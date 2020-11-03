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Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме, - Степанов

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется в ураганном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе брифинга.

"Очередной антирекорд. Он действительно, коронавирус я имею в виду, распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме. Мы это видим, в том числе, и по европейским странам. Сейчас жизненно необходимо придерживаться установленных правил. Пожалуйста, придерживайтесь их", - заявил он.

Напомним, в Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов
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Топ комментарии
+25
Ехал недавно в нашем международном бусе. Стюардесса строго запретила вход без маски )))))
Зато в салоне ВСЕ были без масок. В том числе и стюардесса с водилами. 12 часов в маленьком помещении.
Это не люди -- это БАРАНЫ!!!!
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03.11.2020 10:04
+24
Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 4409
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03.11.2020 10:04
+23
У как запел, а когда был Порошенко то он у ЗЕбилов отвечал даже за цену туалетной бумаги в Ашане.
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03.11.2020 10:10
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Какая цивилизация? У нас 75% населения - макаки.
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03.11.2020 11:45 Ответить
а оставшиеся - бабуины
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04.11.2020 06:46 Ответить
чем больше тестов - тем больше ужас, зарабатывание бабла на разводняке нелохов набирает обороты
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03.11.2020 10:28 Ответить
поширюється шаленими темпами. Просто в ураганному режимі. (степанов про ковід) ( Джерело: https://censor.net/ua/n3228706
ми не випадково вирішили через законодавчу ініціативу боротися саме з ураганом.. (зеленське про роботу КС) Джерело: https://censor.net/ua/n3228652

люди-поверхні відкрили для себе нове слово - "ураган".
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03.11.2020 10:29 Ответить
Як тільки Зеленський перестане контролювати цю ситуацію, вона зразу стабілізується, такі майстри спорту нам не потрібні.
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03.11.2020 10:30 Ответить
сейчас коронавирус для каждого - это как игра в русскую рулетку
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03.11.2020 10:31 Ответить

На жаль сценарій для України уже написаний, затверджений і маховик його реалізації запущений.
Ось уже і не загорами (для відома і любителів зеленої порослі і путінського ОПЗЖ), при оголошеному дефіциті державного бюджету понад 111 млрд.грн. (а ще 2 цілих місяці падіння до кінця поточного року), сценарій оголошення дефолту, припинення фінансування соціальних програм, пенсій.
"Біда лише" (для злочинних проектантів по знищенню України як держави), що українське населення так довго і повільно зменшується, лише за 30 років від 55 млн. чол.. до 40 млн. і ніякі війни і хвороби не допомагають ворогам, а їм потрібно для створення нової Хайфи лише 10 млн. (для рабського обслуговування панівного клану)
Бо як інакше пояснити, що мільярдні бюджетні кошти, визначені для захисту українців від пандемії, розподілені між корпораціями на дороги, 65 млн.грн. знято з онкологічних лікувальних програм, 100 млн. виділені на зйомки кіно.
А що робиться в українській глибинці, у районах, селах. Життя майже паралізовано через пандемію Covid-19, а дурні від влади ще збираються приймати закони про підвищення штрафів за порушення маскового карантинного режиму. Так, це справжній жах. Люди з явними ознаками захворювань ( кашель, температура) стоять в чергах у поліклініках щоб пройти рентген грудної клітки (флюорографію, щоб переконатись чи є запалення легень), по 30-50 чол.. одночасно у невеликих коридорчиках, фактично битком. Після отримання даних змушені записуватись до сімейних лікарів, отримувати електронні направлення на ПЛР-тести, знову наступного дня вистоювати в ще більших чергах (де один лікар у скафандрі космонавта, обливаючись потом і слізьми, заледве у робочий час здатний прийняти менше половини пацієнтів). Після цього, всі ці люди реально стають хворими і рознощиками пандемії, їдуть у громадському транспорті, спілкуються з сусідами, знайомими і йдуть по домівках, тиждень чекають на тести ….і УВАГА, найстрашніше: дізнавшись про хворобу, не маючи елементарних коштів на харчування, а тим більше на лікування!!!( бо кошти, які для цього визначені, уже розпиляні на дороги і кіно і т.д.), а щоб елементарно пролікуватись навіть амбулаторно, то необхідні мінімальні кошти у 20-30тис.грн., то нещасні приховують хворобу, наражаючи себе і оточуючих на загрозу смерті. Замість виважених кроків із закупівлі та постачання в лікувальні заклади медикаментів (згідно протоколу лікування) та видачі медикаментів (безкоштовно) амбулаторним (середньої важкості, хворим із ковідною пневмонією) з підтвердженими діагнозами, спеціалісти від МОЗу з окремими "парламентарями" (щоб нікого не ображати) виношують ідеї штрафів. Та чи зупинить влада уже тих невігласів? А може їй саме так треба?
От такі реалії пане президенте.
А коли не знаєте що робити, то зверніться до українців лише з одним питанням (не про канабіс, не про марихуану) : "А чи довго Ви ще будете нас терпіти?". Думаю відповідь треба розписати на 3 варіанти :
1) тиждень, 2) місяць, 3) до весни 2021 року), і … чекати свого кінця.
Бо українці ну… вже дуже терплячий народ, але він здатний в один день народити тисячі ПАРАСЮКІВ, ВЕРБИЦЬКИХ …. А далі край. І не дай Боже нових жахіть та кровопролиття.
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03.11.2020 10:34 Ответить
І не дай Боже нових жахіть та кровопролиття.\\\\\\

Наконец-то!
Ты, между прочим, просишь того же божка шо миллионы(иногда под жаркое или варево из своих детей) просили - возьми голод взад. Ну и шо? Только Сралин взял свой голод взад, когда решил шо уже достаточно окочурилось.
я не издеваюсь, но вы достали уже со своим Бобом - 95% даже Писсанину не читало, но зато "бобают" вна каждом шагу то Коронавірус поширюється шаленими темпами, просто в ураганному режимі, - Степанов - Цензор.НЕТ 2349
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03.11.2020 11:54 Ответить
а що ви зробили для цього щоб він не розвивався такими темпами???? розмальовуєте карту України в різні кольори кожного тижня і виводите гроші з ковідного фонду на будівництво доріг, зарплату поліцаям, знімання дурнуватих серіалів 95-го кварталу.....
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03.11.2020 10:36 Ответить
конечно же распространяется.
в маршрутках на остановках и в других общественных местах много быдлотников без масок и никто их не штрафует.
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03.11.2020 10:38 Ответить
Ага, а вот как начнут штрафовать, так сразу всё и наладицца.

Вон во франциях всяких штрафуют аж дым идёт, и как, помогает? Нет? Так отож.
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03.11.2020 10:41 Ответить
Да ты посмотри на того, кто убеждает тебя эту маску носить! Вот прям на этой пресс-конференции и посмотри. Он сам, находясь не на улице - в маске? То-то же.
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03.11.2020 10:55 Ответить
Степанов, ты бы еще сказал, что в турборежиме. Это более точное определение.
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03.11.2020 11:57 Ответить
Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме, - Степанов

Работа Конституционного Суда - это ураган, - Зеленский.

Как ураган называется?
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03.11.2020 10:40 Ответить
Оленка
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03.11.2020 10:49 Ответить
я уже в панике. Но не знаю, что делать.
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03.11.2020 10:42 Ответить
Значит свою задачу Степанов вьіполняет на отлично.
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03.11.2020 11:01 Ответить
Нічого ви не розумієте. Наш преЗедент йде попереду планети всієї, але ніхто цього не може зрозуміти сьогодні. Він знав що робити і побудував дороги за гроші від "Ковід", щоб кожен зміг доторкнутися лівим писком до асфальту і це профілактика захворіти. Нові методики лікування від "95 кварталу". А в кого вже є температура - то доторкнутися носом в тому місці, де гарна розмітка три рази і хвороба позаду. Не вірите? Ви ж повірили обіцянкам шахраїв, які свої кошти тримають в Ізраілі,що вони вам щось зроблять корисне, то маєте і цьому повірити.
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03.11.2020 10:44 Ответить
Вчера в аптеке две аптекарши вышли в зал, сняли маски и начали шушукаться со снявшим маску посетителем. Расстояние межу ними было меньше полуметра.
А виновато правительство....
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03.11.2020 10:54 Ответить
А знає Дрон навіщо це правітельство продало за кордон під час розповсюдження ковіду всі запаси масок і костюмів і саме головне до ворога росію по 25 копійок за штуку? То ж аптекарші подумали, що "правітєльство" їх захищає від масок і їх зняли.
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03.11.2020 11:00 Ответить
УРАГАН - новое словцо от ЗЕвовки, осталось этому заявить еще об аде и чертях - и поймем что у них курево общее
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03.11.2020 10:56 Ответить
Асфальт будете снимать и на переплавку сдавать - мож выручите хоть немного ! Всего навсего разместить было койки и развести кислородные линии по ним - сволочи !
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03.11.2020 10:58 Ответить
Все последовательно - турборежим, ураган, торнадо, смерч, катаклизм.
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03.11.2020 11:21 Ответить
Коронавірус поширюється шаленими темпами, просто в ураганному режимі, - Степанов - Цензор.НЕТ 7927

...
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03.11.2020 11:08 Ответить
Не тронь! Поклади назад, не псуй репутацію найсвітлішого і наймогутнішого!
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03.11.2020 11:16 Ответить
та щас! в хозяйстве все пригодится )))))
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03.11.2020 11:25 Ответить
Коронавірус поширюється шаленими темпами, просто в ураганному режимі, - Степанов - Цензор.НЕТ 934
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03.11.2020 11:17 Ответить
Коронавірус поширюється шаленими темпами, просто в ураганному режимі, - Степанов - Цензор.НЕТ 4304
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03.11.2020 11:36 Ответить
К картинке в конце надо было добавить только одного человека.
Самоизоляция. Риск заражения-0%.
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03.11.2020 13:30 Ответить
Ураганний міністр охорони здоров'я - це щоб ні за що не віповідати що ніх*ра не робиться, а лише розкручується паніка
Вірусології для нього не існує - вакцинами від грипу та короновірусів, які завжди мутують, обмеженнями в просторі та активному способі життя, угроблять імунку населення,
Не говорячи вже про суцільне обідніння населення і психічного нагнітання вже роками - крадійство, корупція, злодії і колаборанти у владі, в судах та інших силових структурах
Інформаційне сміття від олігархічних медіа, нагнітання психозу і безнадії в розвитку, майбутньому в країні, щодня поливають українців брудом, про вбивства, крадіжки, насильство, руйнування освіти, усього українського .
Сьогодні Зеленський притягнув до влади (звісно з подачі Коломойського, Ахметова, Медведчука, Львочкіна і інших ПРригів) до силових структур, культури та освіти усе проросійське промоскальське ПРригівське лайно
Президент в Україні неук і зрадник, бо знає і розуміє усе лише антиукраїнське і статки має на москальщині і за москальску мову
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03.11.2020 11:51 Ответить
Ураганный КС, ураганный вирус - чи они слов других не знают... А мож спецом кто ихпрыдыбилкуватых науськивает, шобы на фоне "ураганов" все больше контрастировала зеинфантильность?
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03.11.2020 13:29 Ответить
Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме, - А в Минздраве то всё спокойненько, ни друзей ни врагов не видать, всё приличненько и достойненько, исключительная благодать.
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03.11.2020 14:18 Ответить
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