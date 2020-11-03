В Киеве "заминировали" торговый центр "Глобус", людей массово эвакуируют

В Киеве сообщили о заминировании торгового центра "Глобус". Сейчас проходит массовая эвакуация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Только что поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Глобус. Всех эвакуируют, на месте ожидают взрывотехников", - сказано в сообщении.

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