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Новости Происшествия
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Киев (9932) минирование (519)

В Киеве "заминировали" торговый центр "Глобус", людей массово эвакуируют

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве сообщили о заминировании торгового центра "Глобус". Сейчас проходит массовая эвакуация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Только что поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Глобус. Всех эвакуируют, на месте ожидают взрывотехников", - сказано в сообщении.

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В Киеве заминировали торговый центр Глобус, людей массово эвакуируют 01

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Знову рашисти активізувались. Да почніть вже мінувати їх об.єкти на рашці. Найміть пару колоній зеків, дайте їм айпи телефони і погнали !
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03.11.2020 12:18 Ответить
Этих минёров надо лечить принудительно. Ставить им 5-ти литровую клизму три раза в день... и один раз ночью.😈
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03.11.2020 12:18 Ответить
 
 