Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2450, позволяющий украинцам сменить отчество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовали 259 нардепов.
Согласно законопроекту, физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.
Также лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя или отчество с согласия родителей.
В случае если над ребенком, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии, имени или отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя.
Отмечается, что в случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.
Пожалуйста, подождите...
От так краще.
https://www.youtube.com/watch?v=jQ7X-6k5AAk
У исландцев нет фамилий. В Исландии человека называют его собственным именем с прибавлением имени отца (изредка матери), что соответствует отчеству.
Меня отец бросил с детства и ростил дядя .Я вообще отца не знаю кто он такой он никто для меня ,чужой человек . Почему мне нужно носить эту уродскую память о левом челе в паспорте ?Украина приблизилась к цивилизации и разрешили менять ФИО . А как быть тем у кого отчество откровенно дурацкое и вызывает насмешки и буллинг?
Живите себе и не мешайте и другим жить .