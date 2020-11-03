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Італія (999) МВС (2880) суд (8047) Марків (178)

Сьогодні в Італії продовжиться засідання апеляційного суду у справі Марківа, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні в Італії продовжиться засідання апеляційного суду у справі Марківа, - МВС

Воно буде присвячене дебатам між сторонами захисту та обвинувачення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Перед початком дебатів суд присяжних мусить ухвалити рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Віталія до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі.

Також сторона захисту наполягатиме на долученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами - "Не в тому місті. Не в той час", який також доводить невинуватість Віталія.

Можливо, це буде останнє засідання суду присяжних перед ухвалненням Віталію Марківу вироку.

"Українська сторона наполягатиме на єдино можливому справедливому вироку - знятті всіх обвинувачень та повному виправданні Віталія Марківа", - зазначили в міністерстві.

На засіданні суді сьогодні будуть присутні Міністр МВС Арсен Аваков та Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверте засідання щодо апеляції на вирок Марківа відбулося в Мілані - виступала сторона захисту. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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03.11.2020 09:27 Відповісти
Итальянская власть с рогами и это очевидно. Она судит много лет украинского патриота, но не судит тех, кто создал коронавирус о оплатил это преступление. Видимо убитые коронавирусом мало интересуют итальянцев, а вот никого не убивший украинский патриот их раздражает.
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03.11.2020 09:34 Відповісти
"Итальянская власть с рогами и это очевидно. Она судит много лет украинского патриота, но не судит тех, кто создал коронавирус о оплатил это преступление."

Шизофрения? С какой стати ит. юстиция к *созданию Коронавируса*?
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03.11.2020 09:54 Відповісти
Нет, это у тебя что-то с головой. Могли бы и возбудить уголовное дело, вести следствие, подключать другие страны к расследованию международного преступления. Но нет, молчат, потому что ставленники этих "умельцев".
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03.11.2020 12:44 Відповісти
С луны свалилась? Ес - это общие проблемы, каждую из которых решают сообща. Никто не остаётся в стороне.
Относительно США, - эти сотрудничают абсолютно со всем миром. И всегда участвуют в итальянской политике и экономике, но и в Европейской также.
Земля - такая маленькая планета, и кризис в какой-то стране отражается на всех биржах.
Если не в состоянии мыслить глобально, то лучше и не лезь в политику. Вот пэ, к примеру, по всему миру разъезжал с жалобами на притеснения. А Зе обратился в миру не за личными проблемами, а проблемами страны, презом которой он является. Правильно сделал. Не к засраше же обратился, но против её приспешникофф.
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03.11.2020 14:07 Відповісти
Не хами тупой. Я не тебе пишу, ты глобалист гребаный.
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03.11.2020 22:16 Відповісти
1
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03.11.2020 09:30 Відповісти
Решения кс считаются незаконными так как имеют составляющие кацапского влияния. Агрессор пытается через кс протянуть антиукраинские кацапские интересы. Потому народ эту плешь всю отменяет наъ. ТУпицкого и кто с ним - это дерьмо кацапское, поставленное кацапами для принятия антиукраинских законов.
ТАК КАК СУД СКОМПРОМЕТИРОВАН агрессор спецслужбовским влиянием, его решения не законны.Чекисты нонстоп пытаются ударить по украине как возможно от маркова в италии до сша с прослушками - ВЕЗДЕ, где есть малейшая щель всувают монтировку и ковыряют.
Тупицкий нагло чекисткий агент от портонова и кума агрессора мертветчука.
ЗЕленский должен издать закон, так как кс ввиду влияния на него агрессора с поставкой тупицкого самым агентом кремля и суперврагом украины портновым, кс лишается права с момента назначения головы суда чекистами по фамилии тупицкий по спецоперции издавать законы.
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03.11.2020 10:44 Відповісти
Под суд уже начали стягиваться сторонники рюськогго мира, типа этого:
От Москвы до самых до окраин

Дуракам везде у нас почет,

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит идиот.Сегодня в Италии продолжится заседание апелляционного суда по делу Маркива, - МВД - Цензор.НЕТ 1978
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03.11.2020 09:31 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=421519962143698
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03.11.2020 10:01 Відповісти
 
 