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17 нардепов "Слуги народа" на данный момент болеют COVID-19, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

17 нардепов

17 народных депутатов от фракции "Слуга народа" сейчас находятся на больничном с положительным тестом на коронавирус.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я не владею информацией, какая ситуация по другим фракциям, но у нас сейчас, к сожалению, такой определенный рекорд по одновременному количеству больных COVID-19. Сейчас у нас 17 народных депутатов на больничном с положительным тестом на коронавирус", - сообщила Кравчук.

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всех их на работу согнать и маски отобрать
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03.11.2020 10:14 Ответить
всіх на дороги лікуватись асфальтом( вони сказали що допомагає)
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03.11.2020 10:15 Ответить
Боже! Забери их всех к себе. И об остальных подумай.
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03.11.2020 10:15 Ответить
каким человеком надо быть , чтобы такое желать людям
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03.11.2020 10:53 Ответить
прямо как сифилис в высшем европейском обществе времен 16-17 веков 17 нардепів "Слуги народу" на цей момент хворіють на COVID-19, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3726
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03.11.2020 10:58 Ответить
 
 