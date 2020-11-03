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Новини Політика України
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ВР (11736) закон (1327)

Рада в цілому ухвалила законопроєкт про дозвіл зміни по батькові

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада в цілому ухвалила законопроєкт про дозвіл зміни по батькові

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №2450, що дозволяє українцям змінити по батькові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 259 нардепів.

Згідно із законопроєктом, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я і (або) по батькові.

Також особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім'я або по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над дитиною, яка досягла 14 років, встановлено опіку, зміна прізвища, імені або по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Зазначається, що в разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Ну ОООООООООООООООООООООчень нужный закон! Эй, зебуины! Прикольно, правда?
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03.11.2020 13:13
+12
І відразу від серця відлягло - ночами спати не міг через це... Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 1568
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03.11.2020 13:13
+11
Им там в раде занятся нечем? Или они хотят узаконить полных двойников перед выборами?
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03.11.2020 13:14
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Ну ОООООООООООООООООООООчень нужный закон! Эй, зебуины! Прикольно, правда?
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03.11.2020 13:13 Відповісти
Это для того, чтобы ворам из Слуг было проще прятаться пот полиции через 3 года )
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03.11.2020 13:18 Відповісти
те, которые писали этот закон, пели хором акапельно такую песню: украинцам гули гули ---- НАТЕ ВАМ Четыре дули!! Походу, это те же жуликоватые, кто сказал , что в Украине печати -- лишняя фигня ненужная.
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03.11.2020 14:16 Відповісти
ну как сказать.. дети вовки-клоуна тоже заинтересованы - чтобы их ничего не связывало с этим зе-Лохом..
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03.11.2020 13:27 Відповісти
в 2015 сказал бы, что еще им надо ДНК поменять, иначе найдут. А вот после 2019 даже не знаю, что говорить
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03.11.2020 13:33 Відповісти
І відразу від серця відлягло - ночами спати не міг через це... Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 1568
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03.11.2020 13:13 Відповісти
Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 6031 Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 827
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03.11.2020 13:16 Відповісти
Им там в раде занятся нечем? Или они хотят узаконить полных двойников перед выборами?
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03.11.2020 13:14 Відповісти
Грандиозно.
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03.11.2020 13:15 Відповісти
Зе-тыпилы, теперь наконец-то "ЗАКОНЧИТСЯ ЭПОХА БЕДНОСТИ"?!
Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 88
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03.11.2020 13:15 Відповісти
Так вроде уже узаконили:
Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 9970
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03.11.2020 13:16 Відповісти
Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 9424
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03.11.2020 13:20 Відповісти
о не законно рожденных детях беспокоятся
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03.11.2020 13:16 Відповісти
Янелох Зебілович Найвеличніший-Оманський. Звучить?
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03.11.2020 13:18 Відповісти
Не звучить!Треба додати Вовочка Зебілович Янелох Найвеличніший Пісюніст-Оманський.
От так краще.
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03.11.2020 13:42 Відповісти
Матчество

https://www.youtube.com/watch?v=jQ7X-6k5AAk
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03.11.2020 13:18 Відповісти
це все на що здатне це зе-бидло котре протирає штані у раді?
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03.11.2020 13:19 Відповісти
на данный момент это очень и очень необходимый закон, вот видите а говорят никакой пользы от 450 дармоедов, очень ДОРОГИХ дармоедов, ТРУДЯГИ
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03.11.2020 13:19 Відповісти
Причем и раньше были такие нормы. Их просто "омолодили". Думаю, что и текст не меняли. После принятия этого "закона" начнут работать до снижения возраста до 12 лет (время получения паспорта). Это займет еще пару лет неусыпной "работы" дармоедов.
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03.11.2020 13:24 Відповісти
Тоб то пацючки зможуть вільно стати свинями.
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03.11.2020 13:24 Відповісти
Да ,это самый важный законопроект за последние 30 лет ,теперь заменим отчества у судей КС ,и можно набирать новых ,это наверно план ,Б,🐑🐑🐑🐑
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03.11.2020 13:27 Відповісти
Наконец-то. Давно мечтал. Уважили. Теперь пойду перекрещусь в Оюшминальдовича.
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03.11.2020 13:33 Відповісти
смены отчества/ «Валерьевич» израильтянам произносить сложно.
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03.11.2020 13:34 Відповісти
...імя сказал свойо, а отчєство -- сосєда... (с) Рада в цілому ухвалила законопроєкт про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 1312
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03.11.2020 13:54 Відповісти
А кому воно взагалі потрібно то отчиство ? Чисто совковський атрібут , західний світ якось живе без нього інічого, ніхто не помер ще
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03.11.2020 14:01 Відповісти
Среднее имя (также второе личное имя) - имя, обычно расположенное между личным именем и фамилией. Используется как элемент полного имени, в основном в Европе и западных странах. Как правило, по форме представляет собой второе личное имя, но в некоторых случаях такое имя традиционно даётся в честь матери или бабушки женщинам и в честь отца или деда мужчинам (что роднит его с отчеством, но не является тождественным ему), а также в честь крёстного отца.

У исландцев нет фамилий. В Исландии человека называют его собственным именем с прибавлением имени отца (изредка матери), что соответствует отчеству.
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03.11.2020 14:09 Відповісти
Хе) Та ніхто зараз в цю гру тут не грає) Не пам,ятаю за 25 років німецького буття жодного знайомого німця чи німкеню з подвійним ім,ям , і в жодному формулярі що заповнюєш сотнями на рік немає такоі графи як - По батькові» тільки ім,я та прізвище
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03.11.2020 15:07 Відповісти
оно и так и не так - напр Дж. Гб. Уэллс, или Б.Х.Обама, но да, отчество это кринжово.
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03.11.2020 14:20 Відповісти
Та да ) Джон Петрович Леннон )
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03.11.2020 15:08 Відповісти
И шо, теперь можно стать Йосифом Абрамовичем?
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03.11.2020 14:09 Відповісти
А стать змінити чому не дозволили? Рада в цілому ухвалила законопроєкт про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 9419 Ніби ж обіцяли!
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03.11.2020 14:20 Відповісти
Я думал шо такое давно мона. Как это - Ваня Ваныч Иванов, может максимум стать Васей Ванычем Васильевым - это довольно тупо. И потом, возможно у кого-то такая папа шо лучше уже кацап или даже чебурек какой-то дикий, чем такое "счастье" то?
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03.11.2020 14:22 Відповісти
а можно самому отчество придумывать? а как часто менять? ежеквартально? а можно я другим гражданам буду менять отчество без их ведома?
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03.11.2020 14:25 Відповісти
Иван Петрович Сидоров У нас говоря сын Валерия 🤔😊
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03.11.2020 14:29 Відповісти
зачем зебилью отчество? Они помнят, кто они? У них память как у курицы.
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03.11.2020 14:42 Відповісти
дайте два нет три- ибн гитлеровичтаки чикатлович бармалейович шлемазловский
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03.11.2020 14:43 Відповісти
Хернею займаються..., недоумки.
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03.11.2020 15:15 Відповісти
А відмовитися від по-батькові можна?
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03.11.2020 16:01 Відповісти
Роблять з нас космополітів,"іванів,родства нє помнящіх"...Щоб ні батька,ні мами,ні Батьківщини,ні статі,ні моралі,ні віри - нічого щоб не було...Спочатку клоунізація "всєй страни",потім клонізація...
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03.11.2020 17:25 Відповісти
Я вот не понимаю , а какое ваше свинячее дело кто что себе меняет? Вас это не касается кто как живет и что делает . Если вас так беспокоит память предков то не меняйте свое отчество чего вы другим навязываете свою линию парти? Это фашизм какой то .
Меня отец бросил с детства и ростил дядя .Я вообще отца не знаю кто он такой он никто для меня ,чужой человек . Почему мне нужно носить эту уродскую память о левом челе в паспорте ?Украина приблизилась к цивилизации и разрешили менять ФИО . А как быть тем у кого отчество откровенно дурацкое и вызывает насмешки и буллинг?
Живите себе и не мешайте и другим жить .
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04.11.2020 02:13 Відповісти
 
 