Несмотря на перемирие, количество погибших в Нагорном Карабахе растет
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С 27 сентября в ходе боев с армией Азербайджана в Нагорном Карабахе погибло 1177 армянских военнослужащих.
Причем 11 из них, в том числе "заместитель командующего Армией обороны Нагорного Карабаха полковник Артур Саркисян", - 2 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Между тем президент Азербайджана Ильгам Алиев заявил в своем Twitter, что армия его страны взяла под контроль еще восемь поселений в ходе операции в Нагорном Карабахе.
Также министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле нескольких гражданских поселений в азербайджанском регионе Тертер.
Армянское министерство обороны, в свою очередь, заявило об артиллерийском обстреле азербайджанской стороной их позиций и поселка Давид Бек, в результате чего погиб один гражданский и еще двое получили ранения. Азербайджанская сторона не комментировала это заявление, сообщив только об ударах по пунктам постоянной дислокации и огневым позициям армянских военных, а также об обстреле штаба в направлении Гырмызы Базара.
Напомним, министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне договорились о начале гуманитарного перемирия в зоне Нагорно-карабахского конфликта с утра понедельника.
Стороны достигли договоренности о прекращении огня еще 10 октября в Москве. Однако с тех пор перемирие неоднократно нарушалось, что вызвало критическую реакцию со стороны международного сообщества.
Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали военные действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.
Боевые действия спровоцировали военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.
Пожалуйста, подождите...
Можно по одним поражениям на видео посчитать, не говоря о провальных армянских контратаках.
"По нашим данным, в Турции проживают минимум 7 миллионов армян, т.е. хемшил, скрытых армян, криптоармян и стамбульских армян".
Но в принципе, число потерь то такое дело, основной показатель - это продвижение вперед или отступление. Сегодня МО Армении признало потерю некоторых позиций между Мартуни (азербайджанское - Ходжавенд) и Гырмызы Базаром. А это две развилки с прямыми дорогами на Степанакерт и Шушу. И очевидно, что там уже не отдельные отряды подходят как непосредственно возле Шуши уже появились, а основные силы.
Надо типы застройки смотреть...
Что касается нескольких дней на взятие Шуши или Степанакерта - это нереально, если армяне сами не уйдут. Будут уничтожать основные орудия и точки обороны и брать в осаду, занимая и зачищая окрестности. А там уже будет вопрос - насколько армяне готовы свою армию по полной подключить и пойти открыто на Азербайджан. Но даже в этом случае россияне не вмешаются открыто, потому что договор о помощи предполагает защиту при агрессии против Армении, а не наоборот. А гибридно помогать армянам россияне ограничены из-за отсутствия общей границы.