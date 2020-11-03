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"Укрзалізниця" продовжить маршрут поїзда Київ - Покровськ до Авдіївки, - нардеп Магомедов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Укрзалізниця" продовжить маршрут поїзда Київ - Покровськ до Авдіївки, - нардеп Магомедов

Нарада під керівництвом заступника Міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича за участю керівників "Укрзалізниці" і ООС щодо пуску поїзда Київ-Авдіївка закінчилося позитивним рішенням.

Про це заявив у Telegram ініціатор заходу народний депутат Муса Магомедов, передає Цензор.НЕТ.

"Резюме наради: УЗ продовжує поїзд Київ-Покровськ до Авдіївки, попри те, що це збитково, але це про людей, а не про прибуток, за що їм окрема подяка. ООС дає добро на пуск потяга, узгоджується взаємодія УЗ і ООС" , - написав він.

Укрзалізниця продовжить маршрут поїзда Київ - Покровськ до Авдіївки, - нардеп Магомедов 01

Дату запуску Магометов не вказав. На офіційному сайті "Укрзалізниці" інформації про це поки немає.

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Топ коментарі
+2
Террористы станут еще ближе к Киеву. Чего уж там, продлевали бы до самого Донецка! ТАМЖЕЖТОЖЕНАШИЛЮДИ!!!
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02.11.2020 20:10
+2
и прослезились...
про людей а не про прибыль? и это про Укрзалізницю????
а чего ж тогда цены не сбросить?
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02.11.2020 20:15
+1
Нью-Авдеевка "Укрзализныця" продлит маршрут поезда Киев - Покровск до Авдеевки, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 8278
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02.11.2020 20:09
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Нью-Авдеевка "Укрзализныця" продлит маршрут поезда Киев - Покровск до Авдеевки, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 8278
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02.11.2020 20:09 Відповісти
Утром мажу бутерброд, сразу мысль- а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот. "Укрзализныця" продлит маршрут поезда Киев - Покровск до Авдеевки, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 7414
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02.11.2020 20:19 Відповісти
Авдіївка повністю прострілюється з артилерії терористів, навіть під'їзні шляхи до Авдіївки на десятки кілометрів пристріляні зі всіх калібрів терористів! Пускати поїзд до Авдіївки це самогубство! Авдіївку потрібно евакуйовувати, бо будь якої миті терористи можуть знищити місто і ЗСУ не зможе нічим допомогти, бо навіть прорватись в оточене ворогами місто буде неможливо через щільний та прицільний вогонь артилерії терористів! Тому з Авдіївки виїхали всі судді і суди в Авдіївці не працюють! Судді не дурні, розуміють що будь якої миті може статись масове вбиство мирних мешканців артобстрілами терористів! Забудьте про Авдіївку, поки не терористи не відкинуті на 20км від міста!
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03.11.2020 00:14 Відповісти
Точно так. В первую очередь в МО.
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02.11.2020 20:16 Відповісти
Террористы станут еще ближе к Киеву. Чего уж там, продлевали бы до самого Донецка! ТАМЖЕЖТОЖЕНАШИЛЮДИ!!!
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02.11.2020 20:10 Відповісти
все банально просто как двери ....мага до избрания был директором АКХЗ из структуры опг Люкс .скорее всего надо лохам показать шо за них хто то думает..в террористов там нет.ВСУ в приграничной зоне работает хорошо как и иСБУшка
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02.11.2020 21:04 Відповісти
Пока на Донбассе сидит русня, террористы не переведутся. И у многих есть левые паспорта ( их, как и в Крыму, по паспортным столам по чертиков осталось), зато напряг с работой. А русне такая раб. сила, не отягощенная интеллектом и большой любовью к Украине, в самый раз. Поверьте, я знаю, о чем говорю. А мимо СБУ-шников и погранцов Надька Савченко "козьими тропами" проходила. Все сложно и тревожно.
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02.11.2020 21:22 Відповісти
я сам оттуда.козьи тропки это растяжки и мины.а сепарам и их прихвостям желаю лишь одно - гореть в аду как их собраття в доме профсоюзов.жаль что он был в Одессе и 2 мая .было бы это в январе и в Донецке..... не было б войны и в Крыму развивался на ветру український прапор
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02.11.2020 23:05 Відповісти
Вспомнилось как Красная Армия Баку взяла. Без объявления войны Азербайджану в Баку прибыли два бронепоезда с большевиками, остальные потом подтянулись.
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02.11.2020 20:15 Відповісти
и прослезились...
про людей а не про прибыль? и это про Укрзалізницю????
а чего ж тогда цены не сбросить?
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02.11.2020 20:15 Відповісти
Для сепаратистов с оружием Авдеевка-Киев будет вообще бесплатно.
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02.11.2020 20:17 Відповісти
ну и славненько (не дай Бог) а то я заволновался )))))
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02.11.2020 20:20 Відповісти
Не надо.
Понятно, что орки обстреляют - как пить дать...
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02.11.2020 22:07 Відповісти
 
 