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Полиция в Одессе задержала заключенного Кочеткова, сбежавшего вчера из-под конвоя

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция в Одессе задержала заключенного Кочеткова, сбежавшего вчера из-под конвоя

Правоохранители задержали заключенного Олега Кочеткова, сбежавшего в Одессе вчера вечером из спецавтомобиля во время конвоирования.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, вчера вечером в Одессе примерно в 21:00 из автомобиля правоохранителей сбежал заключенный Олег Кочетков (1982 года рождения). Осужденный на 4 года за кражу мужчина сбежал, когда его конвоировали из Одесского СИЗО на железнодорожный вокзал.

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"Беглец задержан. Специальная полицейская операция "Сирена" окончена", - сказано в сообщении.

По факту побега из-под стражи начато производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
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НЕ захотів відсидіть 4 роки, тепер буде сидіть довше, "по сукупності"... Та ще й не зможе отримать на "зоні" ослаблення режиму, бо на особовій справі буде стоять відмітка - "схильний до втечі"... "Поздравляю Вас усравшись...".
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03.11.2020 10:20 Ответить
Мсье знает толк внутренней службы ? ВВ ?
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03.11.2020 10:32 Ответить
Всім майбутнім юристам - слідчим, юрисконсультам, прокурорам, суддям, нотаріусам, читають одні й ті самі лекції та вчать по одній спеціальності - "правознавство"...
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03.11.2020 10:36 Ответить
Эх паря! плохо ховался..надо было сразу обратица к Изе Вассерману
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03.11.2020 10:31 Ответить
Не пофартило чуваку. Тепер ще отримає "бонус" за це.

Он показал мне где Запад там закат.
Но ето время нас попутало ЧК
ЗК Петрова, Васильева ЗК.
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03.11.2020 10:35 Ответить
4+ гарантировано крыши над головой, медобслуживания и харчевания. И хто попал?!
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03.11.2020 10:38 Ответить
Вам кашу з опаришами чи без ? Якщо без - шийте рукавиці , спецовку . Робіть шось😁👍
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03.11.2020 11:09 Ответить
Поліція в Одесі затримала ув'язненого Кочеткова, який утік вчора з-під конвою - Цензор.НЕТ 954
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03.11.2020 11:07 Ответить
 
 