Ролики про визначні пам'ятки України почали показувати в автобусах Варшави. ВIДЕО
На 400 екранах у 170 автобусах Варшави почали показувати 30-секундні ролики про визначні пам'ятки і красиві місця України.
Про це повідомила у фейсбуці Наталія Панченко, продюсерка авторів роликів - медіапроєкту Ukraїner, інформує Цензор.НЕТ.
Відеоролики з польськими субтитрами транслюватимуться на екранах варшавських автобусів по годинах. На початку їх буде п'ять, проте щоквартально автори проєкту планують додавати ще кілька відео.
Ukrainer зняв відеоролики про острів Хортиця в Запоріжжі, наскельну фортецю Тустань, тунель кожання в Клевані, Олеський замок і про сіль і нафту в Дрогобичі.
"А далі регіон за регіоном, місце за місцем. Наша природа, наші люди, наш колорит, наша щирість і справжність. Щодня дорогою на роботу і з роботи вони будуть дивитися щось про нашу країну. Так із часом і роззнайомимося" , - написала Панченко.
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Вот поставили такой ролик в Дании например с отдыхом в Украине, Одесса и что ?
Приехал датчанин отдыхать в Одессу, а там русский мир и москаль мер .
Зачем обманывать людей и давать им ложные надежды ?
Я был в Болгарии в 2018 году , видел там и датчан и поляков и с уверенностью на все 101 % могу сказать , что Одесса могла бы легко конкурировать с Болгарией, но проблема в том , что в Одессе русский мир и московитами смердить , зачем людям это ..... ?
И нет притока валюты и надо брать кредит в МВФ ?
за рекламу в автобусах транспортные компании получают деньги.
с кого они берут плату за эти украинские ролики?