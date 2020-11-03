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Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в "підтримці" війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в

Російсько-вірменський кінорежисер, сценарист, продюсер і актор КВН Сарік Андреасян звернувся до президента України Володимира Зеленського та звинуватив Київ у постачаннях зброї Баку. Зеленський відповів режисерові постом у соцмережі, підкресливши, що Україна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву про це він опублікував у своєму Instagram.

У своєму зверненні Сарік Андреасян назвав главу України винуватцем у смерті вірменських дітей. Він натякнув на те, що Київ продавав Азербайджану фосфорні бомби під час війни в Нагірному Карабасі.

"А вчора я дивився на обпалені тіла вірменських дітей від фосфорної бомби і як з'ясувалося - це ти їх продав нашим сусідам, щоб закріпити свою дружбу з ними. Я б хотів сказати тобі "будь ввічливий - це людина", але мабуть коли ви сідаєте на ці "стільці", то всі стаєте гондонами і все людське і добре ви залишаєте десь у минулому", - написав режисер.

В кінці свого поста він написав, що "Крим наш".

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Сьогодні вранці, 3 листопада, Зеленський прокоментував пост Андреасян на своїй сторінці в Telegram.

"Розумію, Сарік, що це дійсно болить. І що моторошно стає, коли на власні очі бачиш, що таке справжня війна. І що хочеться рвати й метати, аби не було цього у твоєму домі. Так? Але... Ну точно не треба брати на себе роль носія чужих фейків. Розумію, що й чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Бо Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Особливо в місця, де вже гаряче, і де вже багато гарячих голів, які хочуть там щось "геополітично порєшать"..."- написав Зеленський

Президент України нагадав, що такі вкидання з'являються не вперше: "Спочатку так брехали про Україну та війну на Донбасі. Потім так брехали про Україну та війну в Сирії. Тепер це з’явилося в контексті війни у Нагірному Карабасі. І все роблять одні й ті самі люди. Невже ти не розумієш, навіщо це роблять?

Тому, перш ніж говорити щось про Україну, потрібно правдиво відповісти самому собі на просте запитання: кому вигідно брехати про війни і про Україну?".

"Чесно кажучи, мені особисто дуже шкода, що ти, людина, якій я відкрив двері свого дому і яка чудово знає мій внутрішній світ і мої цінності, так легко повівся на чужу пропаганду. Можна ж було запитати в мене особисто? Чи ні?", - зазначив Зеленський.

Також глава української держави підкреслив, що правду можна зрозуміти, просто критично оцінивши інформацію в медійному просторі, враховуючи, скільки фейкових вкидів було за останні роки: "Тому дуже коротко дозволю собі виділити аксіоматично.

По-перше, Україна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів. Ми не підтримуємо ескалації. І не підживлюємо протистояння. Просто тому, що самі переживаємо вже сьомий рік дуже жорстоку війну. І це інший емоційний фон. Ми категорично проти війн і проти провокацій на військову тематику. Підтвердженням цього є наше прагнення до миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан не бачить підстав для втягнення третіх країн у конфлікт у Карабасі: це війна між нами і Вірменією, - Алієв

По-друге, нам прекрасно відомо, хто й чому вкидає подібну "інформацію". У нас вже є імунітет до всього цього. Є він і у Європи. А вам потрібно якнайшвидше його сформувати. Бо це як ковід – дуже підступний ворог, який не знає кордонів. Тому частіше мийте руки після контактів з відомою пропагандою.

По-третє, я переконаний, що завдання всіх митців, усіх діячів культури – допомагати деескалації, гасити агресивні емоції, не посилювати суперечності й тим більше не поширювати фейки. Коли говорять митці, мають замовкнути гармати. Так?

По-четверте, в Україні проживає велика вірменська громада, яка є органічною частиною українського суспільства. Для нас це надзвичайно важливо".

"І все ж таки в мене є до тебе, Сарік, одне питання, яке саме зараз можна поставити. Питання непросте. Бо це про цінності, про людську нормальність, про щирість. Де ж був ти, коли війна прийшла до України і коли гинули наші діти? Коли гинули громадяни України вірменського походження, а їх не один і не два, а десятки! Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна! А сьогодні страшно стало, тому що цей жах прийшов і до твоєї домівки. Для мене особисто все чітко й просто: я завжди за справедливий мир. І Україна точно не підтримує будь-яке постачання зброї будь-кому. На відміну від іншої відомої країни, яка якраз і постачає зброю всім. Бо війни для неї – це хліб і кров.

Мораль не може бути подвійною – для себе та для інших. Подумай про це", - написав президент.

"І, до речі, мого сина звуть не Марк", - додав Зеленський.

Нагадаємо, загострення конфлікту в Карабаху почалося 27 вересня. Після переговорів в Москві 9 жовтня Баку і Єреван підтвердили прихильність перемир'ю з полудня 10 жовтня, однак пізніше Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні домовленостей. Після цього Єреван і Баку знову вирішили оголосити перемир'я з півночі 18 жовтня, через деякий час сторони знову звинуватили один одного в порушенні перемир'я. З ранку 26 жовтня в Карабасі набув чинності третій режим припинення вогню з моменту загострення конфлікту. Попри оголошене перемир'я, бої в Карабасі тривають.

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Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в підтримці війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою 01
Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в підтримці війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою 02
Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в підтримці війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Навіщо воно звітує перед якимось Саріком ???
Витрачає свій час на спростування.
Тим самим демонструє, що з кловунів він так і не вийшов. Президентом не став.
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03.11.2020 09:01
+31
И где же этот Сарик мог увидеть детей, сожженных фосфорными бомбами?

В траншеях арцаха шоле? А шо там дети делали?

Этот Сарик не наслушался пропаганды. Этот Сарик сам откровенно врет.
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03.11.2020 09:07
+29
Сильно напоминает галимый пиар. Шоб бубочка выдал столько фраз за такое короткое время- не верю. Интуиция подсказывает, что оба текста писались одновременно.
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03.11.2020 09:10
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03.11.2020 10:07 Відповісти
Должность президента Украины не предусматривает оправданий перед тупым и лживым представителем ближайшего союзника и нашего врага и агрессора .
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03.11.2020 10:00 Відповісти
Андреасяну надо писать не ,,Крымнаш,, а Намкрыш. Карабах-Азербайжанский.
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03.11.2020 10:06 Відповісти
Уверен,что Азербайджан загонит бабуинов на их законные земли и надолго отобьет охоту раззевать хайло на чужое. Всегда удивляли исторические трагедии,когда вырезали армян. Теперь вижу,кто давал повод для этого.
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03.11.2020 10:33 Відповісти
армяне вырезали целыми деревнями..выжигали..убивали наслаждаясь(мирных,случайных,безоружных)...в первой войне.Стоит мочкануть вооруженного хая- тут же скулеж на весь свет про геноцид..Наши мирные жертвы в первой войне не были попавшие под обстрел арты или там авиации...это были зверски убитые люди,дети с выколотыми глазами,беременные бабы со вспоротыми животами,сожженные и т.д....То есть даже при немцах (фашистах) на оккупированных территориях жить можно было(хоть и в страхе)...Хаи еще фашистов научат..Наших крестьян угоняли как скот,и содержали как скот,потом продавали родственникам..За все ответят..
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04.11.2020 06:29 Відповісти
Iryna Gerashchenko

Ху із факін Сарік?

Чи точно подібні тексти, схожі на застольний трьоп в стилі « ти меня уважаєш?» , мають бути на офіційній сторінці глави держави?
За що все це країні?
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03.11.2020 10:07 Відповісти
Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в "підтримці" війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою - Цензор.НЕТ 5185
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03.11.2020 10:43 Відповісти
https://live24.ru/uploads/posts/2019-12/1575972099_zelenskij.jpg
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03.11.2020 10:47 Відповісти
"Чума на оба ваших дома!" (с)
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03.11.2020 10:07 Відповісти
чаще мойте руки после контактов с известной пропагандой

===============
Та сторона....,****..
В ишака оманского щелепа кацапская,ни как не может выговорить...,-параша.
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03.11.2020 10:10 Відповісти
два дебила - это сила!
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03.11.2020 10:15 Відповісти
Показательная партия в пинг-понг для лохов.

Вова, договорняк голимый!!!! 😂
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03.11.2020 10:48 Відповісти
Хитрожопый армянин вместо идти в добровольцы защищать интересы кацапов решил писульками
Отделаться
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03.11.2020 10:22 Відповісти
Я че то не понял, зелёный, а про Крым то где?
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03.11.2020 10:22 Відповісти
а в Крыму тепло, там у ЗЕлечки хатка 😂

Зачем про Крым?
Про Крым не надо!
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03.11.2020 10:46 Відповісти
верно подмечено. за фосфорные бомбы распинался перед арой,а на "Крым наш" ничего не ответил. пох ему на тот Крым да на Украину тоже,лишь бы друзья не обижались
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03.11.2020 18:16 Відповісти
удивлен, как зеля панически боится назвать врага по имени. Какие-то намеки, полуопределения, неопределенности в его тесте. Скажи нормально и прямо, нет же, сплошные еврейские финты. Сцыкло ты зеля, был сцыклом и остался им. О какой стране, о чей пропаганде писал, хрен поймешь.
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03.11.2020 10:31 Відповісти
Скучно, ЗЕлечки ...! 😁
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03.11.2020 10:44 Відповісти
Про Крым Бубочка почему ничего не ответил? И ты не исключение, а такой же, как этот Абизян из Москровии. Когда на Майдане, а потом на Донбассе гибли люди, ты скакал и гримасничал на сцене "Квартала". Для тебя это была чужая революция и чужая война. Ты такой же моральный урод, как и кацапы. Единственно что, так у тебя был шанс все исправить, как только ты стал президентом, но и тут ты упустил этот шанс.
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03.11.2020 10:46 Відповісти
Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в "підтримці" війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою - Цензор.НЕТ 8546
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03.11.2020 10:54 Відповісти
"Чесно кажучи, мені особисто дуже шкода, що ти, людина, якій я відкрив двері свого дому і яка чудово знає мій внутрішній світ і мої цінності..."

Влова сказав, що Сарік знає, що він їхній, чистий малорос і не може захищати цінності України і Азербайджану і повівся на пропаганду. Він може тільки відступати.... А чого не відповів, за Крим?
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03.11.2020 10:56 Відповісти
а цей САРИК українською вмiє читати ?
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03.11.2020 11:07 Відповісти
Ні він ні Вовка читати українською не вміють!
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03.11.2020 11:17 Відповісти
Якби ти,Володя, меньше вів "толерантних" бесід з всіляким рептілоїдним лайном( а у рептілоідів не має національності),а говорив відверто,визначено те,чого воно варте,то і тобі було б легше,і Україні і нам усім. Бо ти підиш в історію не тільки з його " очами,що бачать миром", а і таким,що був державним діячем, а не Чорним клоуном для народу.
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03.11.2020 11:18 Відповісти
Сьогодні 3 листопада 2020 року. Сьогодні Головну ознаку Держави будуть бити,паплюжити,насилувати, знущатись диверсанти в мантіях головного судилища-палача країни - Канстітуційонного Антигосударствєннага Сборища. Спасибі Путіну,що видав ще одну диверсійну банду в органах влади України!
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03.11.2020 11:26 Відповісти
Охренеть!!! РФ- наибольший поставщик вооружения в Азербайджан ,но к. Властям РФ у ары вопросов нет....
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03.11.2020 11:57 Відповісти
Навіщо стільки багато букав ??? Просто послати цього Саріка шмаріка нах та й все !
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03.11.2020 12:10 Відповісти
Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в "підтримці" війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою - Цензор.НЕТ 1682
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03.11.2020 12:46 Відповісти
Нет что бы зе отрезал дураку, мол "кацапов не комментирую" Блин трындец, этот высокосный год закончится когда нибудь?
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03.11.2020 13:54 Відповісти
Крым оказуется армянский Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в "підтримці" війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою - Цензор.НЕТ 319
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03.11.2020 17:40 Відповісти
САРИК, ШАРИК и ЗЕЛЕНЫЙ ЛОШАРИК...
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08.11.2020 14:27 Відповісти
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