"Укрзализныця" продлит маршрут поезда Киев - Покровск до Авдеевки, - нардеп Магомедов

Совещание под руководством заместителя Министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича с участием руководителей "Укрзализныци" и ООС по пуску поезда Киев-Авдеевка закончилось положительным решением.

Об этом заявил в Telegram инициатор мероприятия народный депутат Муса Магомедов, передает Цензор.НЕТ.

"Резюме совещания: УЗ продлевает поезд Киев-Покровск до Авдеевки, несмотря на то, что это убыточно, но это про людей, а не про прибыль, за что им отдельная благодарность. ООС дает добро на пуск поезда, согласовывается взаимодействие УЗ и ООС", - написал он.

Дату запуска Магометов не указал. На официальном сайте "Укрзализныци" информации об этом пока нет.

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