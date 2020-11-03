Коронавірус поширюється шаленими темпами, просто в ураганному режимі, - Степанов

Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється в ураганному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу.

"Черговий антирекорд. Він справді, коронавірус я маю на увазі, поширюється шаленими темпами. Просто в ураганному режимі. Ми це бачимо, зокрема, і в європейських країнах. Зараз життєво необхідно дотримуватися встановлених правил. Будь ласка, дотримуйтеся їх", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок вівторка, 3 листопада, зафіксовано 8899 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов