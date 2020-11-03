Действия Лукашенко против белорусов подтверждают его нелегитимность. Санкции неминуемы, - представитель ЕС Массрали

Продолжающиеся репрессии в Беларуси против мирного протеста подтверждают верность позиции ЕС, не признающего Александра Лукашенко легитимным президентом.

Об этом заявила в твиттере официальный представитель Евросоюза по международным делам Набила Массрали, передает Цензор.НЕТ.

"Отказ от диалога, агрессивные заявления, массовые аресты и использование предназначенных для подавления беспорядков средств против белорусов, использующих своё право на забастовку и мирный протест, вновь говорят об отсутствии легитимности Лукашенко", - написала пресс-секретарь.

"ЕС поддерживает (белорусский) народ и продолжит применять санкции к виновным", - добавила она.

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Как сообщалось, Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в Брюсселе согласует 4 ноября без обсуждения проекты документов для принятия Советом ЕС очередного пакета санкций по Беларуси.

Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявил "Интерфаксу" 15 октября, что Лукашенко будет включен в этот санкционный список.

"Да, Лукашенко войдет в новый список, и об этом говорил высокий представитель ЕС по иностранным делам на его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД", - подтвердил Стано.

В опубликованном проекте повестки заседания Coreper 4 ноября по разделу "Без обсуждения" записан пункт: "Исполнительное постановление и исполнительный регламент Совета об ограничительных мерах в отношении Белоруссии. Решение об использовании письменной процедуры для принятия (санкций Советом ЕС - ИФ)".

В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Участники акций не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.