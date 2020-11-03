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Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - источник
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С должности заместителя директора ГБР уволился Александр Бабиков. Он занимал должность первого зама с января 2020 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительный органах.
Ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции требовали его увольнения.
"Да, действительно, Бабиков уволен", - сказал источник.
Напомним, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил о конфликте интересов у заместителя руководителя Государственного бюро расследований Александра Бабикова.
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+13 esperansa002014
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+7 Myroslav Hrabovsky
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А в штатах выборы...
https://censor.net/ru/news/3228663/v_tsentre_veny_neizvestnye_rasstrelyali_sem_chelovek_smi_video
Пошел документы готовить на судью Конституционного суда)))
Але, можливо, й інша ситуація: Бенедіктова звільнила його за те, що не зміг нарити справу на Порошенка.
зробленийна роялі грає.