих.

Події фільму "Із зав'язаними очима" розгортаються в сучасній Україні після закінчення війни, повідомляють його автори. Головна героїня Юля - молода спортсменка "боїв без правил" (змішаних єдиноборств, ММА), яка втратила свого нареченого на війні. Дівчина залишає спорт і починає нові стосунки, щоб звільнити себе від ролі вдови героя війни, яку нав'язує їй суспільство.

Стрічка вироблена компанією "Сучасне українське кіно" за підтримки Міністерства культури України, Львівської обласної адміністрації, Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади, Львівської міської ради та співпродюсера Олександра Берби, власника інвестиційної компанії Asgard. Проєкт фільму "Із зав'язаними очима" переміг на конкурсі кінопроєктів Boat Meeting Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" у 2019 році та отримав головний приз пітчингу Work in Progress CoCo Cottbus на міжнародному кінофестивалі в Котбусі (Німеччина).

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Автор: 

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Топ коментарі
+3
Цікавий серіал "І будуть люди". Історична драма про життя українців сто років тому, і як російський комуністичний режим нищив українське селянство і український дух.
https://www.youtube.com/watch?v=8QnJZuGpvxE

Український фільм "Із зав'язаними очима" переміг на Варшавському кінофестивалі - Цензор.НЕТ 9179
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18.10.2020 11:32
+2
Західноукраїнський фільм.Може там відродять справжній український кінематогнраф.
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17.10.2020 22:38
+2
Молодці!
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17.10.2020 22:42
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Західноукраїнський фільм.Може там відродять справжній український кінематогнраф.
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17.10.2020 22:38 Відповісти
Кінематограф, як мистецтво - це добре. Але, ще краще, коли український кінематограф буде бізнесом, що приносить гроші.
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18.10.2020 08:51 Відповісти
Молодці!
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17.10.2020 22:42 Відповісти
Може, хоч українською мовою.
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17.10.2020 22:46 Відповісти
А трейлер подивитися слабо?
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17.10.2020 23:09 Відповісти
Все добре,але боєць мма це пі...ець.Навіщо це взагалі пропагувати? Це гірше в рази ніж бокс.Ще й жінка.Вона потім буде мати проблеми зі здоров'ям,хоча по віці буде ще молода.Хіба не можна було щось інше придумати,наприклад що вона теж військова?
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17.10.2020 23:14 Відповісти
Треба подивитися.
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17.10.2020 23:31 Відповісти
Цікавий серіал "І будуть люди". Історична драма про життя українців сто років тому, і як російський комуністичний режим нищив українське селянство і український дух.
https://www.youtube.com/watch?v=8QnJZuGpvxE

Український фільм "Із зав'язаними очима" переміг на Варшавському кінофестивалі - Цензор.НЕТ 9179
показати весь коментар
18.10.2020 11:32 Відповісти
 
 