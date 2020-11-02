Полной остановки общественного транспорта в Украине пока не будет, - Ляшко

Вопрос полной остановки общественного транспорта будет рассматриваться в последнюю очередь, если люди будут придерживаться противоэпидемических мероприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он призвал всех носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.

"Мы также обращаемся в органы местного самоуправления: обеспечьте необходимое количество подвижного состава общественного транспорта на маршрутах, чтобы люди могли передвигаться по городу в пределах посадочных мест. Если все это будет придерживаться, система здравоохранения с боем, но справится с ростом количества случаев коронавирусной болезни. Если этого не соблюдать и будет рост случаев коронавирусной болезни, которые будут приводить к коллапсу системы здравоохранения, другого выхода, как полностью останавливать общественный транспорт, не будет", - отметил главный государственный санитарный врач.

Он также отметил, что сегодня делается все возможное, чтобы не закрывать страну на жесткий локдаун.

"Мы будем делать все возможное, чтобы не допустить жесткого карантина, но сама система здравоохранения не безгранична, поэтому нужно соблюдать противоэпидемические мероприятия. Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы не закрывать страну на жесткий локдаун", - резюмировал Ляшко.

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