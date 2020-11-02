Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Від 27 вересня під час боїв з армією Азербайджану в Нагірному Карабасі загинуло 1177 вірменських військовослужбовців.
Причому 11 із них, зокрема "заступник командувача Армії оборони Нагірного Карабаху" полковник Артур Саркісян, - 2 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Тим часом президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив у своєму Twitter, що армія його країни взяла під контроль ще вісім поселень в ході операції в Нагірному Карабасі.
Також міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію в обстрілі кількох цивільних поселень в азербайджанському регіоні Тертер.
Вірменське міністерство оборони, своєю чергою, заявило про артилерійський обстріл азербайджанською стороною позиції вірменьских військових та селища Давіт Бек, внаслідок чого загинув один цивільний і ще двоє дістали поранення. Азербайджанська сторона не коментувала цю заяву, повідомивши тільки про удари по пунктах постійної дислокації та вогневих позиціях вірменських військових, а також про обстріл штабу в напрямку Гирмизи Базару.
Нагадаємо, міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії після переговорів у Вашингтоні домовилися про початок гуманітарного перемир'я в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту від ранку понеділка.
Сторони досягли домовленості про припинення вогню ще 10 жовтня в Москві. Однак відтоді перемир'я неодноразово порушувалося, що викликало критичну реакцію з боку міжнародного співтовариства.
Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію.
Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.
Будь ласка, зачекайте...
Можно по одним поражениям на видео посчитать, не говоря о провальных армянских контратаках.
"По нашим данным, в Турции проживают минимум 7 миллионов армян, т.е. хемшил, скрытых армян, криптоармян и стамбульских армян".
Но в принципе, число потерь то такое дело, основной показатель - это продвижение вперед или отступление. Сегодня МО Армении признало потерю некоторых позиций между Мартуни (азербайджанское - Ходжавенд) и Гырмызы Базаром. А это две развилки с прямыми дорогами на Степанакерт и Шушу. И очевидно, что там уже не отдельные отряды подходят как непосредственно возле Шуши уже появились, а основные силы.
Надо типы застройки смотреть...
Что касается нескольких дней на взятие Шуши или Степанакерта - это нереально, если армяне сами не уйдут. Будут уничтожать основные орудия и точки обороны и брать в осаду, занимая и зачищая окрестности. А там уже будет вопрос - насколько армяне готовы свою армию по полной подключить и пойти открыто на Азербайджан. Но даже в этом случае россияне не вмешаются открыто, потому что договор о помощи предполагает защиту при агрессии против Армении, а не наоборот. А гибридно помогать армянам россияне ограничены из-за отсутствия общей границы.