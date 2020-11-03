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Наемники РФ восстанавливают окопы и укрепления на передовой, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ восстанавливают окопы и укрепления на передовой, - ГУР

Российские оккупационные войска на Донбассе восстанавливают окопы и укрепления на передовой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает проведение инженерных работ на передовых позициях путем восстановления имеющихся окопов, их расчистку и укрепление почти по всей линии разграничения, а также проведения фортификационных работ по оборудованию второй линии оборонительных рубежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется оборудованию ложных позиций, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирования их на открытие огня.

Кроме того, с целью активизации разведки и диверсионной деятельности передовые позиции противника усиленные дополнительными разведывательными подразделениями и снайперскими расчетами.

Также читайте: Наемники РФ проверяют состояние своих полигонов на Донбассе, - ГУР

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
не может такого быть, зелох такого в глазах у хийла не увидел
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03.11.2020 13:51
+7
Новость? Стесняюсь спросить: А вы чего ожидали? Или вы на полном серьезе рассчитываете, что последует адекватная реакция нашего, прости господи, "главнокомандующего"?
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03.11.2020 13:50
+7
значит скоро выйдет презердентский указ, о введении штрафов на передовой для всу, за разрушение восстановленых руссобурятами окопов и укреплений.
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03.11.2020 13:50
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Новость? Стесняюсь спросить: А вы чего ожидали? Или вы на полном серьезе рассчитываете, что последует адекватная реакция нашего, прости господи, "главнокомандующего"?
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03.11.2020 13:50 Ответить
значит скоро выйдет презердентский указ, о введении штрафов на передовой для всу, за разрушение восстановленых руссобурятами окопов и укреплений.
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03.11.2020 13:50 Ответить
не может такого быть, зелох такого в глазах у хийла не увидел
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03.11.2020 13:51 Ответить
Может, они ямки роют для посадки саженцев сгоревших хвойников, а вы сразу- ОКОПЫ-ОКОПЫ...
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03.11.2020 13:56 Ответить
Хочуть подивитися жабі в очі та поссяти.
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03.11.2020 13:58 Ответить
так! шо вы такое себе позволяете? какая такая разведка...если вас запретили???
(это совсем сарказм) (а от души...думаю это началось не вчера...и только ослепленный взглядом *****-горгоны не видит очевидных вещей....ибо превратился в камень)
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03.11.2020 13:59 Ответить
А в ранковій інформації це доповіли говнокомандуючому і отрмали відповідний наказ.
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03.11.2020 14:05 Ответить
Думаю, що Таран з Хомчаком доповіли Єрмаку. Єрмак потер задоволено руки і пішов шепотіти у зелене вушко, що мир триває тисячуп'ятсотдофіга днів.
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03.11.2020 14:08 Ответить
В Армении, Армяне тоже рыли!!!! Было бы , желание!!!!
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03.11.2020 14:11 Ответить
Подождем 30 лет, пусть дети и внуки воюют, может они Козацького роду...
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03.11.2020 14:14 Ответить
Да духа воинственного у нас как раз хватает. А вот мозгов у населения Украины ну явно не хватает, поэтому мы пока в стадии формирования народа из населения. Невежество и неумение работать с информацией - наш основной бич, невежество на всех уровнях и на этом форуме тоже, а вот воевать украинцы всегда умели, почитать того же Боплана про кОзаков, в кино такого еще не показывали, как они мастерски воевали.
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03.11.2020 17:33 Ответить
Читал, толку что?
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03.11.2020 20:37 Ответить
Если противник позволяет, то враг окапывается, и подвозит боеприпасы, все правильно. Беда только, что руководство Украины в армии не служило, для них это откровение, они видят под каждым лопухом мир...
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03.11.2020 14:12 Ответить
Ну руководство ладно не служило, а ты?
Ты когда-нибудь слыхал про армию которая перед наступлением рыла окопы, противотанковые рвы, строила бы ДОТы ставила бы противотанковые ежи или надолбы и минировала площади перед собой?
Может они просто боятся? Может они думают, что если вдруг чего, то им не устоять без улучшения "ТТХ" своих окопов, огневых точек, блиндажей и всякого такого?
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03.11.2020 16:15 Ответить
Вообще то кацапы это строят в серой зоне, на территории Украины, не в Воронежской области. А что делаем мы?
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03.11.2020 17:02 Ответить
Послушай, ты же не у скабеевых в студии. Давай без лозунгов из зомбоящика. Есть две воюющие стороны, одна из них(что не факт и возможно что обе) занимается укреплением ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ сооружений. Спрашивается вопрос - Для чего? Неужто для наступательной войны?
Еще раз - они боятся слабости своей обороны. Это один вариант Второй - они не ожидают скорого наступления ВСУ, но "идти на Лондон" или тем более сдаваться и заканчивать войну, в ближайшее время в их планы также не входит.
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03.11.2020 17:46 Ответить
Когда к тебе в квартиру вломится сосед, и забарикадируется с твоей женой на кухне, ты его поймешь и простишь, я знаю...
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03.11.2020 20:35 Ответить
Женечка так им действительно не устоять . Найманці РФ відновлюють окопи та укріплення на передовій, - ГУР - Цензор.НЕТ 1562
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03.11.2020 17:41 Ответить
Kulinakusичка, если бы им было прям так уж не устоять, то не устояли бы еще лет 5-6 назад.

ОРДЛО, это не Армения, у ОРДЛО есть общая граница с военторгом, который поможет шахтерам нарыть в своих шахтах и миги, и сушки, и калибры с искандерами, зная что ЕС на это проинформирует западные СМИ, что у них ну очень, просто офигительно охренительной силы огроменная озабоченность ...
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03.11.2020 18:00 Ответить
Это уже нарушение перемирья или ещё нет?
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03.11.2020 14:12 Ответить
 
 