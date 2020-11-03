Конституционный Суд рассмотрит сегодня конституционность закона о языке
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 3 ноября, Конституционный суд продолжит рассмотрение конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.
Как информирует Цензор.НЕТ, повестка КСУ опубликована на официальном сайте.
Первым пунктом повестки КСУ значится продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания).
Второй вопрос – продолжение рассмотрения дела по представлению 142 нардепов об официальном толковании отдельного положения абзаца четвертой преамбулы Конституции Украины (закрытая часть пленарного заседания)
Третий пункт повестки – вопрос об открытии производства по конституционному представлению 47 нардепов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
але це все вже неважливо, бо вони всі закінчать точно, як партія Риго-АНАЛів, когось пристрелять, комусь наб'ють морду, комусь пощастить втекти...
Я вже вголос мовчу про те, що русськоязичний патріот, який за 30 років незалежності не зміг вивчити мову й до сих пір залишається принциповим "русскаязічєскім патріотом" - явище дійсно ПАРАДОКСАЛЬНЕ, якщо не ідіотичне.
Двохходовочка - поганий конст.суд ворочає дєлішкі, хороший презЄдьєнт розпускає поганий суд і набирає нових хааароших (але вже повністю своїх) "канстітуціонщікав". Причому робить це все в брутально незаконний спосіб. На виході маємо фейк-державу, в якій в усі можливі закони напльовано, нашмаркано й витерто ноги.
Але прикол (якщо так можна виразитися) в тому, що ляльководи та інші зелебобіки можуть загратися й заплутати самим собі ноги в цій "блискучій" комбінації. Бо після того, як зєлька витре ноги в конституцію, в опозиції буде повне право розпочати процес деЗЄлєнізації держави. І так, так, якщо помірних законних методів не буде вистачати, то тоді піднімати народ (тобто ту його невелику АКТИВНУ частину з мізками) щоб знести цей весь бруд - оцього "президента" оці вовчі "суди" і т.п.
Знищих мову, а без мови умертвиш націю тоді без мови і нації загубиш і державу. А без держави, нації и мови народ перетворюється в жалюгідних рабів в колонії.. У 2014 році до тимчасової окупації проклятими кремлівськими фашистами українського Криму навчання державною українською мовою проводилося для 10,2 тисячі жителів півострова, після окупації немає жодного учня. Такі офіційні дані дослідження "Фонду відкрита політика", передає Укрінформ. Так 2014-році да окупації Криму українська мова була предметом для вивчення в 169 закладах різного рівня. Тоді навчання українською проводилося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%). А тепер немає жодного учня (0,000%), про що йдеться в дослідженні "Фонду відкрита політика".Ось так прокляті російські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла відразу після окупації Криму почали планомірно знищувати і знищили українську мову в цьому тимчасово ними окупованому який став поки що російською фашистською резервацію,(бантустаном), Українському півострові. Повністю знищили загарбники українську мову і ще виродки як в насмішку знущаючись маніакально і навіть через своїх продажних холуїв судів КС цих перевертнів виродків і 5 колони )(уйла вже вимагають щоб українці вчили чужу їм окупаційну кацапську мову, мову наших лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу.