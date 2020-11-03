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Глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич захворів на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич захворів на COVID-19

Глава парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") повідомив про позитивний тест на коронавірус.

Про це Завітневич повідомив у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається, це була 5 спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися", - написав він.

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Глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич захворів на COVID-19 01

Автор: Наталя Джума
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Какое совпадение! Как раз когда надо решать вопрос нацбезопасности...
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03.11.2020 09:51 Відповісти
от так от незадача... купив баян - а він не грає...
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03.11.2020 09:54 Відповісти
Я искренне желаю всем здоровья

Перший заступник голови Комітету
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03.11.2020 10:07 Відповісти
 
 