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Новости За рубежом
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Азербайджан (476) Армения (496) перемирие (591) Нагорный Карабах (401)

Несмотря на перемирие, количество погибших в Нагорном Карабахе растет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Несмотря на перемирие, количество погибших в Нагорном Карабахе растет

С 27 сентября в ходе боев с армией Азербайджана в Нагорном Карабахе погибло 1177 армянских военнослужащих.

Причем 11 из них, в том числе "заместитель командующего Армией обороны Нагорного Карабаха полковник Артур Саркисян", - 2 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Между тем президент Азербайджана Ильгам Алиев заявил в своем Twitter, что армия его страны взяла под контроль еще восемь поселений в ходе операции в Нагорном Карабахе.

Также министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле нескольких гражданских поселений в азербайджанском регионе Тертер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погиб замминистра обороны Нагорного Карабаха Саркисян

Армянское министерство обороны, в свою очередь, заявило об артиллерийском обстреле азербайджанской стороной их позиций и поселка Давид Бек, в результате чего погиб один гражданский и еще двое получили ранения. Азербайджанская сторона не комментировала это заявление, сообщив только об ударах по пунктам постоянной дислокации и огневым позициям армянских военных, а также об обстреле штаба в направлении Гырмызы Базара.

Напомним, министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне договорились о начале гуманитарного перемирия в зоне Нагорно-карабахского конфликта с утра понедельника.

Стороны достигли договоренности о прекращении огня еще 10 октября в Москве. Однако с тех пор перемирие неоднократно нарушалось, что вызвало критическую реакцию со стороны международного сообщества.

Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали военные действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

Боевые действия спровоцировали военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.

Читайте также: Новое перемирие в Карабахе: Армения заявила о применении противником "Смерча", Азербайджан - об обстреле из пушек города Тертер

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Топ комментарии
+13
Это война, и не азера ее затеяли. Еще 1-2 недели, и все закончится.
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02.11.2020 21:48
+13
Залиште чужу землю і не будете кричати хуйлоприйди і гинути.
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02.11.2020 22:16
+12
земля горит под оккупантами.Карабах-Азербайджан!!
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02.11.2020 22:04
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Та да. генералов аровских отстреливают аки куропаток
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02.11.2020 21:45 Ответить
Українські солдати і офіцери не окуповували чужих земель а якщо і гинуть то виключно за свою проти окупанта. Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає - Цензор.НЕТ 9354
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02.11.2020 22:14 Ответить
комментарий отмечен как спам
Это ваши досужие утверждения - заместитель министра обороны Нагорного Карабаха Саркисян родился,вырос,жил и умер в Карабахе.Он считал его своей землей,за которую он отдал свою жизнь.Не вам ставить на нем клеймо оккупанта.
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02.11.2020 22:20 Ответить
Мене не цікавить де він народився. У нас таких сєпарів повний лугандон і Крим.І це не дає їм право воювати проти чинної влади та ще й звать на допомогу *****. Не там шукаєш підтримки,у нас своїх сєпарів і окупантів вдосталь,і *********** прихвостнів Україна не поважає.
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02.11.2020 22:32 Ответить
мені дуже -дуже жаль армянських пацанятт і співчуваю батькам .як і Ви співчуваєте нашим . але якби не росія цих 2х війн не булоб.
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02.11.2020 22:46 Ответить
Он подох на территории оккупированных районов Азербайджана не имеющих ровным счтетом никакого отношения к Карабаху.
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02.11.2020 23:46 Ответить
Генерал Кульчицький загинув. Генерал Гордійчук тяжко поранений. Обидва Герої України.
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02.11.2020 22:15 Ответить
Приношу свои соболезнования погибшим украинским солдатам и офицерам.Насчет ваших погибших генералов я не знал.
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02.11.2020 22:24 Ответить
геть отель москальская шлюха!
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02.11.2020 22:31 Ответить
Вы не в курсе. В АТО-ООС, как власти Украины называют развязанную и поддерживаемую россией, войну на Донбассе, погибло два генерал-майора и более десятка полковников!
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02.11.2020 22:49 Ответить
Это война, и не азера ее затеяли. Еще 1-2 недели, и все закончится.
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02.11.2020 21:48 Ответить
пєрєміріє па рюскі
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02.11.2020 21:50 Ответить
Несмотря на перемирие, количество погибших в Нагорном Карабахе растет - Цензор.НЕТ 9829
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02.11.2020 21:51 Ответить
недорезаный, вали к своему *****.
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02.11.2020 22:32 Ответить
Так неделю назад взломан сайт минобороны армении и одних убитых было 5438.
Можно по одним поражениям на видео посчитать, не говоря о провальных армянских контратаках.
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02.11.2020 21:52 Ответить
Залиште чужу землю і не будете кричати *********** і гинути.
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02.11.2020 22:16 Ответить
Вам с первого дня войны говорили. Отдайте оккупированные районы, соберите свои трупы и идите домой с миром.
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02.11.2020 23:48 Ответить
Вірменське населення Карабаху - близько 140 тис. Лише в Україні проживає більше 400 тис. У Європі (в основному, у Франції) - близько 2 млн. В США - не менше... В Туреччині - теж пара мільйонів... Населення ВІменії - трохи більше трьох мільйонів... Та вірмени територію НКАО своїми шапками покрить можуть... Але "щось не витанцьовується..." Нема "натовпів добровольців"...
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02.11.2020 21:55 Ответить
"В Туреччині - теж пара мільйонів..." Это статья 2014 года...

"По нашим данным, в Турции проживают минимум 7 миллионов армян, т.е. хемшил, скрытых армян, криптоармян и стамбульских армян".
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02.11.2020 22:24 Ответить
Та я ж так, "наобум Лазаря", вказав, щодо Туреччини... Лише щоб показать, що "діаспора" набагато більша людьми, ніж той Карабах і сама Вірменія... Однак, "срала" вона на свою "історичну батьківщину" і її "понти"...
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03.11.2020 03:11 Ответить
земля горит под оккупантами.Карабах-Азербайджан!!
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02.11.2020 22:04 Ответить
Вероятно, за последние дни больше, чем 11 погибло, если с дронов и самолетов уже не только по технике, а по солдатам бьют. Сегодня азербайджанцы еще одно видео разместили, где удары чисто по живой силе наносят. Ютуб-канал МО Азербайджана https://www.youtube.com/c/azerbaijan_mod/videos
Но в принципе, число потерь то такое дело, основной показатель - это продвижение вперед или отступление. Сегодня МО Армении признало потерю некоторых позиций между Мартуни (азербайджанское - Ходжавенд) и Гырмызы Базаром. А это две развилки с прямыми дорогами на Степанакерт и Шушу. И очевидно, что там уже не отдельные отряды подходят как непосредственно возле Шуши уже появились, а основные силы.
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02.11.2020 22:20 Ответить
Взятие азербайджанскими войсками Шуши и Степенакерта - вопрос нескольких дней, если не случится ничего сверхординарного, как, к примеру, прямое военное вмешательство в ход боевых действий ВС россии на стороне армянских сил!
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02.11.2020 22:54 Ответить
На счет дней ты загнул...Степанакерт это город...Хотя если дадут корридор армяне могут уйти...но если будут отчаянно сопротивлятся то уже и дроны не помогут...будут тяжелые бои и многочислененные потери...
Надо типы застройки смотреть...
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02.11.2020 23:01 Ответить
мегаполис..с полсотни тысячь жителей..
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02.11.2020 23:12 Ответить
Пока всего 3 дороги входа в город...
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02.11.2020 23:20 Ответить
Россияне не вмешаются, потому что отсутствие границы - мощный фактор. Они физически не смогут вмешаться - как войска проводить? Это "туристов" гибридно "аэрофлотами" всякими можно перебросить, но не регулярные части. Так что россияне прямо (не гибридно) точно не вмешаются, пока речь идет о Карабахе. Вот если азербайджанцы попрут на саму Армению, россияне получат юридический повод, чтобы ударить по Азербайджану, с которым у них уже есть граница. Но азербайджанцам Армения, во всяком случае, сегодня не нужна. Да и в целом россиянам открытая война с Азербайджаном = с Турцией не нужна.

Что касается нескольких дней на взятие Шуши или Степанакерта - это нереально, если армяне сами не уйдут. Будут уничтожать основные орудия и точки обороны и брать в осаду, занимая и зачищая окрестности. А там уже будет вопрос - насколько армяне готовы свою армию по полной подключить и пойти открыто на Азербайджан. Но даже в этом случае россияне не вмешаются открыто, потому что договор о помощи предполагает защиту при агрессии против Армении, а не наоборот. А гибридно помогать армянам россияне ограничены из-за отсутствия общей границы.
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03.11.2020 00:45 Ответить
Армяне уходят из Карабаха и войне конец Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає - Цензор.НЕТ 2715
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02.11.2020 22:24 Ответить
Немного офтопа: в Нидерландах жд авария, машинистам и не только крупно повезло. Спасителем оказался ... кит Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає - Цензор.НЕТ 7983
Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає - Цензор.НЕТ 1445
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02.11.2020 22:41 Ответить
Ващета это скульптура "Хвосты китов"
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03.11.2020 00:39 Ответить
наши бы сделали из дерева или люминия (или что там самое дешевое) каркас и обклеили бы чем-то, а голландцы - из пластмассы, которая поезд держит ... однако
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03.11.2020 07:19 Ответить
Рельефная карта, но уже не самая актуальная. Армения вчера признала, что азербайджанцы уже занимают позиции у Чартара (где белые кружочки на карте)
Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає - Цензор.НЕТ 3807
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03.11.2020 01:41 Ответить
 
 