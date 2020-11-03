Конституційний Суд розгляне сьогодні конституційність закону про мову

Сьогодні, 3 листопада, Конституційний Суд продовжить розгляд конституційності закону про функціонування української мови як державної.

Як інформує Цензор.НЕТ, порядок денний КСУ опубліковано на офіційному сайті.

Першим пунктом порядку денного КСУ значиться продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (закрита частина пленарного засідання).

Друге питання - продовження розгляду справи за поданням 142 нардепів щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції України (закрита частина пленарного засідання)

Третій пункт порядку денного - питання про відкриття провадження за конституційним поданням 47 нардепів щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кримінального процесуального кодексу України.

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