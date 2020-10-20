Ролики про визначні пам'ятки України почали показувати в автобусах Варшави. ВIДЕО

На 400 екранах у 170 автобусах Варшави почали показувати 30-секундні ролики про визначні пам'ятки і красиві місця України.

Про це повідомила у фейсбуці Наталія Панченко, продюсерка авторів роликів - медіапроєкту Ukraїner, інформує Цензор.НЕТ.

Відеоролики з польськими субтитрами транслюватимуться на екранах варшавських автобусів по годинах. На початку їх буде п'ять, проте щоквартально автори проєкту планують додавати ще кілька відео.

Ukrainer зняв відеоролики про острів Хортиця в Запоріжжі, наскельну фортецю Тустань, тунель кожання в Клевані, Олеський замок і про сіль і нафту в Дрогобичі.

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"А далі регіон за регіоном, місце за місцем. Наша природа, наші люди, наш колорит, наша щирість і справжність. Щодня дорогою на роботу і з роботи вони будуть дивитися щось про нашу країну. Так із часом і роззнайомимося" , - написала Панченко.