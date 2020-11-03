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Новости Политика Украины
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КС (1060) Янченко (53)

"Слуга народа" Янченко зарегистрировала законопроект о лишении финансирования Конституционного Суда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Янченко зарегистрировала законопроект о лишении финансирования Конституционного Суда

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Галина Янченко зарегистрировала законопроект о лишении финансирования Конституционного Суда Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

Янченко отметила: "Зарегистрировала законопроект об изменениях в госбюджет и лишения КСУ бюджетного финансирования до обновления этого государственного органа.

Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира.

109 млн грн, которые остались неиспользованными, предлагаю направить на более социально-полезные нужды, например субвенцию учебным заведениям на линии разграничения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+23
Смешно. Отсудят с процентами.
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03.11.2020 02:08
+15
Тю, їм ще виявляється й зарплату платять...
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03.11.2020 02:07
+9
"А кто не купит лотерейные билеты -тому мы отключим газ!" - старинный рецепт из "Бриллиантовой руки"
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03.11.2020 02:31
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"Слуга народа" Янченко зарегистрировала законопроект о лишении финансирования Конституционного Суда

Гарний законопроект. Підтримуємо!
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03.11.2020 11:17 Ответить
109 млн грн, которые остались неиспользованными, предлагаю направить на более социально-полезные нужды, например субвенцию учебным заведениям на линии разграничения".
больше потратить некуда при полном пздце в медицине. приоритеты зеленомордых
Источник: https://censor.net/ru/n3228679
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03.11.2020 18:32 Ответить
Тупая звезда.
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03.11.2020 11:18 Ответить
[Янченко Галина] у 2008 році заснувала Київський осередок організації «Демократичний Альянс» (з 2011 року - ВМГО «Молодь Демократичного Альянсу»). Входить в бюро партії «Демократичний Альянс» в Києві, член партії з моменту створення. З 2014 по 2015 рік - депутат Київської міської ради від «ДемАльянсу» (№ 2 у списку), займалася питаннями зловживання в землекористуванні і боротьбою з корупцією.
Член ЗеКоманди (відповідає за антикорупційну політику та диджитал-рішення). Кандидатка у народні депутати від партії «Слуга народу», обрана на парламентських виборах 2019 року, № 5 у списку. Безпартійна. Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання (з 29 серпня 2019 року).
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03.11.2020 11:45 Ответить
От те на прежде чем из википедии муйню копипастить поинтересуйтесь вопросом .... Демальянс в 2010 появился как партия. А она уже в 2008 киевский осередок организовала в 20 годков, вместо того что бы учиться на "Социолога". Предвидела) Типичная соросятина. т.е нихрена за всю свою жизнь полезного не сделала. Я видел интервью с ней и не одно. Она реально тупая. №2 в списке по Киевсовету? Так их всего двое туда прошло. И много она там с земельными афёрами навоевала? Ни хрена она не воевала. Органично вписалась.
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03.11.2020 13:19 Ответить
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