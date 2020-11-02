УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18668 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5536 35
Азербайджан (439) Вірменія (470) перемир'я (453) Нагірний Карабах (393)

Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає

Від 27 вересня під час боїв з армією Азербайджану в Нагірному Карабасі загинуло 1177 вірменських військовослужбовців.

Причому 11 із них, зокрема "заступник командувача Армії оборони Нагірного Карабаху" полковник Артур Саркісян, - 2 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Тим часом президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив у своєму Twitter, що армія його країни взяла під контроль ще вісім поселень в ході операції в Нагірному Карабасі.

Також міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію в обстрілі кількох цивільних поселень в азербайджанському регіоні Тертер.

Вірменське міністерство оборони, своєю чергою, заявило про артилерійський обстріл азербайджанською стороною позиції вірменьских військових та селища Давіт Бек, внаслідок чого загинув один цивільний і ще двоє дістали поранення. Азербайджанська сторона не коментувала цю заяву, повідомивши тільки про удари по пунктах постійної дислокації та вогневих позиціях вірменських військових, а також про обстріл штабу в напрямку Гирмизи Базару.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії після переговорів у Вашингтоні домовилися про початок гуманітарного перемир'я в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту від ранку понеділка.

Сторони досягли домовленості про припинення вогню ще 10 жовтня в Москві. Однак відтоді перемир'я неодноразово порушувалося, що викликало критичну реакцію з боку міжнародного співтовариства.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+13
Это война, и не азера ее затеяли. Еще 1-2 недели, и все закончится.
показати весь коментар
02.11.2020 21:48
+13
Залиште чужу землю і не будете кричати хуйлоприйди і гинути.
показати весь коментар
02.11.2020 22:16
+12
земля горит под оккупантами.Карабах-Азербайджан!!
показати весь коментар
02.11.2020 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та да. генералов аровских отстреливают аки куропаток
показати весь коментар
02.11.2020 21:45 Відповісти
Українські солдати і офіцери не окуповували чужих земель а якщо і гинуть то виключно за свою проти окупанта. Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає - Цензор.НЕТ 9354
показати весь коментар
02.11.2020 22:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
Это ваши досужие утверждения - заместитель министра обороны Нагорного Карабаха Саркисян родился,вырос,жил и умер в Карабахе.Он считал его своей землей,за которую он отдал свою жизнь.Не вам ставить на нем клеймо оккупанта.
показати весь коментар
02.11.2020 22:20 Відповісти
Мене не цікавить де він народився. У нас таких сєпарів повний лугандон і Крим.І це не дає їм право воювати проти чинної влади та ще й звать на допомогу *****. Не там шукаєш підтримки,у нас своїх сєпарів і окупантів вдосталь,і *********** прихвостнів Україна не поважає.
показати весь коментар
02.11.2020 22:32 Відповісти
мені дуже -дуже жаль армянських пацанятт і співчуваю батькам .як і Ви співчуваєте нашим . але якби не росія цих 2х війн не булоб.
показати весь коментар
02.11.2020 22:46 Відповісти
Он подох на территории оккупированных районов Азербайджана не имеющих ровным счтетом никакого отношения к Карабаху.
показати весь коментар
02.11.2020 23:46 Відповісти
Генерал Кульчицький загинув. Генерал Гордійчук тяжко поранений. Обидва Герої України.
показати весь коментар
02.11.2020 22:15 Відповісти
Приношу свои соболезнования погибшим украинским солдатам и офицерам.Насчет ваших погибших генералов я не знал.
показати весь коментар
02.11.2020 22:24 Відповісти
геть отель москальская шлюха!
показати весь коментар
02.11.2020 22:31 Відповісти
Вы не в курсе. В АТО-ООС, как власти Украины называют развязанную и поддерживаемую россией, войну на Донбассе, погибло два генерал-майора и более десятка полковников!
показати весь коментар
02.11.2020 22:49 Відповісти
Это война, и не азера ее затеяли. Еще 1-2 недели, и все закончится.
показати весь коментар
02.11.2020 21:48 Відповісти
пєрєміріє па рюскі
показати весь коментар
02.11.2020 21:50 Відповісти
Несмотря на перемирие, количество погибших в Нагорном Карабахе растет - Цензор.НЕТ 9829
показати весь коментар
02.11.2020 21:51 Відповісти
недорезаный, вали к своему *****.
показати весь коментар
02.11.2020 22:32 Відповісти
Так неделю назад взломан сайт минобороны армении и одних убитых было 5438.
Можно по одним поражениям на видео посчитать, не говоря о провальных армянских контратаках.
показати весь коментар
02.11.2020 21:52 Відповісти
Залиште чужу землю і не будете кричати *********** і гинути.
показати весь коментар
02.11.2020 22:16 Відповісти
Вам с первого дня войны говорили. Отдайте оккупированные районы, соберите свои трупы и идите домой с миром.
показати весь коментар
02.11.2020 23:48 Відповісти
Вірменське населення Карабаху - близько 140 тис. Лише в Україні проживає більше 400 тис. У Європі (в основному, у Франції) - близько 2 млн. В США - не менше... В Туреччині - теж пара мільйонів... Населення ВІменії - трохи більше трьох мільйонів... Та вірмени територію НКАО своїми шапками покрить можуть... Але "щось не витанцьовується..." Нема "натовпів добровольців"...
показати весь коментар
02.11.2020 21:55 Відповісти
"В Туреччині - теж пара мільйонів..." Это статья 2014 года...

"По нашим данным, в Турции проживают минимум 7 миллионов армян, т.е. хемшил, скрытых армян, криптоармян и стамбульских армян".
показати весь коментар
02.11.2020 22:24 Відповісти
Та я ж так, "наобум Лазаря", вказав, щодо Туреччини... Лише щоб показать, що "діаспора" набагато більша людьми, ніж той Карабах і сама Вірменія... Однак, "срала" вона на свою "історичну батьківщину" і її "понти"...
показати весь коментар
03.11.2020 03:11 Відповісти
земля горит под оккупантами.Карабах-Азербайджан!!
показати весь коментар
02.11.2020 22:04 Відповісти
Вероятно, за последние дни больше, чем 11 погибло, если с дронов и самолетов уже не только по технике, а по солдатам бьют. Сегодня азербайджанцы еще одно видео разместили, где удары чисто по живой силе наносят. Ютуб-канал МО Азербайджана https://www.youtube.com/c/azerbaijan_mod/videos
Но в принципе, число потерь то такое дело, основной показатель - это продвижение вперед или отступление. Сегодня МО Армении признало потерю некоторых позиций между Мартуни (азербайджанское - Ходжавенд) и Гырмызы Базаром. А это две развилки с прямыми дорогами на Степанакерт и Шушу. И очевидно, что там уже не отдельные отряды подходят как непосредственно возле Шуши уже появились, а основные силы.
показати весь коментар
02.11.2020 22:20 Відповісти
Взятие азербайджанскими войсками Шуши и Степенакерта - вопрос нескольких дней, если не случится ничего сверхординарного, как, к примеру, прямое военное вмешательство в ход боевых действий ВС россии на стороне армянских сил!
показати весь коментар
02.11.2020 22:54 Відповісти
На счет дней ты загнул...Степанакерт это город...Хотя если дадут корридор армяне могут уйти...но если будут отчаянно сопротивлятся то уже и дроны не помогут...будут тяжелые бои и многочислененные потери...
Надо типы застройки смотреть...
показати весь коментар
02.11.2020 23:01 Відповісти
мегаполис..с полсотни тысячь жителей..
показати весь коментар
02.11.2020 23:12 Відповісти
Пока всего 3 дороги входа в город...
показати весь коментар
02.11.2020 23:20 Відповісти
Россияне не вмешаются, потому что отсутствие границы - мощный фактор. Они физически не смогут вмешаться - как войска проводить? Это "туристов" гибридно "аэрофлотами" всякими можно перебросить, но не регулярные части. Так что россияне прямо (не гибридно) точно не вмешаются, пока речь идет о Карабахе. Вот если азербайджанцы попрут на саму Армению, россияне получат юридический повод, чтобы ударить по Азербайджану, с которым у них уже есть граница. Но азербайджанцам Армения, во всяком случае, сегодня не нужна. Да и в целом россиянам открытая война с Азербайджаном = с Турцией не нужна.

Что касается нескольких дней на взятие Шуши или Степанакерта - это нереально, если армяне сами не уйдут. Будут уничтожать основные орудия и точки обороны и брать в осаду, занимая и зачищая окрестности. А там уже будет вопрос - насколько армяне готовы свою армию по полной подключить и пойти открыто на Азербайджан. Но даже в этом случае россияне не вмешаются открыто, потому что договор о помощи предполагает защиту при агрессии против Армении, а не наоборот. А гибридно помогать армянам россияне ограничены из-за отсутствия общей границы.
показати весь коментар
03.11.2020 00:45 Відповісти
Армяне уходят из Карабаха и войне конец Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає - Цензор.НЕТ 2715
показати весь коментар
02.11.2020 22:24 Відповісти
Немного офтопа: в Нидерландах жд авария, машинистам и не только крупно повезло. Спасителем оказался ... кит Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає - Цензор.НЕТ 7983
Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає - Цензор.НЕТ 1445
показати весь коментар
02.11.2020 22:41 Відповісти
Ващета это скульптура "Хвосты китов"
показати весь коментар
03.11.2020 00:39 Відповісти
наши бы сделали из дерева или люминия (или что там самое дешевое) каркас и обклеили бы чем-то, а голландцы - из пластмассы, которая поезд держит ... однако
показати весь коментар
03.11.2020 07:19 Відповісти
Рельефная карта, но уже не самая актуальная. Армения вчера признала, что азербайджанцы уже занимают позиции у Чартара (где белые кружочки на карте)
Незважаючи на перемир'я, кількість загиблих у Нагірному Карабасі зростає - Цензор.НЕТ 3807
показати весь коментар
03.11.2020 01:41 Відповісти
 
 