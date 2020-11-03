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В Киеве "заминировали" торговый центр "Глобус", людей массово эвакуируют
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве сообщили о заминировании торгового центра "Глобус". Сейчас проходит массовая эвакуация.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Только что поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Глобус. Всех эвакуируют, на месте ожидают взрывотехников", - сказано в сообщении.
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показать весь комментарий03.11.2020 12:18 Ответить Мне нравится 0
Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий03.11.2020 12:18 Ответить Мне нравится 0
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