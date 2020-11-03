Сьогодні в Італії продовжиться засідання апеляційного суду у справі Марківа, - МВС
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Воно буде присвячене дебатам між сторонами захисту та обвинувачення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Перед початком дебатів суд присяжних мусить ухвалити рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Віталія до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі.
Також сторона захисту наполягатиме на долученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами - "Не в тому місті. Не в той час", який також доводить невинуватість Віталія.
Можливо, це буде останнє засідання суду присяжних перед ухвалненням Віталію Марківу вироку.
"Українська сторона наполягатиме на єдино можливому справедливому вироку - знятті всіх обвинувачень та повному виправданні Віталія Марківа", - зазначили в міністерстві.
На засіданні суді сьогодні будуть присутні Міністр МВС Арсен Аваков та Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
Будь ласка, зачекайте...
Шизофрения? С какой стати ит. юстиция к *созданию Коронавируса*?
Относительно США, - эти сотрудничают абсолютно со всем миром. И всегда участвуют в итальянской политике и экономике, но и в Европейской также.
Земля - такая маленькая планета, и кризис в какой-то стране отражается на всех биржах.
Если не в состоянии мыслить глобально, то лучше и не лезь в политику. Вот пэ, к примеру, по всему миру разъезжал с жалобами на притеснения. А Зе обратился в миру не за личными проблемами, а проблемами страны, презом которой он является. Правильно сделал. Не к засраше же обратился, но против её приспешникофф.
ТАК КАК СУД СКОМПРОМЕТИРОВАН агрессор спецслужбовским влиянием, его решения не законны.Чекисты нонстоп пытаются ударить по украине как возможно от маркова в италии до сша с прослушками - ВЕЗДЕ, где есть малейшая щель всувают монтировку и ковыряют.
Тупицкий нагло чекисткий агент от портонова и кума агрессора мертветчука.
ЗЕленский должен издать закон, так как кс ввиду влияния на него агрессора с поставкой тупицкого самым агентом кремля и суперврагом украины портновым, кс лишается права с момента назначения головы суда чекистами по фамилии тупицкий по спецоперции издавать законы.
От Москвы до самых до окраин
Дуракам везде у нас почет,
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит идиот.