Наемники РФ восстанавливают окопы и укрепления на передовой, - ГУР
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Российские оккупационные войска на Донбассе восстанавливают окопы и укрепления на передовой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.
"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает проведение инженерных работ на передовых позициях путем восстановления имеющихся окопов, их расчистку и укрепление почти по всей линии разграничения, а также проведения фортификационных работ по оборудованию второй линии оборонительных рубежей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделяется оборудованию ложных позиций, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирования их на открытие огня.
Кроме того, с целью активизации разведки и диверсионной деятельности передовые позиции противника усиленные дополнительными разведывательными подразделениями и снайперскими расчетами.
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(это совсем сарказм) (а от души...думаю это началось не вчера...и только ослепленный взглядом *****-горгоны не видит очевидных вещей....ибо превратился в камень)
Ты когда-нибудь слыхал про армию которая перед наступлением рыла окопы, противотанковые рвы, строила бы ДОТы ставила бы противотанковые ежи или надолбы и минировала площади перед собой?
Может они просто боятся? Может они думают, что если вдруг чего, то им не устоять без улучшения "ТТХ" своих окопов, огневых точек, блиндажей и всякого такого?
Еще раз - они боятся слабости своей обороны. Это один вариант Второй - они не ожидают скорого наступления ВСУ, но "идти на Лондон" или тем более сдаваться и заканчивать войну, в ближайшее время в их планы также не входит.
ОРДЛО, это не Армения, у ОРДЛО есть общая граница с военторгом, который поможет шахтерам нарыть в своих шахтах и миги, и сушки, и калибры с искандерами, зная что ЕС на это проинформирует западные СМИ, что у них ну очень, просто офигительно охренительной силы огроменная озабоченность ...