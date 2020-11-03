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Київ (8135) мінування (466)

У Києві "замінували" торговий центр "Глобус", людей масово евакуюють

Новини Цензор.НЕТ Події

У Києві повідомили про замінування торгового центру "Глобус". Наразі відбувається масова евакуація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Щойно надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ Глобус. Всіх евакуювали, на місці очікують вибухотехніків", - йдеться в повідомленні.

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У Києві замінували торговий центр Глобус, людей масово евакуюють 01

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Знову рашисти активізувались. Да почніть вже мінувати їх об.єкти на рашці. Найміть пару колоній зеків, дайте їм айпи телефони і погнали !
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03.11.2020 12:18 Відповісти
Этих минёров надо лечить принудительно. Ставить им 5-ти литровую клизму три раза в день... и один раз ночью.😈
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03.11.2020 12:18 Відповісти
 
 