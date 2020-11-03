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Коронавірус поширюється шаленими темпами, просто в ураганному режимі, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Коронавірус поширюється шаленими темпами, просто в ураганному режимі, - Степанов

Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється в ураганному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу.

"Черговий антирекорд. Він справді, коронавірус я маю на увазі, поширюється шаленими темпами. Просто в ураганному режимі. Ми це бачимо, зокрема, і в європейських країнах. Зараз життєво необхідно дотримуватися встановлених правил. Будь ласка, дотримуйтеся їх", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок вівторка, 3 листопада, зафіксовано 8899 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Ехал недавно в нашем международном бусе. Стюардесса строго запретила вход без маски )))))
Зато в салоне ВСЕ были без масок. В том числе и стюардесса с водилами. 12 часов в маленьком помещении.
Это не люди -- это БАРАНЫ!!!!
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03.11.2020 10:04
+24
Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 4409
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03.11.2020 10:04
+23
У как запел, а когда был Порошенко то он у ЗЕбилов отвечал даже за цену туалетной бумаги в Ашане.
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03.11.2020 10:10
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Какая цивилизация? У нас 75% населения - макаки.
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03.11.2020 11:45 Відповісти
а оставшиеся - бабуины
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04.11.2020 06:46 Відповісти
чем больше тестов - тем больше ужас, зарабатывание бабла на разводняке нелохов набирает обороты
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03.11.2020 10:28 Відповісти
поширюється шаленими темпами. Просто в ураганному режимі. (степанов про ковід) ( Джерело: https://censor.net/ua/n3228706
ми не випадково вирішили через законодавчу ініціативу боротися саме з ураганом.. (зеленське про роботу КС) Джерело: https://censor.net/ua/n3228652

люди-поверхні відкрили для себе нове слово - "ураган".
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03.11.2020 10:29 Відповісти
Як тільки Зеленський перестане контролювати цю ситуацію, вона зразу стабілізується, такі майстри спорту нам не потрібні.
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03.11.2020 10:30 Відповісти
сейчас коронавирус для каждого - это как игра в русскую рулетку
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03.11.2020 10:31 Відповісти

На жаль сценарій для України уже написаний, затверджений і маховик його реалізації запущений.
Ось уже і не загорами (для відома і любителів зеленої порослі і путінського ОПЗЖ), при оголошеному дефіциті державного бюджету понад 111 млрд.грн. (а ще 2 цілих місяці падіння до кінця поточного року), сценарій оголошення дефолту, припинення фінансування соціальних програм, пенсій.
"Біда лише" (для злочинних проектантів по знищенню України як держави), що українське населення так довго і повільно зменшується, лише за 30 років від 55 млн. чол.. до 40 млн. і ніякі війни і хвороби не допомагають ворогам, а їм потрібно для створення нової Хайфи лише 10 млн. (для рабського обслуговування панівного клану)
Бо як інакше пояснити, що мільярдні бюджетні кошти, визначені для захисту українців від пандемії, розподілені між корпораціями на дороги, 65 млн.грн. знято з онкологічних лікувальних програм, 100 млн. виділені на зйомки кіно.
А що робиться в українській глибинці, у районах, селах. Життя майже паралізовано через пандемію Covid-19, а дурні від влади ще збираються приймати закони про підвищення штрафів за порушення маскового карантинного режиму. Так, це справжній жах. Люди з явними ознаками захворювань ( кашель, температура) стоять в чергах у поліклініках щоб пройти рентген грудної клітки (флюорографію, щоб переконатись чи є запалення легень), по 30-50 чол.. одночасно у невеликих коридорчиках, фактично битком. Після отримання даних змушені записуватись до сімейних лікарів, отримувати електронні направлення на ПЛР-тести, знову наступного дня вистоювати в ще більших чергах (де один лікар у скафандрі космонавта, обливаючись потом і слізьми, заледве у робочий час здатний прийняти менше половини пацієнтів). Після цього, всі ці люди реально стають хворими і рознощиками пандемії, їдуть у громадському транспорті, спілкуються з сусідами, знайомими і йдуть по домівках, тиждень чекають на тести ….і УВАГА, найстрашніше: дізнавшись про хворобу, не маючи елементарних коштів на харчування, а тим більше на лікування!!!( бо кошти, які для цього визначені, уже розпиляні на дороги і кіно і т.д.), а щоб елементарно пролікуватись навіть амбулаторно, то необхідні мінімальні кошти у 20-30тис.грн., то нещасні приховують хворобу, наражаючи себе і оточуючих на загрозу смерті. Замість виважених кроків із закупівлі та постачання в лікувальні заклади медикаментів (згідно протоколу лікування) та видачі медикаментів (безкоштовно) амбулаторним (середньої важкості, хворим із ковідною пневмонією) з підтвердженими діагнозами, спеціалісти від МОЗу з окремими "парламентарями" (щоб нікого не ображати) виношують ідеї штрафів. Та чи зупинить влада уже тих невігласів? А може їй саме так треба?
От такі реалії пане президенте.
А коли не знаєте що робити, то зверніться до українців лише з одним питанням (не про канабіс, не про марихуану) : "А чи довго Ви ще будете нас терпіти?". Думаю відповідь треба розписати на 3 варіанти :
1) тиждень, 2) місяць, 3) до весни 2021 року), і … чекати свого кінця.
Бо українці ну… вже дуже терплячий народ, але він здатний в один день народити тисячі ПАРАСЮКІВ, ВЕРБИЦЬКИХ …. А далі край. І не дай Боже нових жахіть та кровопролиття.
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03.11.2020 10:34 Відповісти
І не дай Боже нових жахіть та кровопролиття.\\\\\\

Наконец-то!
Ты, между прочим, просишь того же божка шо миллионы(иногда под жаркое или варево из своих детей) просили - возьми голод взад. Ну и шо? Только Сралин взял свой голод взад, когда решил шо уже достаточно окочурилось.
я не издеваюсь, но вы достали уже со своим Бобом - 95% даже Писсанину не читало, но зато "бобают" вна каждом шагу то Коронавірус поширюється шаленими темпами, просто в ураганному режимі, - Степанов - Цензор.НЕТ 2349
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03.11.2020 11:54 Відповісти
а що ви зробили для цього щоб він не розвивався такими темпами???? розмальовуєте карту України в різні кольори кожного тижня і виводите гроші з ковідного фонду на будівництво доріг, зарплату поліцаям, знімання дурнуватих серіалів 95-го кварталу.....
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03.11.2020 10:36 Відповісти
конечно же распространяется.
в маршрутках на остановках и в других общественных местах много быдлотников без масок и никто их не штрафует.
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03.11.2020 10:38 Відповісти
Ага, а вот как начнут штрафовать, так сразу всё и наладицца.

Вон во франциях всяких штрафуют аж дым идёт, и как, помогает? Нет? Так отож.
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03.11.2020 10:41 Відповісти
Да ты посмотри на того, кто убеждает тебя эту маску носить! Вот прям на этой пресс-конференции и посмотри. Он сам, находясь не на улице - в маске? То-то же.
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03.11.2020 10:55 Відповісти
Степанов, ты бы еще сказал, что в турборежиме. Это более точное определение.
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03.11.2020 11:57 Відповісти
Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме, - Степанов

Работа Конституционного Суда - это ураган, - Зеленский.

Как ураган называется?
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03.11.2020 10:40 Відповісти
Оленка
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03.11.2020 10:49 Відповісти
я уже в панике. Но не знаю, что делать.
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03.11.2020 10:42 Відповісти
Значит свою задачу Степанов вьіполняет на отлично.
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03.11.2020 11:01 Відповісти
Нічого ви не розумієте. Наш преЗедент йде попереду планети всієї, але ніхто цього не може зрозуміти сьогодні. Він знав що робити і побудував дороги за гроші від "Ковід", щоб кожен зміг доторкнутися лівим писком до асфальту і це профілактика захворіти. Нові методики лікування від "95 кварталу". А в кого вже є температура - то доторкнутися носом в тому місці, де гарна розмітка три рази і хвороба позаду. Не вірите? Ви ж повірили обіцянкам шахраїв, які свої кошти тримають в Ізраілі,що вони вам щось зроблять корисне, то маєте і цьому повірити.
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03.11.2020 10:44 Відповісти
Вчера в аптеке две аптекарши вышли в зал, сняли маски и начали шушукаться со снявшим маску посетителем. Расстояние межу ними было меньше полуметра.
А виновато правительство....
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03.11.2020 10:54 Відповісти
А знає Дрон навіщо це правітельство продало за кордон під час розповсюдження ковіду всі запаси масок і костюмів і саме головне до ворога росію по 25 копійок за штуку? То ж аптекарші подумали, що "правітєльство" їх захищає від масок і їх зняли.
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03.11.2020 11:00 Відповісти
УРАГАН - новое словцо от ЗЕвовки, осталось этому заявить еще об аде и чертях - и поймем что у них курево общее
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03.11.2020 10:56 Відповісти
Асфальт будете снимать и на переплавку сдавать - мож выручите хоть немного ! Всего навсего разместить было койки и развести кислородные линии по ним - сволочи !
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03.11.2020 10:58 Відповісти
Все последовательно - турборежим, ураган, торнадо, смерч, катаклизм.
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03.11.2020 11:21 Відповісти
Коронавірус поширюється шаленими темпами, просто в ураганному режимі, - Степанов - Цензор.НЕТ 7927

...
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03.11.2020 11:08 Відповісти
Не тронь! Поклади назад, не псуй репутацію найсвітлішого і наймогутнішого!
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03.11.2020 11:16 Відповісти
та щас! в хозяйстве все пригодится )))))
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03.11.2020 11:25 Відповісти
Коронавірус поширюється шаленими темпами, просто в ураганному режимі, - Степанов - Цензор.НЕТ 934
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03.11.2020 11:17 Відповісти
Коронавірус поширюється шаленими темпами, просто в ураганному режимі, - Степанов - Цензор.НЕТ 4304
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03.11.2020 11:36 Відповісти
К картинке в конце надо было добавить только одного человека.
Самоизоляция. Риск заражения-0%.
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03.11.2020 13:30 Відповісти
Ураганний міністр охорони здоров'я - це щоб ні за що не віповідати що ніх*ра не робиться, а лише розкручується паніка
Вірусології для нього не існує - вакцинами від грипу та короновірусів, які завжди мутують, обмеженнями в просторі та активному способі життя, угроблять імунку населення,
Не говорячи вже про суцільне обідніння населення і психічного нагнітання вже роками - крадійство, корупція, злодії і колаборанти у владі, в судах та інших силових структурах
Інформаційне сміття від олігархічних медіа, нагнітання психозу і безнадії в розвитку, майбутньому в країні, щодня поливають українців брудом, про вбивства, крадіжки, насильство, руйнування освіти, усього українського .
Сьогодні Зеленський притягнув до влади (звісно з подачі Коломойського, Ахметова, Медведчука, Львочкіна і інших ПРригів) до силових структур, культури та освіти усе проросійське промоскальське ПРригівське лайно
Президент в Україні неук і зрадник, бо знає і розуміє усе лише антиукраїнське і статки має на москальщині і за москальску мову
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03.11.2020 11:51 Відповісти
Ураганный КС, ураганный вирус - чи они слов других не знают... А мож спецом кто ихпрыдыбилкуватых науськивает, шобы на фоне "ураганов" все больше контрастировала зеинфантильность?
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03.11.2020 13:29 Відповісти
Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме, - А в Минздраве то всё спокойненько, ни друзей ни врагов не видать, всё приличненько и достойненько, исключительная благодать.
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03.11.2020 14:18 Відповісти
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