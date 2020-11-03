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Зеленский - российско-армянскому режиссеру Андреасяну, обвинившего его в "поддержке" войны: Надо чаще мыть руки после контактов с известной пропагандой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский - российско-армянскому режиссеру Андреасяну, обвинившего его в

Российско-армянский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер КВН Сарик Андреасян обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и обвинил Киев в поставках оружия Баку. Зеленский ответил режиссеру постом в соцсети, подчеркнув, что Украина выступает против любых кровавых конфликтов.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление об этом он опубликовал в своем Instagram.

В своем обращении Сарик Андреасян назвал главу Украины виновником в смерти армянских детей. Он намекнул на то, что Киев продавал Азербайджану фосфорные бомбы во время войны в Нагорном Карабахе.

"А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось – это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе "будь вежлив – это человек", но видимо когда вы садитесь на эти "стулья", то все становитесь гондонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом", – написал режиссер.

В конце своего поста он написал, что "Крым наш".

Сегодня утром, 3 ноября, Зеленский прокомментировал пост Андреасяна на своей странице в Telegram.

"Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но ... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то "геополитически порешать" ..." - написал Зеленский

Президент Украины напомнил, что такие вбросы появляются не впервые: "Сначала так лгали об Украине и войну на Донбассе. Затем так лгали об Украине и войне в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди. Неужели ты не понимаешь, зачем это делают?

Поэтому, прежде чем говорить что-то об Украине, нужно правдиво ответить самому себе на простой вопрос: кому выгодно врать о войнах и об Украине?".

"Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду. Можно же было спросить у меня лично? Или нет?", - отметил Зеленский.

Также глава украинского государства подчеркнул, что правду можно понять, просто критически оценив информацию в медийном пространстве, учитывая, сколько фейковых вбросом было за последние годы: "Поэтому очень коротко позволю себе выделить аксиоматическое.

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Во-первых, Украина выступает против любых кровавых конфликтов. Мы не поддерживаем эскалации. И не подкармливаем противостояния. Просто потому, что сами переживаем уже седьмой год очень жестокую войну. И это другой эмоциональный фон. Мы категорически против войн и против провокаций на военную тематику. Подтверждением этого является наше стремление к миру.

Во-вторых, нам прекрасно известно, кто и почему вбрасывает подобную "информацию". У нас уже есть иммунитет ко всему этому. Есть он и у Европы. А вам нужно как можно быстрее его сформировать. Потому что это как ковид - очень коварный враг, который не знает границ. Поэтому чаще мойте руки после контактов с известной пропагандой.

В-третьих, я убежден, что задача всех художников, всех деятелей культуры - помогать деэскалации, тушить агрессивные эмоции, не усугублять противоречия и тем более не распространять фейки. Когда говорят художники, должны замолчать пушки. Да?

В-четвертых, в Украине проживает большая армянская община, которая является органической частью украинского общества. Для нас это очень важно".

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"И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос, который именно сейчас можно поставить. Вопрос непростой. Потому что это о ценностях, о человеческой нормальности, об искренности. Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и твой дом. Для меня лично все четко и просто: я за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает какие-либо поставки оружия кому-либо. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Потому войны для нее - это хлеб и кровь.

Мораль не может быть двойной - для себя и для других. Подумай об этом", - написал президент.

"И, кстати, моего сына зовут не Марк", - добавил Зеленский.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Зеленский - российско-армянскому режиссеру Андреасяну, обвинившего его в поддержке войны: Надо чаще мыть руки после контактов с известной пропагандой 01
Зеленский - российско-армянскому режиссеру Андреасяну, обвинившего его в поддержке войны: Надо чаще мыть руки после контактов с известной пропагандой 02
Зеленский - российско-армянскому режиссеру Андреасяну, обвинившего его в поддержке войны: Надо чаще мыть руки после контактов с известной пропагандой 03
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Топ комментарии
+31
Навіщо воно звітує перед якимось Саріком ???
Витрачає свій час на спростування.
Тим самим демонструє, що з кловунів він так і не вийшов. Президентом не став.
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03.11.2020 09:01
+31
И где же этот Сарик мог увидеть детей, сожженных фосфорными бомбами?

В траншеях арцаха шоле? А шо там дети делали?

Этот Сарик не наслушался пропаганды. Этот Сарик сам откровенно врет.
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03.11.2020 09:07
+29
Сильно напоминает галимый пиар. Шоб бубочка выдал столько фраз за такое короткое время- не верю. Интуиция подсказывает, что оба текста писались одновременно.
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03.11.2020 09:10
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😀
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03.11.2020 10:07 Ответить
Должность президента Украины не предусматривает оправданий перед тупым и лживым представителем ближайшего союзника и нашего врага и агрессора .
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03.11.2020 10:00 Ответить
Андреасяну надо писать не ,,Крымнаш,, а Намкрыш. Карабах-Азербайжанский.
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03.11.2020 10:06 Ответить
Уверен,что Азербайджан загонит бабуинов на их законные земли и надолго отобьет охоту раззевать хайло на чужое. Всегда удивляли исторические трагедии,когда вырезали армян. Теперь вижу,кто давал повод для этого.
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03.11.2020 10:33 Ответить
армяне вырезали целыми деревнями..выжигали..убивали наслаждаясь(мирных,случайных,безоружных)...в первой войне.Стоит мочкануть вооруженного хая- тут же скулеж на весь свет про геноцид..Наши мирные жертвы в первой войне не были попавшие под обстрел арты или там авиации...это были зверски убитые люди,дети с выколотыми глазами,беременные бабы со вспоротыми животами,сожженные и т.д....То есть даже при немцах (фашистах) на оккупированных территориях жить можно было(хоть и в страхе)...Хаи еще фашистов научат..Наших крестьян угоняли как скот,и содержали как скот,потом продавали родственникам..За все ответят..
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04.11.2020 06:29 Ответить
Iryna Gerashchenko

Ху із факін Сарік?

Чи точно подібні тексти, схожі на застольний трьоп в стилі « ти меня уважаєш?» , мають бути на офіційній сторінці глави держави?
За що все це країні?
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03.11.2020 10:07 Ответить
Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в "підтримці" війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою - Цензор.НЕТ 5185
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03.11.2020 10:43 Ответить
https://live24.ru/uploads/posts/2019-12/1575972099_zelenskij.jpg
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03.11.2020 10:47 Ответить
"Чума на оба ваших дома!" (с)
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03.11.2020 10:07 Ответить
чаще мойте руки после контактов с известной пропагандой

===============
Та сторона....,****..
В ишака оманского щелепа кацапская,ни как не может выговорить...,-параша.
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03.11.2020 10:10 Ответить
два дебила - это сила!
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03.11.2020 10:15 Ответить
Показательная партия в пинг-понг для лохов.

Вова, договорняк голимый!!!! 😂
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03.11.2020 10:48 Ответить
Хитрожопый армянин вместо идти в добровольцы защищать интересы кацапов решил писульками
Отделаться
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03.11.2020 10:22 Ответить
Я че то не понял, зелёный, а про Крым то где?
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03.11.2020 10:22 Ответить
а в Крыму тепло, там у ЗЕлечки хатка 😂

Зачем про Крым?
Про Крым не надо!
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03.11.2020 10:46 Ответить
верно подмечено. за фосфорные бомбы распинался перед арой,а на "Крым наш" ничего не ответил. пох ему на тот Крым да на Украину тоже,лишь бы друзья не обижались
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03.11.2020 18:16 Ответить
удивлен, как зеля панически боится назвать врага по имени. Какие-то намеки, полуопределения, неопределенности в его тесте. Скажи нормально и прямо, нет же, сплошные еврейские финты. Сцыкло ты зеля, был сцыклом и остался им. О какой стране, о чей пропаганде писал, хрен поймешь.
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03.11.2020 10:31 Ответить
Скучно, ЗЕлечки ...! 😁
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03.11.2020 10:44 Ответить
Про Крым Бубочка почему ничего не ответил? И ты не исключение, а такой же, как этот Абизян из Москровии. Когда на Майдане, а потом на Донбассе гибли люди, ты скакал и гримасничал на сцене "Квартала". Для тебя это была чужая революция и чужая война. Ты такой же моральный урод, как и кацапы. Единственно что, так у тебя был шанс все исправить, как только ты стал президентом, но и тут ты упустил этот шанс.
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03.11.2020 10:46 Ответить
Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в "підтримці" війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою - Цензор.НЕТ 8546
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03.11.2020 10:54 Ответить
"Чесно кажучи, мені особисто дуже шкода, що ти, людина, якій я відкрив двері свого дому і яка чудово знає мій внутрішній світ і мої цінності..."

Влова сказав, що Сарік знає, що він їхній, чистий малорос і не може захищати цінності України і Азербайджану і повівся на пропаганду. Він може тільки відступати.... А чого не відповів, за Крим?
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03.11.2020 10:56 Ответить
а цей САРИК українською вмiє читати ?
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03.11.2020 11:07 Ответить
Ні він ні Вовка читати українською не вміють!
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03.11.2020 11:17 Ответить
Якби ти,Володя, меньше вів "толерантних" бесід з всіляким рептілоїдним лайном( а у рептілоідів не має національності),а говорив відверто,визначено те,чого воно варте,то і тобі було б легше,і Україні і нам усім. Бо ти підиш в історію не тільки з його " очами,що бачать миром", а і таким,що був державним діячем, а не Чорним клоуном для народу.
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03.11.2020 11:18 Ответить
Сьогодні 3 листопада 2020 року. Сьогодні Головну ознаку Держави будуть бити,паплюжити,насилувати, знущатись диверсанти в мантіях головного судилища-палача країни - Канстітуційонного Антигосударствєннага Сборища. Спасибі Путіну,що видав ще одну диверсійну банду в органах влади України!
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03.11.2020 11:26 Ответить
Охренеть!!! РФ- наибольший поставщик вооружения в Азербайджан ,но к. Властям РФ у ары вопросов нет....
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03.11.2020 11:57 Ответить
Навіщо стільки багато букав ??? Просто послати цього Саріка шмаріка нах та й все !
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03.11.2020 12:10 Ответить
Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в "підтримці" війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою - Цензор.НЕТ 1682
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03.11.2020 12:46 Ответить
Нет что бы зе отрезал дураку, мол "кацапов не комментирую" Блин трындец, этот высокосный год закончится когда нибудь?
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03.11.2020 13:54 Ответить
Крым оказуется армянский Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в "підтримці" війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою - Цензор.НЕТ 319
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03.11.2020 17:40 Ответить
САРИК, ШАРИК и ЗЕЛЕНЫЙ ЛОШАРИК...
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08.11.2020 14:27 Ответить
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