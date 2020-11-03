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Новости Политика Украины
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увольнение (2508) Бабиков (76)

Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - источник

С должности заместителя директора ГБР уволился Александр Бабиков. Он занимал должность первого зама с января 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительный органах.

Ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции требовали его увольнения.

"Да, действительно, Бабиков уволен", - сказал источник.

Напомним, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил о конфликте интересов у заместителя руководителя Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова. ДОКУМЕНТ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
О, нос по ветру держит! Первый пошел...

Пошел документы готовить на судью Конституционного суда)))
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03.11.2020 01:12
+8
У нас уже все тронулось. Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 3859
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03.11.2020 01:08
+7
Країна купріків.
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03.11.2020 01:10
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Шо , таки лед тронулся ? Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 9436
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03.11.2020 01:07 Ответить
У нас уже все тронулось. Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 3859
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03.11.2020 01:08 Ответить
Країна купріків.
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03.11.2020 01:10 Ответить
да- скоро Зима.... Заступника глави ДБР Бабікова звільнено, - джерело - Цензор.НЕТ 5886
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03.11.2020 11:24 Ответить
Попутного ветра в горбатую спину.
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03.11.2020 01:08 Ответить
.. да пАшли вы все на.. - подумал Бабиков и решил уволится и остаться в живых Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 8293
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03.11.2020 01:10 Ответить
На должность в КС метит!
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03.11.2020 06:44 Ответить
Хех, третье ноября началось неплохой новостью.
А в штатах выборы... Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 7048
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03.11.2020 01:11 Ответить
Как теракт в Вене может повлиять на украинские события?
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03.11.2020 01:23 Ответить
так еще 2 часа назад
https://censor.net/ru/news/3228663/v_tsentre_veny_neizvestnye_rasstrelyali_sem_chelovek_smi_video
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03.11.2020 01:26 Ответить
Не видела
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03.11.2020 01:29 Ответить
цензор ничо не может щас сказать ситуация пока точно не ясна. я тут сижу вживую смотрю. с десяти вечера новых жертв нет. щас в запертом сити идёт зачистка. вроде ещё минимум трое не пойманных.
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03.11.2020 01:27 Ответить
О, нос по ветру держит! Первый пошел...

Пошел документы готовить на судью Конституционного суда)))
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03.11.2020 01:12 Ответить
Кто-то что-то про него знает?
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03.11.2020 01:23 Ответить
Как не пытается выстроить вертикаль власти, наш президент...... Один хрен получается петух с говна Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 1863
Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 7027
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03.11.2020 01:26 Ответить
Интресно Вы про хутина пишите 😀😀😀
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03.11.2020 01:31 Ответить
Так они оба, малахольные Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 9193
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03.11.2020 01:42 Ответить
А шо ж такое..... Еще вчерась Бабиков зеленых очень даже устраивал, а сегодня зелень узнала, что он криса ?
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03.11.2020 02:10 Ответить
Напевне, частина слуг уродів поставила ультиматум ЗЕ. Бабіков - це дійсно, їх зашквар.
Але, можливо, й інша ситуація: Бенедіктова звільнила його за те, що не зміг нарити справу на Порошенка.
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03.11.2020 02:12 Ответить
Так и запишем - не умеет делать куни
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03.11.2020 03:09 Ответить
Тоесть. профнепригодность.
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03.11.2020 06:43 Ответить
Ребята не надо думать что это победа! Помните Луцкого прокурора который собирался любить подчиненных как свиней?! Так будет и с Бибиковым! Найдут ему местечко не совневайтесь такими ценными кадрами не расбрасываются!
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03.11.2020 06:48 Ответить
Вот в чем Осляра круче всех , это в героическом преодолении собственных идиотских решений.
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03.11.2020 07:05 Ответить
Ну так, Віслюк не пальцем зроблений на роялі грає.
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03.11.2020 09:03 Ответить
Не виправдав довіри "Термоса" і не посадив 5 президента, але вивідав всі таємниці по справі свого шева Овоща. І хто ж його призначив на посаді, а зебіли 73%? Не вашими руками? не вашими ногами?
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03.11.2020 09:11 Ответить
Пошел на повышение. По заявлениям президента, за которого я голосовал, в стране нехватка "квалифицированных" кадров. Социальный лифт сломался, а чинить нет желания.
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03.11.2020 11:12 Ответить
 
 