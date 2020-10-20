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Новини Відео
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Ролики про визначні пам'ятки України почали показувати в автобусах Варшави. ВIДЕО

На 400 екранах у 170 автобусах Варшави почали показувати 30-секундні ролики про визначні пам'ятки і красиві місця України.

Про це повідомила у фейсбуці Наталія Панченко, продюсерка авторів роликів - медіапроєкту Ukraїner, інформує Цензор.НЕТ.

Відеоролики з польськими субтитрами транслюватимуться на екранах варшавських автобусів по годинах. На початку їх буде п'ять, проте щоквартально автори проєкту планують додавати ще кілька відео.

Ukrainer зняв відеоролики про острів Хортиця в Запоріжжі, наскельну фортецю Тустань, тунель кожання в Клевані, Олеський замок і про сіль і нафту в Дрогобичі.

Також дивіться: Український фільм "Із зав'язаними очима" переміг на Варшавському кінофестивалі. ВIДЕО

"А далі регіон за регіоном, місце за місцем. Наша природа, наші люди, наш колорит, наша щирість і справжність. Щодня дорогою на роботу і з роботи вони будуть дивитися щось про нашу країну. Так із часом і роззнайомимося" , - написала Панченко.

Автор: 

Польща (8498) Україна (5891) Варшава (190)


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Топ коментарі
+7
Зачем это делать ?
Вот поставили такой ролик в Дании например с отдыхом в Украине, Одесса и что ?
Приехал датчанин отдыхать в Одессу, а там русский мир и москаль мер .
Зачем обманывать людей и давать им ложные надежды ?
Я был в Болгарии в 2018 году , видел там и датчан и поляков и с уверенностью на все 101 % могу сказать , что Одесса могла бы легко конкурировать с Болгарией, но проблема в том , что в Одессе русский мир и московитами смердить , зачем людям это ..... ?
И нет притока валюты и надо брать кредит в МВФ ?
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20.10.2020 02:19
+5
Природа в нас гарна і майже ніяких катаклізмів не відбувається.Але живуть люди,яким це все непотрібно.
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20.10.2020 02:06
+5
Головна наша "достопрімєчатєльность" - це пародія на президента в кріслі президента.
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20.10.2020 02:46
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Природа в нас гарна і майже ніяких катаклізмів не відбувається.Але живуть люди,яким це все непотрібно.
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20.10.2020 02:06 Відповісти
Зачем это делать ?
Вот поставили такой ролик в Дании например с отдыхом в Украине, Одесса и что ?
Приехал датчанин отдыхать в Одессу, а там русский мир и москаль мер .
Зачем обманывать людей и давать им ложные надежды ?
Я был в Болгарии в 2018 году , видел там и датчан и поляков и с уверенностью на все 101 % могу сказать , что Одесса могла бы легко конкурировать с Болгарией, но проблема в том , что в Одессе русский мир и московитами смердить , зачем людям это ..... ?
И нет притока валюты и надо брать кредит в МВФ ?
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20.10.2020 02:19 Відповісти
Головна наша "достопрімєчатєльность" - це пародія на президента в кріслі президента.
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20.10.2020 02:46 Відповісти
Для большого шухера такой и нужен.
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20.10.2020 04:13 Відповісти
Хорошо,что не ролики идиота кивы
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20.10.2020 03:17 Відповісти
ролики на мониторах автобусов это реклама.
за рекламу в автобусах транспортные компании получают деньги.
с кого они берут плату за эти украинские ролики?
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20.10.2020 07:51 Відповісти
Не место украшает человека а человек место. Нужно рассказывать какой у нас уникальный нарид, 1000 лет ждёт либо халявы либо мечтает свалить за бугор, семейные традиции отсутсвуют, население сокращается темпами 500 человек в день. В конце ролика должна быть намекающая философская тема исчезновения с лица земли скифской нации.
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20.10.2020 08:13 Відповісти
Готуються приймати в річ посполиту, курв..
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20.10.2020 08:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-5oJs5FPjfI Hej, sokoly!
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20.10.2020 08:40 Відповісти
Підгорецький замок встидалися би виставляти,його стан просто жалюгідний
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20.10.2020 09:12 Відповісти
А коли ти там був?
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20.10.2020 09:15 Відповісти
на днях,він помалу осипається,ніхто його ніяк не підтримує взагалі,зате гордитися вміють
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20.10.2020 09:26 Відповісти
Я був трохи більше двох років, то порівняно з тим, що було до того зроблено навіть дуже багато - перекрили дах, відкрили хоч якусь експозицію. Ну а тепер, то зрозуміло, тепер надії нема, аж поки та зелена гидота не зникне.
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20.10.2020 09:29 Відповісти
Хотел оставить камент " кто знает в каком состоянии это замок" но побоялся разочароваться.
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20.10.2020 09:41 Відповісти
Тільки зараз з тим коронавірусом складно кудись виїхати.
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20.10.2020 10:03 Відповісти
Файно!
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20.10.2020 18:23 Відповісти
 
 