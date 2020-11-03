Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме, - Степанов
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Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется в ураганном режиме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе брифинга.
"Очередной антирекорд. Он действительно, коронавирус я имею в виду, распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме. Мы это видим, в том числе, и по европейским странам. Сейчас жизненно необходимо придерживаться установленных правил. Пожалуйста, придерживайтесь их", - заявил он.
Напомним, в Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели.
Пожалуйста, подождите...
ми не випадково вирішили через законодавчу ініціативу боротися саме з ураганом.. (зеленське про роботу КС) Джерело: https://censor.net/ua/n3228652
люди-поверхні відкрили для себе нове слово - "ураган".
На жаль сценарій для України уже написаний, затверджений і маховик його реалізації запущений.
Ось уже і не загорами (для відома і любителів зеленої порослі і путінського ОПЗЖ), при оголошеному дефіциті державного бюджету понад 111 млрд.грн. (а ще 2 цілих місяці падіння до кінця поточного року), сценарій оголошення дефолту, припинення фінансування соціальних програм, пенсій.
"Біда лише" (для злочинних проектантів по знищенню України як держави), що українське населення так довго і повільно зменшується, лише за 30 років від 55 млн. чол.. до 40 млн. і ніякі війни і хвороби не допомагають ворогам, а їм потрібно для створення нової Хайфи лише 10 млн. (для рабського обслуговування панівного клану)
Бо як інакше пояснити, що мільярдні бюджетні кошти, визначені для захисту українців від пандемії, розподілені між корпораціями на дороги, 65 млн.грн. знято з онкологічних лікувальних програм, 100 млн. виділені на зйомки кіно.
А що робиться в українській глибинці, у районах, селах. Життя майже паралізовано через пандемію Covid-19, а дурні від влади ще збираються приймати закони про підвищення штрафів за порушення маскового карантинного режиму. Так, це справжній жах. Люди з явними ознаками захворювань ( кашель, температура) стоять в чергах у поліклініках щоб пройти рентген грудної клітки (флюорографію, щоб переконатись чи є запалення легень), по 30-50 чол.. одночасно у невеликих коридорчиках, фактично битком. Після отримання даних змушені записуватись до сімейних лікарів, отримувати електронні направлення на ПЛР-тести, знову наступного дня вистоювати в ще більших чергах (де один лікар у скафандрі космонавта, обливаючись потом і слізьми, заледве у робочий час здатний прийняти менше половини пацієнтів). Після цього, всі ці люди реально стають хворими і рознощиками пандемії, їдуть у громадському транспорті, спілкуються з сусідами, знайомими і йдуть по домівках, тиждень чекають на тести ….і УВАГА, найстрашніше: дізнавшись про хворобу, не маючи елементарних коштів на харчування, а тим більше на лікування!!!( бо кошти, які для цього визначені, уже розпиляні на дороги і кіно і т.д.), а щоб елементарно пролікуватись навіть амбулаторно, то необхідні мінімальні кошти у 20-30тис.грн., то нещасні приховують хворобу, наражаючи себе і оточуючих на загрозу смерті. Замість виважених кроків із закупівлі та постачання в лікувальні заклади медикаментів (згідно протоколу лікування) та видачі медикаментів (безкоштовно) амбулаторним (середньої важкості, хворим із ковідною пневмонією) з підтвердженими діагнозами, спеціалісти від МОЗу з окремими "парламентарями" (щоб нікого не ображати) виношують ідеї штрафів. Та чи зупинить влада уже тих невігласів? А може їй саме так треба?
От такі реалії пане президенте.
А коли не знаєте що робити, то зверніться до українців лише з одним питанням (не про канабіс, не про марихуану) : "А чи довго Ви ще будете нас терпіти?". Думаю відповідь треба розписати на 3 варіанти :
1) тиждень, 2) місяць, 3) до весни 2021 року), і … чекати свого кінця.
Бо українці ну… вже дуже терплячий народ, але він здатний в один день народити тисячі ПАРАСЮКІВ, ВЕРБИЦЬКИХ …. А далі край. І не дай Боже нових жахіть та кровопролиття.
Наконец-то!
Ты, между прочим, просишь того же божка шо миллионы(иногда под жаркое или варево из своих детей) просили - возьми голод взад. Ну и шо? Только Сралин взял свой голод взад, когда решил шо уже достаточно окочурилось.
я не издеваюсь, но вы достали уже со своим Бобом - 95% даже Писсанину не читало, но зато "бобают" вна каждом шагу то
в маршрутках на остановках и в других общественных местах много быдлотников без масок и никто их не штрафует.
Вон во франциях всяких штрафуют аж дым идёт, и как, помогает? Нет? Так отож.
Работа Конституционного Суда - это ураган, - Зеленский.
Как ураган называется?
А виновато правительство....
...
Самоизоляция. Риск заражения-0%.
Вірусології для нього не існує - вакцинами від грипу та короновірусів, які завжди мутують, обмеженнями в просторі та активному способі життя, угроблять імунку населення,
Не говорячи вже про суцільне обідніння населення і психічного нагнітання вже роками - крадійство, корупція, злодії і колаборанти у владі, в судах та інших силових структурах
Інформаційне сміття від олігархічних медіа, нагнітання психозу і безнадії в розвитку, майбутньому в країні, щодня поливають українців брудом, про вбивства, крадіжки, насильство, руйнування освіти, усього українського .
Сьогодні Зеленський притягнув до влади (звісно з подачі Коломойського, Ахметова, Медведчука, Львочкіна і інших ПРригів) до силових структур, культури та освіти усе проросійське промоскальське ПРригівське лайно
Президент в Україні неук і зрадник, бо знає і розуміє усе лише антиукраїнське і статки має на москальщині і за москальску мову