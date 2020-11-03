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Новости Политика Украины
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Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2450, позволяющий украинцам сменить отчество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 259 нардепов.

Согласно законопроекту, физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

Также лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя или отчество с согласия родителей.

В случае если над ребенком, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии, имени или отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя.

Отмечается, что в случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Ну ОООООООООООООООООООООчень нужный закон! Эй, зебуины! Прикольно, правда?
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03.11.2020 13:13
+12
І відразу від серця відлягло - ночами спати не міг через це... Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 1568
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03.11.2020 13:13
+11
Им там в раде занятся нечем? Или они хотят узаконить полных двойников перед выборами?
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03.11.2020 13:14
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Ну ОООООООООООООООООООООчень нужный закон! Эй, зебуины! Прикольно, правда?
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03.11.2020 13:13 Ответить
Это для того, чтобы ворам из Слуг было проще прятаться пот полиции через 3 года )
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03.11.2020 13:18 Ответить
те, которые писали этот закон, пели хором акапельно такую песню: украинцам гули гули ---- НАТЕ ВАМ Четыре дули!! Походу, это те же жуликоватые, кто сказал , что в Украине печати -- лишняя фигня ненужная.
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03.11.2020 14:16 Ответить
ну как сказать.. дети вовки-клоуна тоже заинтересованы - чтобы их ничего не связывало с этим зе-Лохом..
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03.11.2020 13:27 Ответить
в 2015 сказал бы, что еще им надо ДНК поменять, иначе найдут. А вот после 2019 даже не знаю, что говорить
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03.11.2020 13:33 Ответить
І відразу від серця відлягло - ночами спати не міг через це... Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 1568
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03.11.2020 13:13 Ответить
Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 6031 Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 827
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03.11.2020 13:16 Ответить
Им там в раде занятся нечем? Или они хотят узаконить полных двойников перед выборами?
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03.11.2020 13:14 Ответить
Грандиозно.
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03.11.2020 13:15 Ответить
Зе-тыпилы, теперь наконец-то "ЗАКОНЧИТСЯ ЭПОХА БЕДНОСТИ"?!
Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 88
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03.11.2020 13:15 Ответить
Так вроде уже узаконили:
Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 9970
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03.11.2020 13:16 Ответить
Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 9424
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03.11.2020 13:20 Ответить
о не законно рожденных детях беспокоятся
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03.11.2020 13:16 Ответить
Янелох Зебілович Найвеличніший-Оманський. Звучить?
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03.11.2020 13:18 Ответить
Не звучить!Треба додати Вовочка Зебілович Янелох Найвеличніший Пісюніст-Оманський.
От так краще.
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03.11.2020 13:42 Ответить
Матчество

https://www.youtube.com/watch?v=jQ7X-6k5AAk
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03.11.2020 13:18 Ответить
це все на що здатне це зе-бидло котре протирає штані у раді?
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03.11.2020 13:19 Ответить
на данный момент это очень и очень необходимый закон, вот видите а говорят никакой пользы от 450 дармоедов, очень ДОРОГИХ дармоедов, ТРУДЯГИ
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03.11.2020 13:19 Ответить
Причем и раньше были такие нормы. Их просто "омолодили". Думаю, что и текст не меняли. После принятия этого "закона" начнут работать до снижения возраста до 12 лет (время получения паспорта). Это займет еще пару лет неусыпной "работы" дармоедов.
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03.11.2020 13:24 Ответить
Тоб то пацючки зможуть вільно стати свинями.
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03.11.2020 13:24 Ответить
Да ,это самый важный законопроект за последние 30 лет ,теперь заменим отчества у судей КС ,и можно набирать новых ,это наверно план ,Б,🐑🐑🐑🐑
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03.11.2020 13:27 Ответить
Наконец-то. Давно мечтал. Уважили. Теперь пойду перекрещусь в Оюшминальдовича.
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03.11.2020 13:33 Ответить
смены отчества/ «Валерьевич» израильтянам произносить сложно.
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03.11.2020 13:34 Ответить
...імя сказал свойо, а отчєство -- сосєда... (с) Рада в цілому ухвалила законопроєкт про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 1312
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03.11.2020 13:54 Ответить
А кому воно взагалі потрібно то отчиство ? Чисто совковський атрібут , західний світ якось живе без нього інічого, ніхто не помер ще
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03.11.2020 14:01 Ответить
Среднее имя (также второе личное имя) - имя, обычно расположенное между личным именем и фамилией. Используется как элемент полного имени, в основном в Европе и западных странах. Как правило, по форме представляет собой второе личное имя, но в некоторых случаях такое имя традиционно даётся в честь матери или бабушки женщинам и в честь отца или деда мужчинам (что роднит его с отчеством, но не является тождественным ему), а также в честь крёстного отца.

У исландцев нет фамилий. В Исландии человека называют его собственным именем с прибавлением имени отца (изредка матери), что соответствует отчеству.
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03.11.2020 14:09 Ответить
Хе) Та ніхто зараз в цю гру тут не грає) Не пам,ятаю за 25 років німецького буття жодного знайомого німця чи німкеню з подвійним ім,ям , і в жодному формулярі що заповнюєш сотнями на рік немає такоі графи як - По батькові» тільки ім,я та прізвище
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03.11.2020 15:07 Ответить
оно и так и не так - напр Дж. Гб. Уэллс, или Б.Х.Обама, но да, отчество это кринжово.
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03.11.2020 14:20 Ответить
Та да ) Джон Петрович Леннон )
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03.11.2020 15:08 Ответить
И шо, теперь можно стать Йосифом Абрамовичем?
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03.11.2020 14:09 Ответить
А стать змінити чому не дозволили? Рада в цілому ухвалила законопроєкт про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 9419 Ніби ж обіцяли!
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03.11.2020 14:20 Ответить
Я думал шо такое давно мона. Как это - Ваня Ваныч Иванов, может максимум стать Васей Ванычем Васильевым - это довольно тупо. И потом, возможно у кого-то такая папа шо лучше уже кацап или даже чебурек какой-то дикий, чем такое "счастье" то?
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03.11.2020 14:22 Ответить
а можно самому отчество придумывать? а как часто менять? ежеквартально? а можно я другим гражданам буду менять отчество без их ведома?
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03.11.2020 14:25 Ответить
Иван Петрович Сидоров У нас говоря сын Валерия 🤔😊
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03.11.2020 14:29 Ответить
зачем зебилью отчество? Они помнят, кто они? У них память как у курицы.
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03.11.2020 14:42 Ответить
дайте два нет три- ибн гитлеровичтаки чикатлович бармалейович шлемазловский
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03.11.2020 14:43 Ответить
Хернею займаються..., недоумки.
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03.11.2020 15:15 Ответить
А відмовитися від по-батькові можна?
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03.11.2020 16:01 Ответить
Роблять з нас космополітів,"іванів,родства нє помнящіх"...Щоб ні батька,ні мами,ні Батьківщини,ні статі,ні моралі,ні віри - нічого щоб не було...Спочатку клоунізація "всєй страни",потім клонізація...
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03.11.2020 17:25 Ответить
Я вот не понимаю , а какое ваше свинячее дело кто что себе меняет? Вас это не касается кто как живет и что делает . Если вас так беспокоит память предков то не меняйте свое отчество чего вы другим навязываете свою линию парти? Это фашизм какой то .
Меня отец бросил с детства и ростил дядя .Я вообще отца не знаю кто он такой он никто для меня ,чужой человек . Почему мне нужно носить эту уродскую память о левом челе в паспорте ?Украина приблизилась к цивилизации и разрешили менять ФИО . А как быть тем у кого отчество откровенно дурацкое и вызывает насмешки и буллинг?
Живите себе и не мешайте и другим жить .
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04.11.2020 02:13 Ответить
 
 