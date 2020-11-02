Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає

Від 27 вересня під час боїв з армією Азербайджану в Нагірному Карабасі загинуло 1177 вірменських військовослужбовців.

Причому 11 із них, зокрема "заступник командувача Армії оборони Нагірного Карабаху" полковник Артур Саркісян, - 2 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Тим часом президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив у своєму Twitter, що армія його країни взяла під контроль ще вісім поселень в ході операції в Нагірному Карабасі.

Також міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію в обстрілі кількох цивільних поселень в азербайджанському регіоні Тертер.

Вірменське міністерство оборони, своєю чергою, заявило про артилерійський обстріл азербайджанською стороною позиції вірменьских військових та селища Давіт Бек, внаслідок чого загинув один цивільний і ще двоє дістали поранення. Азербайджанська сторона не коментувала цю заяву, повідомивши тільки про удари по пунктах постійної дислокації та вогневих позиціях вірменських військових, а також про обстріл штабу в напрямку Гирмизи Базару.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії після переговорів у Вашингтоні домовилися про початок гуманітарного перемир'я в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту від ранку понеділка.

Сторони досягли домовленості про припинення вогню ще 10 жовтня в Москві. Однак відтоді перемир'я неодноразово порушувалося, що викликало критичну реакцію з боку міжнародного співтовариства.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.