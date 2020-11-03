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"Укрзалізниця" продовжить маршрут поїзда Київ - Покровськ до Авдіївки, - нардеп Магомедов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нарада під керівництвом заступника Міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича за участю керівників "Укрзалізниці" і ООС щодо пуску поїзда Київ-Авдіївка закінчилося позитивним рішенням.
Про це заявив у Telegram ініціатор заходу народний депутат Муса Магомедов, передає Цензор.НЕТ.
"Резюме наради: УЗ продовжує поїзд Київ-Покровськ до Авдіївки, попри те, що це збитково, але це про людей, а не про прибуток, за що їм окрема подяка. ООС дає добро на пуск потяга, узгоджується взаємодія УЗ і ООС" , - написав він.
Дату запуску Магометов не вказав. На офіційному сайті "Укрзалізниці" інформації про це поки немає.
Топ коментарі
+2 Наталья Киенко
показати весь коментар02.11.2020 20:10
+2 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар02.11.2020 20:15
+1 алексей свиридов 2ed6a76c
показати весь коментар02.11.2020 20:09
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Будь ласка, зачекайте...
про людей а не про прибыль? и это про Укрзалізницю????
а чего ж тогда цены не сбросить?
Понятно, что орки обстреляют - как пить дать...