Дії Лукашенка проти білорусів підтверджують його нелегітимність. Санкції неминучі, - представниця ЄС Массралі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Репресії проти мирного протесту, що тривають у Білорусі, підтверджують правильність позиції ЄС, що не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом.
Про це заявила в твітері офіційна представниця Євросоюзу з міжнародних справ Набіла Массралі, передає Цензор.НЕТ.
"Відмова від діалогу, агресивні заяви, масові арешти і використання призначених для придушення заворушень засобів проти білорусів, які використовують своє право на страйк і мирний протест, знову свідчать про відсутність легітимності Лукашенка", - написала прессекретарка.
"ЄС підтримує (білоруський) народ і продовжить застосовувати санкції до винних", - додала вона.
Як повідомлялося, Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС в Брюсселі узгодить 4 листопада без обговорення проєкти документів для прийняття Радою ЄС чергового пакету санкцій щодо Білорусі.
Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, заявив "Інтерфаксу" 15 жовтня, що Лукашенко буде внесений до цього списку санкцій.
"Так, Лукашенко увійде до нового списку, і про це говорив високий представник ЄС із закордонних справ на його пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС", - підтвердив Стано.
В опублікованому проєкті порядку денного засідання Coreper 4 листопада за розділом "Без обговорення" записано пункт: "Виконавча постанова і виконавчий регламент Ради про обмежувальні заходи щодо Білорусі. Рішення про використання письмової процедури для ухвалення (санкцій Радою ЄС, - ред.)".
У Білорусі вже третій місяць тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який займає цю посаду з 1994 року. Учасники акцій не визнають оголошені владою підсумки виборів, вважають їх сфальсифікованими.
Будь ласка, зачекайте...
а начальника минскводоканала действительно надо наказать, деньги разворовали, а город не обеспен качественной водой
ЕС за Украину
меньше вмешивайтесь в дела Белоруссии
они сами разберуться со своими делами
нам помогли /самые бедные в ЕС /
по этому даже Африку обогнали
вспомните Пиночета в чили
страна в двадцатке стран мира