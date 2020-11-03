Глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич заболел COVID-19

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") сообщил о положительном тесте на коронавирус.

Об этом Завитневич сообщил в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться", - написал он.

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