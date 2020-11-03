У Києві "замінували" торговий центр "Глобус", людей масово евакуюють

У Києві повідомили про замінування торгового центру "Глобус". Наразі відбувається масова евакуація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Щойно надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ Глобус. Всіх евакуювали, на місці очікують вибухотехніків", - йдеться в повідомленні.

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