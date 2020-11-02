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Повної зупинки громадського транспорту в Україні поки не буде, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Повної зупинки громадського транспорту в Україні поки не буде, - Ляшко

Питання повної зупинки громадського транспорту розглядатиметься в останню чергу, якщо люди дотримуватимуться протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він закликав усіх носити маски та дотримуватися дистанції в громадських місцях.

"Ми також звертаємося до органів місцевого самоврядування: забезпечте необхідну кількість рухомого складу громадського транспорту на маршрутах, щоб люди могли переміщатися містом у межах посадочних місць. Якщо все це буде дотримуватися, система охорони здоров'я з боєм, але впорається зі зростанням кількості випадків коронавірусної хвороби. Якщо цього не дотримуватися і буде зростання випадків коронавірусної хвороби, які призводитимуть до колапсу системи охорони здоров'я, іншого виходу, як повністю зупиняти громадський транспорт, не буде", - зазначив головний державний санітарний лікар.

Він також зазначив, що сьогодні робиться все можливе, щоб не закривати країну на жорсткий локдаун.

"Ми будемо робити все можливе, щоб не допустити жорсткого карантину, але сама система охорони здоров'я не безмежна, тому потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів. Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб не закривати країну на жорсткий локдаун", - резюмував Ляшко.

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Тем временем...
Полной остановки общественного транспорта в Украине пока не будет, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4779
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02.11.2020 20:21 Відповісти
Непогано. Не більше того.
Про карантин значно цікавіше.
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02.11.2020 20:26 Відповісти
вот что байден животворящий делает Полной остановки общественного транспорта в Украине пока не будет, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6693
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02.11.2020 20:28 Відповісти
Крим працює.
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02.11.2020 20:40 Відповісти
j
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02.11.2020 20:54 Відповісти
Він закликав усіх носити маски та дотримуватися дистанції в громадських місцях.Джерело: https://censor.net/ua/n3228641увати Тут я не розумію, чи маємо таки дотримувати себе (саме так надруковано), чи все-таки ми маємо тримати відстань в громадських місцях.
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02.11.2020 21:14 Відповісти
Потім знов виявиться, що він просто хотів всіх налякати.
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02.11.2020 21:15 Відповісти
 
 