1753 15
"Укрзализныця" продлит маршрут поезда Киев - Покровск до Авдеевки, - нардеп Магомедов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Совещание под руководством заместителя Министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича с участием руководителей "Укрзализныци" и ООС по пуску поезда Киев-Авдеевка закончилось положительным решением.
Об этом заявил в Telegram инициатор мероприятия народный депутат Муса Магомедов, передает Цензор.НЕТ.
"Резюме совещания: УЗ продлевает поезд Киев-Покровск до Авдеевки, несмотря на то, что это убыточно, но это про людей, а не про прибыль, за что им отдельная благодарность. ООС дает добро на пуск поезда, согласовывается взаимодействие УЗ и ООС", - написал он.
Дату запуска Магометов не указал. На официальном сайте "Укрзализныци" информации об этом пока нет.
Топ комментарии
+2 Наталья Киенко
показать весь комментарий02.11.2020 20:10
+2 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий02.11.2020 20:15
+1 алексей свиридов 2ed6a76c
показать весь комментарий02.11.2020 20:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
про людей а не про прибыль? и это про Укрзалізницю????
а чего ж тогда цены не сбросить?
Понятно, что орки обстреляют - как пить дать...