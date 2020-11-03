РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12970 посетителей онлайн
Новости За рубежом Революция в Беларуси
2 170 11
Беларусь (7528) Лукашенко (3502) Евросоюз (15905)

Действия Лукашенко против белорусов подтверждают его нелегитимность. Санкции неминуемы, - представитель ЕС Массрали

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Действия Лукашенко против белорусов подтверждают его нелегитимность. Санкции неминуемы, - представитель ЕС Массрали

Продолжающиеся репрессии в Беларуси против мирного протеста подтверждают верность позиции ЕС, не признающего Александра Лукашенко легитимным президентом.

Об этом заявила в твиттере официальный представитель Евросоюза по международным делам Набила Массрали, передает Цензор.НЕТ.

"Отказ от диалога, агрессивные заявления, массовые аресты и использование предназначенных для подавления беспорядков средств против белорусов, использующих своё право на забастовку и мирный протест, вновь говорят об отсутствии легитимности Лукашенко", - написала пресс-секретарь.

"ЕС поддерживает (белорусский) народ и продолжит применять санкции к виновным", - добавила она.

Смотрите также: Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в Брюсселе согласует 4 ноября без обсуждения проекты документов для принятия Советом ЕС очередного пакета санкций по Беларуси.

Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявил "Интерфаксу" 15 октября, что Лукашенко будет включен в этот санкционный список.

"Да, Лукашенко войдет в новый список, и об этом говорил высокий представитель ЕС по иностранным делам на его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД", - подтвердил Стано.

В опубликованном проекте повестки заседания Coreper 4 ноября по разделу "Без обсуждения" записан пункт: "Исполнительное постановление и исполнительный регламент Совета об ограничительных мерах в отношении Белоруссии. Решение об использовании письменной процедуры для принятия (санкций Советом ЕС - ИФ)".

В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Участники акций не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
_Бла-бла-бла... неминуемы... прямо через года 3-4 немедленно введём... Против начальника минского водопровода! Ничтожества.
показать весь комментарий
03.11.2020 10:04 Ответить
Украина, надеюсь, присоединится и покажет пример скорости ввода

а начальника минскводоканала действительно надо наказать, деньги разворовали, а город не обеспен качественной водой
показать весь комментарий
03.11.2020 13:11 Ответить
бггг точно такие же как и за отравление навального
показать весь комментарий
03.11.2020 10:04 Ответить
Нужно срочно выразить серьёзную озабоченность и направить ему ноту, кстати продам нотные тетради
показать весь комментарий
03.11.2020 10:05 Ответить
Белорусам это поможет ровно как не что
показать весь комментарий
03.11.2020 10:08 Ответить
Одной фразой: ЕС Мас-срали на Лукашенко.
показать весь комментарий
03.11.2020 10:11 Ответить
А що, санкції які на ньому лежали до 2014-го року були скасовані?
показать весь комментарий
03.11.2020 10:22 Ответить
наконец поняли о серьёзной озабоченности
ЕС за Украину
меньше вмешивайтесь в дела Белоруссии
они сами разберуться со своими делами
нам помогли /самые бедные в ЕС /
по этому даже Африку обогнали
вспомните Пиночета в чили
страна в двадцатке стран мира
показать весь комментарий
03.11.2020 10:29 Ответить
кому Насррали?
показать весь комментарий
03.11.2020 10:43 Ответить
одна надежда, что Польша, опасаясь за свои границы, разбудит это сонное болота. в августе что-то получилось
показать весь комментарий
03.11.2020 13:12 Ответить
Бацька всех вас вылечит!
показать весь комментарий
03.11.2020 14:53 Ответить
 
 