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Италия (1510) МВД (9224) суд (24704) Маркив (188)

Сегодня в Италии продолжится заседание апелляционного суда по делу Маркива, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сегодня в Италии продолжится заседание апелляционного суда по делу Маркива, - МВД

Оно будет посвящено прениям между сторонами защиты и обвинения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Перед началом прений суд присяжных должен принять решение о приобщении или отказе в приобщении к материалам дела экспертиз, проведенных следователями Национальной полиции, свидетельствующих о непричастности Виталия к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли.

Также сторона защиты будет настаивать на приобщении к материалам дела документального фильма, снятого итальянскими и украинскими журналистами - "Не в этом городе. Не в то время ", который также доказывает невиновность Виталия.

Возможно, это будет последнее заседание суда присяжных перед вынесением Виталию Маркиву приговора.

"Украинская сторона будет настаивать на единственно возможном справедливом приговоре - снятию всех обвинений и полном оправдании Виталия Маркива", - отметили в министерстве.

На заседании суде сегодня будут присутствовать Министр МВД Арсен Аваков и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Читайте: Итальянский суд может принять решение по делу Маркива в начале ноября, - Аваков

Автор: Богдан Гуньковський
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03.11.2020 09:27 Ответить
Итальянская власть с рогами и это очевидно. Она судит много лет украинского патриота, но не судит тех, кто создал коронавирус о оплатил это преступление. Видимо убитые коронавирусом мало интересуют итальянцев, а вот никого не убивший украинский патриот их раздражает.
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03.11.2020 09:34 Ответить
"Итальянская власть с рогами и это очевидно. Она судит много лет украинского патриота, но не судит тех, кто создал коронавирус о оплатил это преступление."

Шизофрения? С какой стати ит. юстиция к *созданию Коронавируса*?
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03.11.2020 09:54 Ответить
Нет, это у тебя что-то с головой. Могли бы и возбудить уголовное дело, вести следствие, подключать другие страны к расследованию международного преступления. Но нет, молчат, потому что ставленники этих "умельцев".
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03.11.2020 12:44 Ответить
С луны свалилась? Ес - это общие проблемы, каждую из которых решают сообща. Никто не остаётся в стороне.
Относительно США, - эти сотрудничают абсолютно со всем миром. И всегда участвуют в итальянской политике и экономике, но и в Европейской также.
Земля - такая маленькая планета, и кризис в какой-то стране отражается на всех биржах.
Если не в состоянии мыслить глобально, то лучше и не лезь в политику. Вот пэ, к примеру, по всему миру разъезжал с жалобами на притеснения. А Зе обратился в миру не за личными проблемами, а проблемами страны, презом которой он является. Правильно сделал. Не к засраше же обратился, но против её приспешникофф.
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03.11.2020 14:07 Ответить
Не хами тупой. Я не тебе пишу, ты глобалист гребаный.
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03.11.2020 22:16 Ответить
1
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03.11.2020 09:30 Ответить
Решения кс считаются незаконными так как имеют составляющие кацапского влияния. Агрессор пытается через кс протянуть антиукраинские кацапские интересы. Потому народ эту плешь всю отменяет наъ. ТУпицкого и кто с ним - это дерьмо кацапское, поставленное кацапами для принятия антиукраинских законов.
ТАК КАК СУД СКОМПРОМЕТИРОВАН агрессор спецслужбовским влиянием, его решения не законны.Чекисты нонстоп пытаются ударить по украине как возможно от маркова в италии до сша с прослушками - ВЕЗДЕ, где есть малейшая щель всувают монтировку и ковыряют.
Тупицкий нагло чекисткий агент от портонова и кума агрессора мертветчука.
ЗЕленский должен издать закон, так как кс ввиду влияния на него агрессора с поставкой тупицкого самым агентом кремля и суперврагом украины портновым, кс лишается права с момента назначения головы суда чекистами по фамилии тупицкий по спецоперции издавать законы.
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03.11.2020 10:44 Ответить
Под суд уже начали стягиваться сторонники рюськогго мира, типа этого:
От Москвы до самых до окраин

Дуракам везде у нас почет,

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит идиот.Сегодня в Италии продолжится заседание апелляционного суда по делу Маркива, - МВД - Цензор.НЕТ 1978
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03.11.2020 09:31 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=421519962143698
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03.11.2020 10:01 Ответить
 
 