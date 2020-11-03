Сегодня в Италии продолжится заседание апелляционного суда по делу Маркива, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Общество
Оно будет посвящено прениям между сторонами защиты и обвинения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Перед началом прений суд присяжных должен принять решение о приобщении или отказе в приобщении к материалам дела экспертиз, проведенных следователями Национальной полиции, свидетельствующих о непричастности Виталия к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли.
Также сторона защиты будет настаивать на приобщении к материалам дела документального фильма, снятого итальянскими и украинскими журналистами - "Не в этом городе. Не в то время ", который также доказывает невиновность Виталия.
Возможно, это будет последнее заседание суда присяжных перед вынесением Виталию Маркиву приговора.
"Украинская сторона будет настаивать на единственно возможном справедливом приговоре - снятию всех обвинений и полном оправдании Виталия Маркива", - отметили в министерстве.
На заседании суде сегодня будут присутствовать Министр МВД Арсен Аваков и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
Пожалуйста, подождите...
Шизофрения? С какой стати ит. юстиция к *созданию Коронавируса*?
Относительно США, - эти сотрудничают абсолютно со всем миром. И всегда участвуют в итальянской политике и экономике, но и в Европейской также.
Земля - такая маленькая планета, и кризис в какой-то стране отражается на всех биржах.
Если не в состоянии мыслить глобально, то лучше и не лезь в политику. Вот пэ, к примеру, по всему миру разъезжал с жалобами на притеснения. А Зе обратился в миру не за личными проблемами, а проблемами страны, презом которой он является. Правильно сделал. Не к засраше же обратился, но против её приспешникофф.
ТАК КАК СУД СКОМПРОМЕТИРОВАН агрессор спецслужбовским влиянием, его решения не законны.Чекисты нонстоп пытаются ударить по украине как возможно от маркова в италии до сша с прослушками - ВЕЗДЕ, где есть малейшая щель всувают монтировку и ковыряют.
Тупицкий нагло чекисткий агент от портонова и кума агрессора мертветчука.
ЗЕленский должен издать закон, так как кс ввиду влияния на него агрессора с поставкой тупицкого самым агентом кремля и суперврагом украины портновым, кс лишается права с момента назначения головы суда чекистами по фамилии тупицкий по спецоперции издавать законы.
От Москвы до самых до окраин
Дуракам везде у нас почет,
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит идиот.