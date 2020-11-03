УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13045 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
10 111 106
КС (1154) Янченко Галина (63)

"Слуга народу" Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народна депутатка України з фракції "Слуга народу" Галина Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Янченко зазначила: "Зареєструвала законопроєкт про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу.

Я особисто вважаю, що ми не повинні коштом платників податків утримувати орган, який систематично зносить антикорупційне законодавство і руйнує репутацію України в очах усього цивілізованого світу.

109 млн грн, які лишились невикористаними, пропоную направити на більш соціально-корисні потреби, наприклад субвенцію навчальним закладам на лінії розмежування".

Також читайте: Жодного часткового або повного скасування законів, які змушують чиновників декларувати доходи, не буде, - Єрмак

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Смешно. Отсудят с процентами.
показати весь коментар
03.11.2020 02:08
+15
Тю, їм ще виявляється й зарплату платять...
показати весь коментар
03.11.2020 02:07
+9
"А кто не купит лотерейные билеты -тому мы отключим газ!" - старинный рецепт из "Бриллиантовой руки"
показати весь коментар
03.11.2020 02:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Слуга народа" Янченко зарегистрировала законопроект о лишении финансирования Конституционного Суда

Гарний законопроект. Підтримуємо!
показати весь коментар
03.11.2020 11:17 Відповісти
109 млн грн, которые остались неиспользованными, предлагаю направить на более социально-полезные нужды, например субвенцию учебным заведениям на линии разграничения".
больше потратить некуда при полном пздце в медицине. приоритеты зеленомордых
Источник: https://censor.net/ru/n3228679
показати весь коментар
03.11.2020 18:32 Відповісти
Тупая звезда.
показати весь коментар
03.11.2020 11:18 Відповісти
[Янченко Галина] у 2008 році заснувала Київський осередок організації «Демократичний Альянс» (з 2011 року - ВМГО «Молодь Демократичного Альянсу»). Входить в бюро партії «Демократичний Альянс» в Києві, член партії з моменту створення. З 2014 по 2015 рік - депутат Київської міської ради від «ДемАльянсу» (№ 2 у списку), займалася питаннями зловживання в землекористуванні і боротьбою з корупцією.
Член ЗеКоманди (відповідає за антикорупційну політику та диджитал-рішення). Кандидатка у народні депутати від партії «Слуга народу», обрана на парламентських виборах 2019 року, № 5 у списку. Безпартійна. Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання (з 29 серпня 2019 року).
показати весь коментар
03.11.2020 11:45 Відповісти
От те на прежде чем из википедии муйню копипастить поинтересуйтесь вопросом .... Демальянс в 2010 появился как партия. А она уже в 2008 киевский осередок организовала в 20 годков, вместо того что бы учиться на "Социолога". Предвидела) Типичная соросятина. т.е нихрена за всю свою жизнь полезного не сделала. Я видел интервью с ней и не одно. Она реально тупая. №2 в списке по Киевсовету? Так их всего двое туда прошло. И много она там с земельными афёрами навоевала? Ни хрена она не воевала. Органично вписалась.
показати весь коментар
03.11.2020 13:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 