"Слуга народу" Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду
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Народна депутатка України з фракції "Слуга народу" Галина Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Янченко зазначила: "Зареєструвала законопроєкт про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу.
Я особисто вважаю, що ми не повинні коштом платників податків утримувати орган, який систематично зносить антикорупційне законодавство і руйнує репутацію України в очах усього цивілізованого світу.
109 млн грн, які лишились невикористаними, пропоную направити на більш соціально-корисні потреби, наприклад субвенцію навчальним закладам на лінії розмежування".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Гарний законопроект. Підтримуємо!
больше потратить некуда при полном пздце в медицине. приоритеты зеленомордых
Источник: https://censor.net/ru/n3228679
Член ЗеКоманди (відповідає за антикорупційну політику та диджитал-рішення). Кандидатка у народні депутати від партії «Слуга народу», обрана на парламентських виборах 2019 року, № 5 у списку. Безпартійна. Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання (з 29 серпня 2019 року).