Глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич захворів на COVID-19

Глава парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") повідомив про позитивний тест на коронавірус.

Про це Завітневич повідомив у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається, це була 5 спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися", - написав він.

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