Зеленский - российско-армянскому режиссеру Андреасяну, обвинившего его в "поддержке" войны: Надо чаще мыть руки после контактов с известной пропагандой

Российско-армянский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер КВН Сарик Андреасян обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и обвинил Киев в поставках оружия Баку. Зеленский ответил режиссеру постом в соцсети, подчеркнув, что Украина выступает против любых кровавых конфликтов.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление об этом он опубликовал в своем Instagram.

В своем обращении Сарик Андреасян назвал главу Украины виновником в смерти армянских детей. Он намекнул на то, что Киев продавал Азербайджану фосфорные бомбы во время войны в Нагорном Карабахе.

"А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось – это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе "будь вежлив – это человек", но видимо когда вы садитесь на эти "стулья", то все становитесь гондонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом", – написал режиссер.

В конце своего поста он написал, что "Крым наш".

Сегодня утром, 3 ноября, Зеленский прокомментировал пост Андреасяна на своей странице в Telegram.

"Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но ... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то "геополитически порешать" ..." - написал Зеленский

Президент Украины напомнил, что такие вбросы появляются не впервые: "Сначала так лгали об Украине и войну на Донбассе. Затем так лгали об Украине и войне в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди. Неужели ты не понимаешь, зачем это делают?

Поэтому, прежде чем говорить что-то об Украине, нужно правдиво ответить самому себе на простой вопрос: кому выгодно врать о войнах и об Украине?".

"Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду. Можно же было спросить у меня лично? Или нет?", - отметил Зеленский.

Также глава украинского государства подчеркнул, что правду можно понять, просто критически оценив информацию в медийном пространстве, учитывая, сколько фейковых вбросом было за последние годы: "Поэтому очень коротко позволю себе выделить аксиоматическое.

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Во-первых, Украина выступает против любых кровавых конфликтов. Мы не поддерживаем эскалации. И не подкармливаем противостояния. Просто потому, что сами переживаем уже седьмой год очень жестокую войну. И это другой эмоциональный фон. Мы категорически против войн и против провокаций на военную тематику. Подтверждением этого является наше стремление к миру.

Во-вторых, нам прекрасно известно, кто и почему вбрасывает подобную "информацию". У нас уже есть иммунитет ко всему этому. Есть он и у Европы. А вам нужно как можно быстрее его сформировать. Потому что это как ковид - очень коварный враг, который не знает границ. Поэтому чаще мойте руки после контактов с известной пропагандой.

В-третьих, я убежден, что задача всех художников, всех деятелей культуры - помогать деэскалации, тушить агрессивные эмоции, не усугублять противоречия и тем более не распространять фейки. Когда говорят художники, должны замолчать пушки. Да?

В-четвертых, в Украине проживает большая армянская община, которая является органической частью украинского общества. Для нас это очень важно".

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"И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос, который именно сейчас можно поставить. Вопрос непростой. Потому что это о ценностях, о человеческой нормальности, об искренности. Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и твой дом. Для меня лично все четко и просто: я за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает какие-либо поставки оружия кому-либо. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Потому войны для нее - это хлеб и кровь.

Мораль не может быть двойной - для себя и для других. Подумай об этом", - написал президент.

"И, кстати, моего сына зовут не Марк", - добавил Зеленский.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.





