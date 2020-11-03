Глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич захворів на COVID-19
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Глава парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") повідомив про позитивний тест на коронавірус.
Про це Завітневич повідомив у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Учора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається, це була 5 спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися", - написав він.
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Перший заступник голови Комітету