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Новини Політика України
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звільнення (1511) Бабіков (76)

Заступника глави ДБР Бабікова звільнено, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступника глави ДБР Бабікова звільнено, - джерело

З посади заступника директора ДБР звільнився Олександр Бабіков. Він обіймав посаду першого заступника із січня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронний органах.

Раніше в Національному агентстві з питань запобігання корупції вимагали його звільнення.

"Так, справді, Бабікова звільнено", - сказало джерело.

Нагадаємо, глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив про конфлікт інтересів у заступника керівника Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК заявляє про тиск з боку ДБР через Бабікова і Соколова. ДОКУМЕНТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
О, нос по ветру держит! Первый пошел...

Пошел документы готовить на судью Конституционного суда)))
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03.11.2020 01:12
+8
У нас уже все тронулось. Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 3859
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03.11.2020 01:08
+7
Країна купріків.
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03.11.2020 01:10
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Шо , таки лед тронулся ? Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 9436
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03.11.2020 01:07 Відповісти
У нас уже все тронулось. Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 3859
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03.11.2020 01:08 Відповісти
Країна купріків.
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03.11.2020 01:10 Відповісти
да- скоро Зима.... Заступника глави ДБР Бабікова звільнено, - джерело - Цензор.НЕТ 5886
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03.11.2020 11:24 Відповісти
Попутного ветра в горбатую спину.
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03.11.2020 01:08 Відповісти
.. да пАшли вы все на.. - подумал Бабиков и решил уволится и остаться в живых Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 8293
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03.11.2020 01:10 Відповісти
На должность в КС метит!
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03.11.2020 06:44 Відповісти
Хех, третье ноября началось неплохой новостью.
А в штатах выборы... Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 7048
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03.11.2020 01:11 Відповісти
Как теракт в Вене может повлиять на украинские события?
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03.11.2020 01:23 Відповісти
так еще 2 часа назад
https://censor.net/ru/news/3228663/v_tsentre_veny_neizvestnye_rasstrelyali_sem_chelovek_smi_video
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03.11.2020 01:26 Відповісти
Не видела
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03.11.2020 01:29 Відповісти
цензор ничо не может щас сказать ситуация пока точно не ясна. я тут сижу вживую смотрю. с десяти вечера новых жертв нет. щас в запертом сити идёт зачистка. вроде ещё минимум трое не пойманных.
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03.11.2020 01:27 Відповісти
О, нос по ветру держит! Первый пошел...

Пошел документы готовить на судью Конституционного суда)))
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03.11.2020 01:12 Відповісти
Кто-то что-то про него знает?
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03.11.2020 01:23 Відповісти
Как не пытается выстроить вертикаль власти, наш президент...... Один хрен получается петух с говна Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 1863
Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 7027
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03.11.2020 01:26 Відповісти
Интресно Вы про хутина пишите 😀😀😀
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03.11.2020 01:31 Відповісти
Так они оба, малахольные Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 9193
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03.11.2020 01:42 Відповісти
А шо ж такое..... Еще вчерась Бабиков зеленых очень даже устраивал, а сегодня зелень узнала, что он криса ?
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03.11.2020 02:10 Відповісти
Напевне, частина слуг уродів поставила ультиматум ЗЕ. Бабіков - це дійсно, їх зашквар.
Але, можливо, й інша ситуація: Бенедіктова звільнила його за те, що не зміг нарити справу на Порошенка.
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03.11.2020 02:12 Відповісти
Так и запишем - не умеет делать куни
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03.11.2020 03:09 Відповісти
Тоесть. профнепригодность.
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03.11.2020 06:43 Відповісти
Ребята не надо думать что это победа! Помните Луцкого прокурора который собирался любить подчиненных как свиней?! Так будет и с Бибиковым! Найдут ему местечко не совневайтесь такими ценными кадрами не расбрасываются!
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03.11.2020 06:48 Відповісти
Вот в чем Осляра круче всех , это в героическом преодолении собственных идиотских решений.
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03.11.2020 07:05 Відповісти
Ну так, Віслюк не пальцем зроблений на роялі грає.
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03.11.2020 09:03 Відповісти
Не виправдав довіри "Термоса" і не посадив 5 президента, але вивідав всі таємниці по справі свого шева Овоща. І хто ж його призначив на посаді, а зебіли 73%? Не вашими руками? не вашими ногами?
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03.11.2020 09:11 Відповісти
Пошел на повышение. По заявлениям президента, за которого я голосовал, в стране нехватка "квалифицированных" кадров. Социальный лифт сломался, а чинить нет желания.
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03.11.2020 11:12 Відповісти
 
 