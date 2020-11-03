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Конституційний Суд розгляне сьогодні конституційність закону про мову

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний Суд розгляне сьогодні конституційність закону про мову

Сьогодні, 3 листопада, Конституційний Суд продовжить розгляд конституційності закону про функціонування української мови як державної.

Як інформує Цензор.НЕТ, порядок денний КСУ опубліковано на офіційному сайті.

Першим пунктом порядку денного КСУ значиться продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (закрита частина пленарного засідання).

Друге питання - продовження розгляду справи за поданням 142 нардепів щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції України (закрита частина пленарного засідання)

Третій пункт порядку денного - питання про відкриття провадження за конституційним поданням 47 нардепів щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Конституционный суд вслед за ************ люто срёт на Конституцию. Конституционный Суд рассмотрит сегодня конституционность закона о языке - Цензор.НЕТ 1079
Зебобики, вы зробылы цэ разом!
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03.11.2020 08:01
+25
Шпану привели до влади 73% ідійотів які живуть безмазгов.
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03.11.2020 08:11
+20
Вот-же шакалы гнилые-"Жизнь висит на нитке-а думают о прибытке".
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03.11.2020 07:59
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правильно Зе их хочет разогнать.
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03.11.2020 11:17 Відповісти
10-а стаття Конституції України: державною мовою в Україні є українська мова.

але це все вже неважливо, бо вони всі закінчать точно, як партія Риго-АНАЛів, когось пристрелять, комусь наб'ють морду, комусь пощастить втекти...
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03.11.2020 11:19 Відповісти
Я не удивлюсь, если в следующий раз, Конституционный Суд рассмотрит вопрос украинской государственности и признает её незаконной и преступной...
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03.11.2020 11:57 Відповісти
Конституційний Суд розгляне сьогодні конституційність закону про мову - Цензор.НЕТ 6008
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03.11.2020 12:08 Відповісти
Пардокс, полягає в тому, що російскомовні українці дуже часто виявляються більшими патріотами України ніж так звані «справжні» українці. Так ділити людей неможна! Нормальну країну так ніколи не побудуєш. А государственным языком в Украине должен быть украинский! Точка!
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03.11.2020 12:10 Відповісти
Пардокс, полягає в тому, що російскомовні українці дуже часто виявляються більшими патріотами України ніж так звані «справжні» українці - прикол в тому, що ПАРАДОКСУ тут немає. В цьому реченні бракує фактажу і елементарної логіки. Бо твердження "дуже часто виявляються більшими патріотами" не означає що ЧАСТІШЕ ніж це має місце з україномовними. ))) Тобто можна дуже часто знайти руськомовного патріота України, але водночас їх буде в десятки разів менше (і в абсолютному й відносному вимірах) ніж україномовних. Тобто логіка "дуже часто" не означає "частіше ніж"!!
Я вже вголос мовчу про те, що русськоязичний патріот, який за 30 років незалежності не зміг вивчити мову й до сих пір залишається принциповим "русскаязічєскім патріотом" - явище дійсно ПАРАДОКСАЛЬНЕ, якщо не ідіотичне.
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03.11.2020 12:47 Відповісти
Це не сама велика проблема нашої країни. Більше половини населеня України, це - «Какая разница!». Від цього і всі наші біди! Ще раз повторюся: так ділити людей як ви пропонуєте не можна! Тоді давайте рахувати скільки впливових «щирих» українців були і є при владі? Скільки з них зрадили Україну? І до чого ми так дійдемо? В одній цивілізованій країні дійшли до того, що почали людей вімірювати циркулем... Нам в країні, конче потрібен розумний закон про коллаборацію і що саме головне, щоб він виконувався.
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03.11.2020 15:18 Відповісти
Очевидно, що це все провокації ляльководів мета котрих - демонтувати Україну.
Двохходовочка - поганий конст.суд ворочає дєлішкі, хороший презЄдьєнт розпускає поганий суд і набирає нових хааароших (але вже повністю своїх) "канстітуціонщікав". Причому робить це все в брутально незаконний спосіб. На виході маємо фейк-державу, в якій в усі можливі закони напльовано, нашмаркано й витерто ноги.
Але прикол (якщо так можна виразитися) в тому, що ляльководи та інші зелебобіки можуть загратися й заплутати самим собі ноги в цій "блискучій" комбінації. Бо після того, як зєлька витре ноги в конституцію, в опозиції буде повне право розпочати процес деЗЄлєнізації держави. І так, так, якщо помірних законних методів не буде вистачати, то тоді піднімати народ (тобто ту його невелику АКТИВНУ частину з мізками) щоб знести цей весь бруд - оцього "президента" оці вовчі "суди" і т.п.
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03.11.2020 12:40 Відповісти
Из источников близких к Конституционному Суду стало известно, что КС в своём вердикте о законе о языке признает неконституционным отсутствие нормы, обязывающей народных депутатов при обращении в КС своими языками осуществлять глубинные проникновения промеж судейских полужопий.
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03.11.2020 12:58 Відповісти
-
Знищих мову, а без мови умертвиш націю тоді без мови і нації загубиш і державу. А без держави, нації и мови народ перетворюється в жалюгідних рабів в колонії.. У 2014 році до тимчасової окупації проклятими кремлівськими фашистами українського Криму навчання державною українською мовою проводилося для 10,2 тисячі жителів півострова, після окупації немає жодного учня. Такі офіційні дані дослідження "Фонду відкрита політика", передає Укрінформ. Так 2014-році да окупації Криму українська мова була предметом для вивчення в 169 закладах різного рівня. Тоді навчання українською проводилося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%). А тепер немає жодного учня (0,000%), про що йдеться в дослідженні "Фонду відкрита політика".Ось так прокляті російські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла відразу після окупації Криму почали планомірно знищувати і знищили українську мову в цьому тимчасово ними окупованому який став поки що російською фашистською резервацію,(бантустаном), Українському півострові. Повністю знищили загарбники українську мову і ще виродки як в насмішку знущаючись маніакально і навіть через своїх продажних холуїв судів КС цих перевертнів виродків і 5 колони )(уйла вже вимагають щоб українці вчили чужу їм окупаційну кацапську мову, мову наших лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу.
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03.11.2020 13:16 Відповісти
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