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Заступника глави ДБР Бабікова звільнено, - джерело
Новини Цензор.НЕТ Політика України
З посади заступника директора ДБР звільнився Олександр Бабіков. Він обіймав посаду першого заступника із січня 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронний органах.
Раніше в Національному агентстві з питань запобігання корупції вимагали його звільнення.
"Так, справді, Бабікова звільнено", - сказало джерело.
Нагадаємо, глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив про конфлікт інтересів у заступника керівника Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова.
Топ коментарі
+13 esperansa002014
показати весь коментар03.11.2020 01:12
+8 Александр Кондитер
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+7 Myroslav Hrabovsky
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А в штатах выборы...
https://censor.net/ru/news/3228663/v_tsentre_veny_neizvestnye_rasstrelyali_sem_chelovek_smi_video
Пошел документы готовить на судью Конституционного суда)))
Але, можливо, й інша ситуація: Бенедіктова звільнила його за те, що не зміг нарити справу на Порошенка.
зробленийна роялі грає.